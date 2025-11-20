ETV Bharat / state

জামুগুৰিহাটত লাচিত দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি; কন্যকাৰ উদ্যোগত অভিলেখ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা

এহেজাৰ হেংদাং লৈ লাচিত দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি জামুগুৰিহাটত ৷ লাচিতৰ ৰূপত এহেজাৰ সুঠাম যুৱক উঠিব বিশাল নাৱত ৷ অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা ৷

Kanyaka Lachit Divas arrangement
জামুগুৰিহাটত লাচিত দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া : অসমীয়া মানুহৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ চানেকি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতি দিৱসটি এইবাৰ জামুগুৰিহাটত অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষৰে উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ চতিয়াৰ উদ্যমী যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰজ নিশিম হাজৰিকাৰ একক উদ্যোগ তথা কন্যকা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হ'ব এই লাচিত দিৱস ৷

এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে যুৱ ব্যৱসায়ী নিৰজ নিশিম হাজৰিকাই কয় যে লাচিতৰ হেংদাং অসমীয়াৰ পৰাক্ৰমৰ প্ৰতীক আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক ৷ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ এহেজাৰ সুঠাম অসমীয়া যুৱকে ২৪ নৱেম্বৰত এহেজাৰ হেংদাং হাতত লৈ লাচিতৰ ৰূপত প্ৰতীকী নাৱত উঠি চতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পকামূৰা পথাৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰিব ৷ এই উদ্যেশ্যৰে এহেজাৰখন হেংদাং আৰু ৯০ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বিশাল আকৃতিৰ এখন নাও তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷

জামুগুৰিহাটত লাচিত দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় যে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ এহেজাৰ সুঠাম যুৱকে এই হেংদাং লৈ লাচিতৰ বেশত দহ সহস্ৰাধিক ৰাইজক লগত লৈ প্ৰায় ১৬ কিলোমিটাৰ পথ প্ৰতীকী নাৱেৰে চতিয়াৰ পৰা জামুগুৰিহাটলৈ শোভাযাত্ৰা কৰিব ৷ এই কাৰ্যসূচীত টাই আহোম জাতীয় পৰিষদ আৰু আহোম জাতীয় মহাসভাৰ সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যমী যুৱক নিৰজ নিশিম হাজৰিকাই ৷ উল্লেখ্য যে নিৰজ নিশিম হাজৰিকা হৈছে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ৷

সংবাদমেলত নিৰজ নিশিম হাজৰিকাই কয়, "অহা ২৪ নৱেম্বৰ তাৰিখে লাচিত দিৱসৰ দিনা আমি কন্যকাৰ উদ্যোগত তথা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ যুৱ শক্তিয়ে এক মহা আয়োজন কৰিছোঁ । লাচিত দিৱসৰ দিনা আমাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিত সুঠাম, তেজাল অসমীয়া যুৱকে হাতত ১৩০০ ৰো অধিক হেংদাং লৈ, আমাৰ গোৰ্খালি ভাই-ককাইহঁতে হাতত খুকুৰী লৈ, আমাৰ মিচিং ভাই-ককাইহঁতে হাতত লোকচা লৈ, আমাৰ বড়ো ভাই-ককাইহঁতে হাতত মিট লৈ, আমাৰ আদিবাসী ভাই-ককাইহঁতে হাতত ধনুকাঁড় লৈ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ প্ৰতীক যি অস্ত্ৰ আছে তাকে লৈ সমূহ নদুৱাৰবাসীয়ে অসম বুক অব ৰেকৰ্ডছত এক অভিলেখ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে এক মহা আয়োজন কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :দিগন্ত গোঁহাইৰ হাতত ন-ৰূপ লৈছে নাৰিকলৰ খোলা, গছৰ বাকলিয়ে
লগতে পঢ়ক :হাৰ্টথ্ৰ’বৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি পাচলি বিক্ৰেতাৰ ৰূপত এদল ছাত্ৰী

TAGGED:

KANYAKA
KANYAKA LACHIT DIVAS ARRANGEMENT
লাচিত দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
LACHIT DIVAS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.