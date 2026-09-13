ETV Bharat / state

পত্নীৰ হত্য়াকাৰী ৰামানুজ? স্বাস্থ্য, নিচা আৰু পাৰিবাৰিক সংঘাতক লৈ ইটিভি ভাৰতত বিশেষজ্ঞৰ বিশ্লেষণ

কিয় বাঢ়িছে অপৰাধপ্ৰৱণতা, মানসিক, জঘন্য অপৰাধৰ আঁৰত মানসিক স্বাস্থ্য, পাৰিবাৰিক সংঘাত আৰু আসক্তিৰ ভূমিকা । বিশেষজ্ঞ চিকিসক ডাঃ জ্যোতি হাজৰিকাৰ লগত আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।

Reason of Criminal mindset increased
অপৰাধপ্ৰৱণতা বৃদ্ধিৰ আঁৰত কি আছে ? (ETV Bharat/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 8:54 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰণৱ কুমাৰ দাস

তেজপুৰ : শেহতীয়াকৈ অসমত সংঘটিত কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ আৰু জঘন্য অপৰাধৰ ঘটনাই সমাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে । গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডই পুনৰ এবাৰ সকলোকে চিন্তিত কৰিছে । এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ৰামানুজৰ মানসিকতাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

এনে ঘটনাবোৰৰ পিছত কেৱল অপৰাধৰ স্বৰূপেই নহয়, অপৰাধপ্ৰৱণ মানসিকতা কিয় বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত কোনবোৰ মানসিক, পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক কাৰকে কাম কৰিছে সেই বিষয়বোৰো চৰ্চালৈ আহিছে ।

কিয় বাঢ়িছে অপৰাধপ্ৰৱণতা, মানসিক স্বাস্থ্য, নিচা আৰু পাৰিবাৰিক সংঘাতক লৈ বিশেষজ্ঞৰ বিশ্লেষণ (ETV Bharat)

এই প্ৰসংগত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ডাঃ জ্যোতি হাজৰিকাৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অপৰাধ আচৰণৰ আঁৰৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

তেওঁৰ মতে কোনো জঘন্য অপৰাধক কেৱল এটা কাৰকৰ জৰিয়তে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি । এজন ব্যক্তিৰ মানসিক স্বাস্থ্য, পাৰিবাৰিক সংঘাত, অৰ্থনৈতিক সমস্যা, বৈবাহিক জীৱনৰ সমস্যা, নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ, সামাজিক পৰিৱেশ আৰু ব্যক্তিৰ আচৰণগত বৈশিষ্ট্য-এই সকলোবোৰ দিশ একেলগে পৰ্যালোচনা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

ডাঃ হাজৰিকাৰ মতে মানসিক হতাশা বা দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক সমস্যাত ভুগি থকা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কোনো সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । কিন্তু হতাশা বা কোনো মানসিক ৰোগত ভুগিলেই এজন ব্যক্তি অপৰাধী হৈ পৰে বুলি কোৱাটো সম্পূৰ্ণ ভুল । অপৰাধমূলক আচৰণৰ আঁৰত বহুতো কাৰক একেলগে কাম কৰিব পাৰে ।

LGBRIMH
লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লোৱাৰ ক্ষমতা ৰাখে । কিন্তু বিভিন্ন পৰিস্থিতিত কেতিয়াবা সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । সেয়েহে কোনো এজন ব্যক্তি কিয় হিংসাত্মক বা অপৰাধমূলক আচৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছে সেইটো বুজিবলৈ তেওঁৰ মানসিক অৱস্থা, পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ, অৰ্থনৈতিক সমস্যা, বৈবাহিক সম্পৰ্ক আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ আদি সকলো দিশ চাব লাগিব ।"

পাৰিবাৰিক সংঘাত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক

বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ মতে বহু ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক সংঘাত, বৈবাহিক জীৱনৰ সমস্যা, অৰ্থনৈতিক চাপ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপৰ ফলত ব্যক্তিৰ মানসিক অৱস্থা অধিক জটিল হৈ পৰিব পাৰে । এই কাৰকসমূহৰ সৈতে যদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ বা আন আচৰণগত সমস্যা যুক্ত হয় তেন্তে পৰিস্থিতি অধিক সংকটজনক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

