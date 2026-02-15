ETV Bharat / state

দাহ সংস্কাৰৰ পাছত শ্ৰীভূমিত স্ব-গৃহত উপস্থিত মেঘালয়ৰ কয়লাখনিত নিহত শ্ৰমিক

শ্ৰীভূমি জিলাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ চক্ৰৰ মুলিয়ালা গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে নিজ ঘৰত উপস্থিত হয় শ্ৰমিক শ্যামবাবু সিংনহা ।

পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ এটা অবৈধ কয়লাখনিৰ বিস্ফোৰণৰ স্থানত আবদ্ধ হৈ থকা খনিকৰসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত (ANI)
By PTI

Published : February 15, 2026 at 12:07 AM IST

3 Min Read
শ্ৰীভূমি/হাইলাকান্দি : মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া পাহাৰ কয়লাখনিত সংঘটিত বিস্ফোৰণত নিহত এজন শ্ৰমিক গৃহভূমি শ্ৰীভূমি জিলাত উপস্থিত হৈছে । ইয়াৰ পাছতেই চুবুৰীয়া দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰণৰ পিছত শ্ৰমিকজনৰ হঠাৎ উভতি অহাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত যৌথ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

জিলা প্ৰশাসনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই পি টি আইক জনোৱা মতে, "বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰমিকজনে শ্ৰীভূমি জিলাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ চক্ৰৰ মুলিয়ালা গাঁৱৰ নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হয় । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃতদেহ দাহ কৰা হৈছে ।" বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৪৪ বছৰীয়া শ্যামবাবু সিংনহাৰ পৰিয়ালে বিস্ফোৰণৰ পিছত তেওঁৰ লগত ফোনত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি মেঘালয়ত উপস্থিত হয় ।

বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "সিংনহাক ক'তো বিচাৰি নাপাই তেওঁৰ পত্নী আৰু কন্যাক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত বিচাৰ-খোচাৰ কৰে । বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায়বোৰ ভুক্তভোগীৰ মুখমণ্ডল চিনাক্ত কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিল । তেওঁৰ পৰিয়ালে এটা মৃতদেহ তেওঁৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছিল ।" ইয়াৰ পিছতে বিষয়াসকলে মৃতদেহটো তেওঁৰ ঘৰলৈ আনি হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি দাহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মেঘালয় আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । এইটো এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু তদন্ত অব্যাহত থকাৰ বাবে আমি আৰু কোনো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰো ।" লগতে তেওঁ কয় যে এই আকস্মিক পৰিঘটনাৰ বাবে আৰু অধিক স্পষ্ট ছবি ওলোৱালৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা নাপাতিবলৈ পৰিয়ালটোক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ মীনছাঙ্ট গাঁৱৰ থাংস্কু অঞ্চলৰ অবৈধ কয়লাখনিত ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত কমেও ৩১ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ বাবে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰিছে ।

মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমায়ে ঘোষণা কৰে যে ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে বিস্ফোৰণৰ কাৰণৰ তদন্ত কৰি দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।

ইফালে ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে বিস্ফোৰণস্থলীত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ কৰি দিছিল, কাৰণ মূল্যায়নকাৰী দলসমূহে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে খনিৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি পোৱাৰ কোনো আশা নাই ।

ৰাজ্য চৰকাৰে মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ক আশ্বাস দিছে যে অবৈধ খনিকৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব আৰু ইতিমধ্যে চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে ২০১৪ চনত নিগনিৰ গাঁত খনন নিষিদ্ধ কৰিছিল । কিন্তু কয়লা নিষ্কাশনৰ এই বিপজ্জনক পদ্ধতি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও প্ৰচলিত ।

