ETV Bharat / state

নিৰ্বাচনৰ প্ৰশিক্ষণৰ নামত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ : জিলা আয়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে বিপাঙত পৰিছে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ শতাধিক শিক্ষক, বিষয়া-কৰ্মচাৰী । নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালনৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ ৮০-৯০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ গোলাঘাটলৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে । এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত হস্তক্ষেপ বিচাৰি আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে সৰুপথাৰতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্তক এক আৱেদন জনাইছে ।

২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ নিৰ্বাচনী কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ বগৰীজেংস্থিত বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় । কিন্তু ভৌগোলিক দূৰত্বই এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে কৰ্মচাৰীসকলক ।

সৰুপথাৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোলৈ দূৰত্ব প্ৰায় ৮০-৯০ কিলোমিটাৰ । ইমান দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ যোৱা আৰু একেদিনাই উভতি অহাটো শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যন্ত কষ্টকৰ । যাতায়াততে প্ৰায় ৩-৪ ঘণ্টা সময় ব্যয় হোৱাৰ ফলত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মনোযোগ দিয়াতো বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত মহিলা শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইমান দূৰৈৰ পথ অতিক্ৰম কৰি সময়মতে ঘৰলৈ উভতি অহাটো সুৰক্ষা আৰু পাৰিবাৰিক দিশৰ পৰাও প্ৰত্যাহ্বানমূলক ।

স্মাৰকপত্ৰ

কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পদক্ষেপ

ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি বলীন চন্দ্ৰ বৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লাচিত ফুকন স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল’বলৈ অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত কোনো উপযুক্ত স্থানত এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তেন্তে কৰ্মচাৰীসকলে অধিক উৎসাহেৰে আৰু কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচনী কামত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব ।

ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আহ্বান

কৰ্মচাৰী পৰিষদে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগকো এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁলোকৰ মতে, নিৰ্বাচনৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব সূচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ হ’লে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ নূন্যতম সুবিধা আৰু যাতায়াতৰ দিশটোত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া উচিত । প্ৰশিক্ষণৰ নামত হোৱা এই যাতায়াতৰ যন্ত্ৰণা লাঘৱ কৰি সৰুপথাৰতে কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ এতিয়া চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সঁহাৰিলৈ আশাৰে বাট চাইছে সমজিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ।

সৰুপথাৰ সমজিলা অন্তর্গত নির্বাচনত নিয়োজিত শিক্ষক, বিষয়া, কৰ্মচাৰীসকলক সৰুপথাৰতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আবেদন প্ৰদান কৰিছে গোলাঘাট জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক ৷

তেওঁলোকে লিখিছে, ‘‘সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাব বিচাৰো যে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত নির্বাচনত নিয়োজিত শিক্ষক, বিষয়া, কর্মচাৰীসকলক গোলাঘাট জিলাৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, বগৰীজেঙত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যিহেতু সৰুপথাৰ সমজিলা আৰু বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, বগৰীজেঙৰ মাজৰ দূৰত্ব যথেষ্ট বেছি ৷ সেয়েহে শিক্ষক, বিষয়া, কর্মচাৰীসকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ কৰি পুনৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি আহোঁতে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব । গতিকে মহোদয়ে দয়া কৰি সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত নির্বাচনত নিয়োজিত শিক্ষক বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ভিতৰতে প্রশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰে যেন ।’’

TAGGED:

সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়
ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদ
ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ
নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.