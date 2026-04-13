পিতৃ-মাতৃয়ে কাম কৰে ইটাভাতাত, সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ সন্তানক পঢুওৱাৰ দায়িত্ব ল’লে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীয়ে

অসমীয়া বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা মাছুমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীয়ে এনে সফলতা লাভ কৰাটো অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় ।

Mehboob Mukhtar took responsibility for the higher education of a poor girl
ইটাভাতাত কৰ্মৰত দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ জীয়ৰীৰ উচ্চশিক্ষাৰ দায়িত্ব ল’লে মেহবুব মুক্তাৰে (ETV Bharat Assam)
Published : April 13, 2026 at 2:52 PM IST

ধিং : সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় মাছুমা খাতুন ৷ মাছুমাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এটা ইটাভাতাত কাম কৰে ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে মাছুমাৰ উচ্চশিক্ষাৰ খৰচ বহন কৰাটো সম্ভৱ নহয় ৷ সেয়ে ইটাভাতাত কৰ্মৰত দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ জীয়ৰী মাছুমা খাতুনৰ উচ্চশিক্ষাৰ যাৱতীয় খৰচ বহন কৰাৰ দায়িত্ব ল’লে ধিং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে ।

যি সময়ত সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকল জয়-পৰাজয়ৰ হিচাপ-নিকাচ আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণত ব্যস্ত হৈ আছে, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে ধিং সমষ্টিত দেখা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু মানৱীয় দৃষ্টান্ত । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ পিছতো ৰাইজৰ মাজতেই উপস্থিত থকা দেখা গৈছে মেহবুব মুক্তাৰক ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মেহবুব মুক্তাৰে ৰাইজক আশ্বাস দিছিল যে তেওঁ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিব আৰু সুখে-দুখে সকলো সময়তে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিব । সেই আশ্বাসকেই যেন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ।

Mehboob Mukhtar took responsibility for the higher education of a poor girl
মাছুমাক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত মেহবুব মুক্তাৰে ধিং সমষ্টিৰ হাতীমূৰীয়া আৰু বৰভেটি পঞ্চায়তৰ সফল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ ফুলাম গামোচাৰে সকলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰে ।

বিশেষকৈ বৰভেটি অঞ্চলৰ ইটাভাতাৰ এজন দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ কন্যা মাছুমা খাতুনৰ সফলতাত মেহবুব মুক্তাৰে গভীৰ প্ৰশংসা কৰে । অসমীয়া বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা মাছুমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীয়ে এনে সফলতা লাভ কৰাটো অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে মাছুমা খাতুনৰ উচ্চশিক্ষাৰ যাৱতীয় খৰচ, পঢ়া, থকা-খোৱা, সকলো তেওঁ নিজে বহন কৰিব ।

Mehboob Mukhtar took responsibility for the higher education of a poor girl
মাছুমাৰ সফলতা (ETV Bharat Assam)

মেহবুব মুক্তাৰে কয়, “দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে যদি মেধাৰে এনে সফলতা দেখুৱায়, তেওঁলোকৰ সপোনক সফল কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব । মাছুমাৰ দৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ বাটত কোনো বাধা নহওক, সেয়াই মোৰ লক্ষ্য ।”

