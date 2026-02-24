ETV Bharat / state

বাৰীৰ বাঁহজোপাইও সলাই দিব পাৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যৎ

জনজীৱনত বাঁহৰ আছে এক বিশেষ ভূমিকা । সেউজীয়া সোণেৰে জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি পোৱা মেঘালী দাস ।

সেউজীয়া সোণেৰে প্ৰস্তুত কৰা গহনা (ETV Bharat Assam)
February 24, 2026

গুৱাহাটী : এডাল ১২০ টকা মূল্যৰ বাঁহৰ পৰা কিমান উপাৰ্জন কৰিব পাৰি সেয়া জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । দেখাত সাধাৰণ বাঁহ এডালৰ পৰাই ৫০ হাজাৰতকৈও অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি; কিন্তু উপাৰ্জন কৰিব কেনেকৈ ? এনে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এগৰাকী উদ্য়মী মহিলাই ।

অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজীৱনত বাঁহৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা । সমাজ জীৱনত প্রতিটো সময়তে, প্রতিটো ক্ষণতে উৎসৱ-পার্বণ বা অনুষ্ঠানতে বাঁহ বা বাঁহেৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায় । বৰ্তমান 'সেউজীয়া সোণ'ৰূপে খ্য়াত বাঁহক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি বহুতে মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ ।

সেউজীয়া সোণেৰে জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি পোৱা মেঘালী দাস (ETV Bharat Assam)

নতুন নতুন চিন্তা-চৰ্চাৰ ফলত বজাৰলৈ আহিছে বাঁহেৰে নিৰ্মিত খিৰিকীৰ পৰ্দা, ফ্ল'ৰমেট, কার্পেট, কাপোৰ, অলংকাৰ আদি । বিশ্বজুৰি এইবোৰৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি । বাঁহেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহ গৰাকীৰ বাবে নিদৰ্শন হৈছে এগৰাকী মহিলা ।

সেউজীয়া সোণেৰে প্ৰস্তুত কৰা গহনা (ETV Bharat Assam)

নাৰীসকলক স্বাৱলম্বী কৰা ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সমাজসেৱিকা তথা উদ্যমী মহিলা মেঘালী দাসে । তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাঁহৰ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে প্রশিক্ষার্থীসকলে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহক বজাৰমুখী কৰাৰো প্ৰচেষ্টা হাতত হোৱা হৈছে । ক'তো চাকৰি বিচাৰি নোযোৱাকৈ ঘৰতে থাকি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বাঁহৰ অলংকাৰ ।

সেউজীয়া সোণেৰে প্ৰস্তুত কৰা গহনা (ETV Bharat Assam)

বাঁহৰ প্ৰতিটো অংশ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, শিপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জেঙলৈ সকলো অংশৰে কেনেদৰে অলংকাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰেই বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে মেঘালী দাসে । কেৱল গাঁৱে-ভূঞে নহয় শেহতীয়াকৈ জেইলৰ কয়েদীসকলৰ মাজতো বাঁহেৰে অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰশিক্ষণ দিছে ।

বাঁহক লৈ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ গঢ়িব পাৰি :

তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ সন্দৰ্ভত কয়, "বাঁহৰ সম্ভাৱনীয়তা যথেষ্ট বেছি । বাঁহক সেউজীয়া সোণ বুলিও অভিহিত কৰা হয় । বৰ্তমান বাঁহেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমগ্রীও প্ৰস্তুত কৰা হয় । সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধিক মুনাফা উপাৰ্জনৰ বাবে বাঁহক কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰৰ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলি আছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বা অসমত বাঁহ অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে । এডাল বাঁহেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিলে বহু পৰিমানৰ মুনাফা লাভ কৰিব পাৰো । "

সেউজীয়া সোণেৰে প্ৰস্তুত কৰা আকৰ্ষণীয় গহনা (ETV Bharat Assam)

