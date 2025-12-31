ETV Bharat / state

চৰকাৰ-কাউন্সিলৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা : খেৰণি পৰিদৰ্শন কৰি বিৰোধীৰ অনুভৱ

খেৰণিৰ পৰিস্থিতিক হৃদয়বিদাৰক আখ্যা দি বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান দাবী বিৰোধী সজাতি দলৰ ।

খেৰণি পৰিদৰ্শন বিৰোধীৰ সজাতি দলৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 31, 2025 at 8:17 AM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৰ্গই মঙলবাৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণিত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত ঘটনাৰ বুজ লয় । জিলাখনৰ খেৰণিৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ বুজ ল’বলৈ মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ, এ জে পি, চি পি আই(এম), ৰাইজৰ দল আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলৰ এটা সঁজাতি দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।

এই অঞ্চলটোৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক সঁচাকৈয়ে হৃদয়বিদাৰক আখ্যা দি বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান দাবী কৰে সজাতি দলটোৱে । কাৰ্বিসকলৰ মৰ্মবেদনাৰ সমভাগী হৈ সমৰ্থন আগবঢ়াই চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ যোৱা বিৰোধীৰ দলটোক বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ, চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, এ জে পিৰ জগদীশ ভূঞা, কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা সমন্বিতে দলটোৰ আন কেবাজনো বিধায়ক, APHCৰ জন ইংতি কাথাৰ আদিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷

কাৰ্বিসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ :

ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ পিছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “ইয়াত ৰাইজৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া ক্ষোভ আছে । আমি দেখিছো ইয়াত ভূমিপুত্ৰসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাত চৰকাৰ-প্ৰশাসন বিফল ৷ কেৱল ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত কোনোবা সময়ত অজনজাতিসকলক, কোনোবা সময়ত জনজাতিসকলক ব্যৱহাৰ কৰি উন্নয়নলৈ পিঠি দি অহাৰ ফলশ্ৰুতিত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে দি যোৱা কাৰ্বিসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ইয়াত থাকিব লাগিব । এই অধিকাৰ দিয়া হৈছিল যাতে ভাৰতৰ আন ঠাইৰ মানুহে আহি তেওঁলোকক আৰ্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাৱে গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে ।”

আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, “এই গোটেই ঘটনাৰ আঁৰত দুটা কথা লুকাই আছে ৷ এক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আৰক্ষীয়ে আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ । দুই তুলিৰাম ৰংহাঙে আন্দোলনলৈ সহাৰি নজনাই পলায়ন কৰা আৰু ওচৰতে পিকনিক খাবলৈ অহা ঘটনাই মানুহক উত্তেজিত কৰিলে ৷ সেয়ে এই দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে । আমি আজি অহা সকলোৱে সংঘৰ্ষ নিবিচাৰো । সেয়ে সদায় মানুহ আৰু মানুহৰ মাজত আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ নকৰি কাউন্সিল আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । কাৰ্বি আংলঙত কেতিয়াও যাতে এনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে সচেতন হ’ব লাগিব । ”

সজাতি দলটোৰ মূল পৰ্যবেক্ষণ আৰু দাবীসমূহ:

  • খেৰণিৰ পৰিস্থিতি দুখজনক: প্ৰাণহানিৰ বাবে চৰকাৰকে জগৰীয়া কৰিছে বিৰোধীৰ সজাতি দলটোৱে । সমগ্ৰ ঘটনাক চৰকাৰক ব্যৰ্থতা আখ্যা দি আৰক্ষীৰ গুলীত হোৱা মৃত্যু আৰু প্ৰশাসনৰ চৰম ব্যৰ্থতা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কয় সজাতি দলটোৱে । আনকি অসুস্থতাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱৰা এজন ব্যক্তিয়েও এই সংঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল ।
  • দুমুখীয়া স্থিতি: পশ্চিম বংগত সৰু ঘটনা হ’লেই ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বিচৰা বিজেপিয়ে অসম জ্বলি থাকোতে আজিলৈকে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি পৰিষদ এই পৰিস্থিতি চম্ভালাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি কয় সজাতি দলটোৰ সৈতে যোৱা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷
  • ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ: এয়া স্পষ্ট যে কেৱল ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত পাহাৰ-ভৈয়াম আৰু জাতি-জনজাতিৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰি ‘ডিভাইড এণ্ড ৰুল’ নীতি চলোৱা হৈছে । এই মন্তব্যও কৰিছে বিৰোধীৰ সজাতি দলটোৱে ৷
  • সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন: "আমি ষষ্ঠ অনুসূচী আৰু অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে জনজাতিসকলক প্ৰদান কৰা সুৰক্ষাক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰো; কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি, উচ্ছেদৰ পূৰ্বে বিকল্প ব্যৱস্থা বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব । সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে ।" দলটোৰ হৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইদৰে কয় ।
  • তৎকালীন পদক্ষেপ: এই সংঘাতত যিসকল লোকৰ মৃত্যু হ’ল বা যিসকলৰ ঘৰ-দুৱাৰ আৰু দোকান-পোহাৰ ধ্বংস হ’ল, তেওঁলোকক চৰকাৰে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবই লাগিব। বিৰোধী দলটোৱে দাবী উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে ৷ এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ বুধবাৰে অসমৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধীৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