Criminal mindset
অপৰাধৰ আঁৰত থকা বিভিন্ন (ETV Bharat)

তেওঁৰ মতে কোনো অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কেৱল অপৰাধটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অভিযুক্ত লোকজনৰ পূৰ্বৰ আচৰণ, মানসিক অৱস্থা, পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ বিষয়েও পৰ্যালোচনা কৰা উচিত ।

সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰভাৱক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি

বৰ্তমান সময়ত শিশু বা যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সামাজিক মাধ্যমৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰক লৈও ডাঃ হাজৰিকাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব আৰু বিভিন্ন ছৰ্ট ভিডিঅ' বা ৰীল প্লেটফৰ্মত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু সহজেই উপলব্ধ । শিশু বা কিশোৰ-কিশোৰীয়ে কি চাইছে, কি অনুকৰণ কৰিছে আৰু সেই বিষয়বস্তুৱে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেয়া অভিভাৱকে লক্ষ্য কৰা উচিত ।

তেওঁ কয়, "আগতে মানুহে গাঁৱত বা কোনো ঠাইত একেলগে বহি কথা পাতিছিল । এতিয়া বহু সময়ত একে ঠাইতে বহি থকা লোকসকলৰ হাতত মোবাইল থাকে । তেওঁলোকে কি চাইছে, ভাল বিষয় চাইছে নে বেয়া বিষয় অনুকৰণ কৰিছে, সেইটো আমি নাজানো । বিশেষকৈ শিশুসকলে বিভিন্ন ৰীল, ভিডিঅ' আৰু অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু দেখি সেইবোৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে হিংসাত্মক বা অনুপযুক্ত বিষয়বস্তুৰ সৈতে বাৰে বাৰে সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত কিছুমান ব্যক্তিৰ মাজত মানসিক অসংবেদনশীলতা সৃষ্টি হ'ব পাৰে । অৱশ্যে সামাজিক মাধ্যমক অপৰাধৰ একমাত্ৰ কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি । ব্যক্তিৰ মানসিক অৱস্থা, পৰিয়াল আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ সৈতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ জড়িত হৈ থাকে ।

নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা প্ৰভাৱিত কৰে

ডাঃ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰে যে মাদক দ্ৰব্য বা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰেও ব্যক্তিৰ আচৰণ আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । নিচাৰ প্ৰভাৱত কোনো কোনো ব্যক্তিৰ খং, আক্ৰমণাত্মক চৰিত্ৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

তেওঁৰ মতে নিচাৰ প্ৰভাৱত ব্যক্তিজনে কৰা কামৰ পৰিণতি সম্পৰ্কে সঠিকভাৱে চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব পাৰে । নিচাৰ প্ৰভাৱত তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত অনুশোচনা বুজিব নোৱাৰিব পাৰে । কিন্তু নিচাৰ প্ৰভাৱ কমি যোৱাৰ পিছত কোনো কোনো ব্যক্তিৰ মাজত অনুশোচনাৰ অনুভূতি আহিব পাৰে ।

গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ আচৰণো এই ক্ষেত্ৰত মিল দেখা যায় । কিয়নো পত্নীক হত্যাৰ পিছত অভিযুক্ত ৰামানুজে যিদৰে কোনো অনুশোচনা নোহোৱাকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আচৰণ কৰিছিল সেয়া সকলোৰে অৱগত । অৱশ্যে পিছত নিজেই এই ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে স্বীকাৰো কৰিছে ।

ডাঃ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিয়ে হঠাৎ সেই দ্ৰব্য গ্ৰহণ বন্ধ কৰিলে পৰৱৰ্তী কিছুমান লক্ষণ দেখা দিব পাৰে । ফলত পুনৰ নিচাৰ প্ৰতি আসক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু ব্যক্তিজন অধিক বিপথগামী হৈ পৰিব পাৰে ।

কেৱল নিচামুক্তিয়ে যথেষ্ট নহয় !