"এডাল ১২০-২০০ টকাৰ বাঁহৰ পৰা আমি অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি ৫০ হাজাৰতকৈও অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰো । যিহেতু গাঁৱে-ভূঞে সকলোতে বাঁহ উপলব্ধ, গতিকে বাঁহক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ গোটেই সমাজত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" এইদৰে কয় উদ্য়মী মহিলাগৰাকীয়ে ।

অলংকাৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় বেছি সঁজুলিৰ :

বৰ্তমান বজাৰত সোণ-ৰূপৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ উপলব্ধ । অন্য কিছু অলংকাৰৰ দৰে এই অলংকাৰৰ বাবে বেছি সঁজুলিৰো প্ৰয়োজন নহয় । ঘৰৰ চুক এটাতে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামান্য পৰিমাণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি এই অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি বুলি কয় মেঘালী দাসে ।

বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা ধুনীয়া গহনা (ETV Bharat Assam)

সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ:

এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "এই অলংকাৰ প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছো । যদি কোনোবাই বিচাৰে তেন্তে আমাক যোগাযোগ কৰি ৰুক্মিণী নগৰৰ চেণ্টাৰলৈও আহিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি বিভিন্ন অঞ্চল বা গাঁৱলৈ গৈও প্ৰশিক্ষণ দিও । বৰ্তমান আমি ডিজাইনৰ ওপৰতো কাম কৰি আছো । বাঁহেৰে কিমান ধৰণৰ ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গৱেষণা চলি আছে ।"

বাঁহেৰে ধুনীয়া গহনা প্ৰস্তুত কৰাত ব্য়স্ত মহিলা (ETV Bharat Assam)

কিমান দিনৰ পৰা এই কাম কৰি থকা হৈছে বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মেঘালী দাসে কয়, "বাঁহৰ লগত আমি বহুদিনৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলো । পূৰ্বতে আমি বাঁহৰ ফাইবাৰৰ ওপৰতো কাম কৰিছিলো; কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত বিভিন্ন কাৰণ সেয়া আমি বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ল'লো । বিগত ৫ বছৰ ধৰি আমি এই কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছো ।"

বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা ধুনীয়া গহনা (ETV Bharat Assam)

অলংকাৰৰ মূল্য কেনেদৰে নিৰূপণ কৰে ?

বাঁহেৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মেঘালী দাসে কয়, "ন্য়ূনতম ৫০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫ হাজাৰ বা তাতোকৈ অধিক মূল্যত এই অলংকাৰ সমূহ বিক্ৰী কৰা হয় । অলংকাৰসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সামগ্রী বিধৰ ডিজাইন তথা বজাৰৰ ওপৰত ।"

বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা ধুনীয়া গহনা (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলি কৰা হয় বাঁহেৰে নিৰ্মিত অলংকাৰৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো শ্ব'ৰূম । এই সন্দৰ্ভত মেঘালী দাসে কয়, "দীর্ঘদিনৰ পৰাই বাঁহৰ অলংকাৰৰ এটা শ্ব'ৰূমৰ অভাৱ বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰা হৈছিল, য'ত গ্রাহকে নিজৰ পচন্দৰ বাঁহৰ গহনা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব । অসমৰ প্ৰথমটো বাঁহৰ অলংকাৰৰ শ্ব'ৰূম বেম্ব ফেশ্বনৰ লগতে বাঁহৰ অলংকাৰৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু গবেষণা কেন্দ্র মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াত নিজৰ পচন্দৰ বাঁহৰ গহনা ক্ৰয় কৰাৰ লগতে প্রশিক্ষণ ল'ব পাৰিব আৰু নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী গহনাৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব । সমান্তৰালভাৱে যিসকলে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এই শ্ব'ৰূমত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ।"

বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা ধুনীয়া গহনা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এই অলংকাৰ নিৰ্মাণত বাঁহৰ লগতে থলুৱাভাৱে উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ গুটিও ব্যৱহাৰ কৰা হয় । অলংকাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে বাঁহসমূহ কাটি আনি অলংকাৰৰ ডিজাইন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনোধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মেঘালী দাসে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
বাঁহ
অলংকাৰ
বাঁহৰ অলংকাৰ
