পিতৃ-মাতৃয়ে কাম কৰে ইটাভাতাত, সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ সন্তানক পঢুওৱাৰ দায়িত্ব ল’লে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীয়ে

পিতৃ-মাতৃয়ে কাম কৰে ইটাভাতাত, সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ সন্তানক পঢুওৱাৰ দায়িত্ব ল’লে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীয়ে
Published : April 13, 2026 at 2:52 PM IST
ধিং : সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় মাছুমা খাতুন ৷ মাছুমাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এটা ইটাভাতাত কাম কৰে ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে মাছুমাৰ উচ্চশিক্ষাৰ খৰচ বহন কৰাটো সম্ভৱ নহয় ৷ সেয়ে ইটাভাতাত কৰ্মৰত দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ জীয়ৰী মাছুমা খাতুনৰ উচ্চশিক্ষাৰ যাৱতীয় খৰচ বহন কৰাৰ দায়িত্ব ল’লে ধিং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে ।
যি সময়ত সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকল জয়-পৰাজয়ৰ হিচাপ-নিকাচ আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণত ব্যস্ত হৈ আছে, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে ধিং সমষ্টিত দেখা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু মানৱীয় দৃষ্টান্ত । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ পিছতো ৰাইজৰ মাজতেই উপস্থিত থকা দেখা গৈছে মেহবুব মুক্তাৰক ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মেহবুব মুক্তাৰে ৰাইজক আশ্বাস দিছিল যে তেওঁ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিব আৰু সুখে-দুখে সকলো সময়তে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিব । সেই আশ্বাসকেই যেন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ।
সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত মেহবুব মুক্তাৰে ধিং সমষ্টিৰ হাতীমূৰীয়া আৰু বৰভেটি পঞ্চায়তৰ সফল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ ফুলাম গামোচাৰে সকলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰে ।
বিশেষকৈ বৰভেটি অঞ্চলৰ ইটাভাতাৰ এজন দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ কন্যা মাছুমা খাতুনৰ সফলতাত মেহবুব মুক্তাৰে গভীৰ প্ৰশংসা কৰে । অসমীয়া বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা মাছুমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীয়ে এনে সফলতা লাভ কৰাটো অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে মাছুমা খাতুনৰ উচ্চশিক্ষাৰ যাৱতীয় খৰচ, পঢ়া, থকা-খোৱা, সকলো তেওঁ নিজে বহন কৰিব ।
মেহবুব মুক্তাৰে কয়, “দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে যদি মেধাৰে এনে সফলতা দেখুৱায়, তেওঁলোকৰ সপোনক সফল কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব । মাছুমাৰ দৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ বাটত কোনো বাধা নহওক, সেয়াই মোৰ লক্ষ্য ।”