তেওঁ অৱশ্যে এই কথাটোও স্বীকাৰ কৰিছে যে নিচামুক্তিৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল শৰীৰৰ পৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰভাৱ আঁতৰোৱাই যথেষ্ট নহয় । নিচামুক্তিৰ পিছত শৰীৰত দেখা দিয়া লক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত কাউন্সেলিং, ছাইক'থেৰাপী (Psychotherapy), ক'গনিটিভি বিহেভাইৰেল থেৰাপী (CBT) আৰু পুনৰ্বাসনৰ প্ৰয়োজন হয় ।

তেওঁৰ মতে ৰোগীক পুনৰ স্বাভাৱিক সামাজিক পৰিৱেশলৈ ঘূৰাই অনাটো চিকিৎসাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । নিয়মীয়া জীৱন-যাপন, ব্যায়াম, যোগাভ্যাস, প্ৰয়োজন অনুসৰি ঔষধ, কাউন্সেলিং আৰু বেয়া সংগৰ পৰা আঁতৰি থকাই পুনৰ্বাসনত সহায় কৰিব পাৰে । তেওঁ কয়, "এজন ব্যক্তি চিকিৎসাৰ পিছত পুনৰ আগৰ একে পৰিৱেশ আৰু বেয়া সংগলৈ ঘূৰি গ'লে পুনৰ আসক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । সেয়েহে চিকিৎসাৰ লগতে পৰিৱেশ সলনি আৰু সামাজিক পুনৰ্বাসনো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

প্ৰয়োজন বহুমূখী চিকিৎসাৰ

ডাঃ হাজৰিকাই কয় যে নিচা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ চিকিৎসাত কেৱল এজন চিকিৎসক বা এজন পৰামৰ্শদাতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব । মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, মনোৰোগ সমাজকৰ্মী, মনোৰোগ বিভাগৰ নাৰ্ছ আৰু অকুপেচনেল থেৰাপিষ্ট আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞৰ সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন ।

Mental health
মানসিক চিকিৎসাৰ বহুমূখী ব্যৱস্থা (ETV Bharat)

তেওঁৰ মতে, মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নিচামুক্তিৰ চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, মনোচিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ দৰে সেৱাৰ সৈতে বহুমূখী চিকিৎসা পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ৰোগীক সামগ্ৰিকভাৱে সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকে ।

পৰিয়ালেই প্ৰথম সুৰক্ষা

ডাঃ হাজৰিকাই সম্ভাব্য হিংসাত্মক আচৰণ বা নিচাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ ভূমিকাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰে । কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণত হঠাৎ পৰিৱৰ্তন, অস্বাভাৱিক খং, সামাজিকভাৱে নিজকে আঁতৰাই ৰখা, নিচাৰ লক্ষণ, পাৰিবাৰিক সংঘাত অথবা শিশুৰ আচৰণত অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন দেখা দিলে বিষয়টো উপেক্ষা নকৰি সময়মতে বিশেষজ্ঞৰ সহায় ল'ব লাগে ।

Mental health
পৰিয়ালে গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় (ETV Bharat)

তেওঁৰ মতে অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত চিকিৎসা বা বিশ্লেষণ কৰাতকৈ সম্ভাব্য সমস্যাৰ আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়তে চিনাক্ত কৰি সহায় আগবঢ়োৱাটোৱেই অধিক ফলপ্ৰসূ হয় । শিশুৰ বিকাশৰ সময়ত পৰিয়ালৰ মনোযোগ, সুস্থ সামাজিক পৰিৱেশ আৰু সঠিক ডিজিটেল ব্যৱহাৰৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

ডাঃ হাজৰিকাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মানসিক ৰোগী বা হতাশাগ্ৰস্ত লোকসকলক অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কৰোৱা উচিত নহয় । আনহাতে তেনে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও কোনো হিংসাত্মক আচৰণৰ আঁৰত থকা মানসিক, পাৰিবাৰিক, সামাজিক আৰু আসক্তিজনিত কাৰকসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰি সময়মতে চিকিৎসা আৰু সহায় আগবঢ়োৱাটোৱেই সমাজৰ বাবে অধিক প্ৰয়োজনীয় ।

লগতে পঢ়ক :

No Regrets, No Apologies বুলি বীৰদৰ্পে কোৱা ৰামানুজৰ মুখত এইবাৰ ‘ৰাম নাম’

TAGGED:

LGBRIMH
ৰামানুজৰ অপৰাধপ্ৰৱণতা
মানসিক স্বাস্থ্য
RIYA MURDER CASE
CRIMINAL MINDSET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.