ETV Bharat / state

কি ক'লে এছ আই টিয়ে, কি পৰামৰ্শ দিলে ৬ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ?

এছ আইটিৰ সৈতে ৰাজ্যৰ ৬ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বৈঠক । ডেৰ ঘণ্টাজুৰি চলিল এই বৈঠক ।

Meeting of 6 prominent personalities of the state with SIT
এছ আইটিৰ সৈতে ৰাজ্যৰ ৬ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 9:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দর্ভত মঙলবাৰে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাজুৰি ৬ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় এছ আই টি । এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই অতনু ভূঞা, শিবানু বৰা, সঞ্জীৱ ফুকন, শুভ্ৰকিংকৰ গোস্বামী, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আৰু হিতেশ বৰুৱাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ।

এই বৈঠকত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা নকৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে বৈঠকত উপস্থিত থকা অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞা, বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী ডাঃ হিতেশ বৰুৱা, শিবানু বৰাই । তেওঁলোকে কয়, "আমি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন চাব বিচৰা নাই আৰু তেওঁলোকেও দেখুৱাব বিচৰা নাই ।"

এছ আইটিৰ সৈতে ৰাজ্যৰ ৬ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)

অতনু ভূঞাই বৈঠকৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় ,"আমাৰ আগত উল্লেখ কৰা ৯০ শতাংশ কথা আপোনালোকে জানেই । ১০ শতাংশ কথাহে নতুনকৈ জনাইছে । ছিংগাপুৰ পৰা মেইল আহিছে । তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰ যাবলগীয়া আৰক্ষীৰ তালিকা বিচৰিছে । দুই এদিনৰ ভিতৰত হয়তো তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাবলৈ অনুমতি পাব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ন'ডেল বিষয়া এজন নিযুক্তি দিবৰ বাবেও আহ্বান জনাইছো । সেই নডেল বিষয়াজনে এদিন দুদিনৰ মূৰে মূৰে গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা সংবাদমেলযোগে জনাব লাগিব । তদুপৰি শ্যামকানু মহন্তৰ বিত্তীয় খেলিমেলিক লৈ ই ডিয়ে তদন্ত কৰিব ।"

অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই কয়, "এছ আই টিয়ে ৯০ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব । যাতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে । ছিংগাপুৰত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়া ইতিমধ্যে ৭ জন এছ আই টিত হাজিৰ হৈছে । কাইলৈ তিনিজন হাজিৰ হ'ব । ৱাজিদ আহমেদে ছিংগাপুৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে যদিও তেওঁ আহিব ।"

বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই কয়, "অভিযোগনামাত অকল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনেই নহয় জুবিন গাৰ্গৰ লগত কি অৱহেলা হ'ল, কিহৰ বাবে আমি জুবিনক হেৰুৱাব লগা হ'ল সেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব লাগিব । দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগিব ।"

শুভ্রকিংকৰ গোস্বামীয়ে কয়, "আমি সাহসেৰে আহি কথাখিনি কৈছো । গোচৰৰ গোপনীয়তা এছ আই টিয়ে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই । আমি এছ আই টিৰ সন্মুখত অসমৰ ৰাইজে ক'ব বিচৰা কথাখিনি কৈছো ।" জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শিবানু বৰাই কয়, "ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে মেডিকেল হিষ্ট্ৰী বিচাৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে, আজিৰ এই বৈঠকৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক এছ আই টিয়ে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল যদিও অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰথমে টকলা, তাৰ পাছত দীঘল চুলি, শেষত মূৰত কৰ্ণেলৰ টুপী-গোস্বামীৰ লগতে গাৰ্গেও মূৰ ঘমাইছিল বহুত

বিশিষ্ট ব্যক্তিৰে SITৰ বৈঠক: চৰকাৰী চাহ-চিংৰা পাছলে থাকক, বৈঠকলৈ নাযায় আঠজনকৈ আমন্ত্ৰিত

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH INVESTIGATION
ZUBEEN GARG DEATH CASE
ATANU BHUYAN
ইটিভি ভাৰত অসম
SIT DISCUSSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.