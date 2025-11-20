জামুগুৰিহাটত লাচিত দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি; কন্যকাৰ উদ্যোগত অভিলেখ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা
এহেজাৰ হেংদাং লৈ লাচিত দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি জামুগুৰিহাটত ৷ লাচিতৰ ৰূপত এহেজাৰ সুঠাম যুৱক উঠিব বিশাল নাৱত ৷ অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা ৷
চতিয়া : অসমীয়া মানুহৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ চানেকি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতি দিৱসটি এইবাৰ জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষৰে উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ চতিয়াৰ উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰজ নিশিম হাজৰিকাৰ একক উদ্যোগ তথা কন্যকা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হ'ব এই লাচিত দিৱস ৷
এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰজ নিশিম হাজৰিকাই কয় যে লাচিতৰ হেংদাং অসমীয়াৰ পৰাক্ৰমৰ প্ৰতীক আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক ৷ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ এহেজাৰ সুঠাম অসমীয়া যুৱকে ২৪ নৱেম্বৰত এহেজাৰ হেংদাং হাতত লৈ লাচিতৰ ৰূপত প্ৰতীকী নাৱত উঠি চতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামূৰা পথাৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰিব ৷ এই উদ্যেশ্যৰে এহেজাৰখন হেংদাং আৰু ৯০ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বিশাল আকৃতিৰ এখন নাও তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ এহেজাৰ সুঠাম যুৱকে এই হেংদাং লৈ লাচিতৰ বেশত দহ সহস্ৰাধিক ৰাইজক লগত লৈ প্ৰায় ১৬ কিলোমিটাৰ পথ প্ৰতীকী নাৱেৰে চতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটলৈ শোভাযাত্ৰা কৰিব ৷ এই কাৰ্যসূচীত টাই আহোম জাতীয় পৰিষদ আৰু আহোম জাতীয় মহাসভাৰ সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যমী যুৱক নিৰজ নিশিম হাজৰিকাই ৷ উল্লেখ্য যে নিৰজ নিশিম হাজৰিকা হৈছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ৷
সংবাদমেলত নিৰজ নিশিম হাজৰিকাই কয়, "অহা ২৪ নৱেম্বৰ তাৰিখে লাচিত দিৱসৰ দিনা আমি কন্যকাৰ উদ্যোগত তথা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ যুৱ শক্তিয়ে এক মহা আয়োজন কৰিছোঁ । লাচিত দিৱসৰ দিনা আমাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিত সুঠাম, তেজাল অসমীয়া যুৱকে হাতত ১৩০০ ৰো অধিক হেংদাং লৈ, আমাৰ গোৰ্খালি ভাই-ককাইহঁতে হাতত খুকুৰী লৈ, আমাৰ মিচিং ভাই-ককাইহঁতে হাতত লোকচা লৈ, আমাৰ বড়ো ভাই-ককাইহঁতে হাতত মিট লৈ, আমাৰ আদিবাসী ভাই-ককাইহঁতে হাতত ধনুকাঁড় লৈ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ প্ৰতীক যি অস্ত্ৰ আছে তাকে লৈ সমূহ নদুৱাৰবাসীয়ে অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত এক অভিলেখ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে এক মহা আয়োজন কৰিছোঁ ।"