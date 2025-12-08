ৰৈ ৰৈ বিনালে পাইৰেচি কৰি ৰঙাঘৰত সোমাল তিনি যুৱক
ৰৈ ৰৈ বিনালে পাইৰেচি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি যুৱকক ।
Published : December 8, 2025 at 7:07 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ তথা অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে পাইৰেচি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনি যুৱক । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি যুৱক ক্ৰমে ৰফিদুল ইছলাম, মহম্মদ ছাদ্দাম হুছেইন আৰু মৌচম গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অসম আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ প্ৰযোজক শ্যামন্তক গৌতমে চি আই ডিৰ চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত ১২/২০২৫ নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । এই গোচৰৰ ভিত্তিতে পাইৰেচি কৰা তদন্তকাৰী বিষয়া তিনি ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰে ।
অভিযোগ মতে, ধৃত তিনি যুৱকে সামাজিক মাধ্যমত ছবিখন পাইৰেচি কৰিছিল । ২০ নৱেম্বৰত কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰফিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই বেংগালুৰুৰ পৰা ৬-৭ ডিচেম্বৰত মহম্মদ ছাদ্দাম হুছেইন আৰু মৌচম গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, "জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছতেই পাইৰেচিৰ কৱলত পৰিছিল । মুক্তিৰ পিছত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা পেজ, ফেচবুক একাউণ্ট, ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে ছবিখনৰ এক, দুই মিনিটৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ছবিখন আপলোড কৰিছিল ।
ছবিখন পাইৰেচিৰ কৱলত পৰাৰ পিছতে সৰৱ হৈ পৰিছিল 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ টীম । ছবিখনৰ পাইৰেচি ৰোধ কৰাৰ লগতে এই অপৰাধক জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ বাবে টীম 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল ।