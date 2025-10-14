ETV Bharat / state

নিজৰ সমষ্টিতে থাকি লাভ কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা, কিন্তু কেনেকৈ ?

ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ দৰিদ্ৰ ৰোগীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা । বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাও লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ।

Medical treatment provided by specialist doctors at a free medical camp in Nagaon
নগাঁৱত শুশ্ৰূষা সেঁতু নামৰ এক আঁচনিৰ অধীনত স্বাস্থ্যমেলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
নগাঁও: অৰ্থৰ অভাৱত বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসা লাভৰ পৰা বঞ্চিত, বিশেষকৈ ১৮ বছৰৰ তলৰ দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । শুশ্ৰূষা সেঁতু নামৰ এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰি বিশেষকৈ ১৮ বছৰ তলৰ ৰোগীয়ে প্ৰয়োজনত লাভ কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাও ।

এই চিকিৎসা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিবলৈ ৰোগীয়ে প্ৰথমে সমষ্টিভিত্তিত আয়োজিত মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছত প্ৰথমে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ নিৰ্দিষ্ট বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।

বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাও লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ (ETV Bharat Assam)

স্বাস্থ্য শিবিৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰোগীগৰাকীক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ অৰ্থাৎ ৰোগীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব ।

মঙলবাৰে নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত আয়োজিত স্বাস্থ্য মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই তথ্য জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।

Medical treatment provided by specialist doctors at a free medical camp in Nagaon
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ স্বাস্থ্য মেলাত (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱত মেগা স্বাস্থ্য মেলা:

সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত মেগা স্বাস্থ্য মেলাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত নগাঁও বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে মেগা স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয় । নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাস্থ্য মেলাত নগাঁৱৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ কেইবাগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ।

Medical treatment provided by specialist doctors at a free medical camp in Nagaon
অগণন লোকৰ সমাৱেশ (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ কেবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে । দিনজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য মেলাত তিনি সহস্ৰাধিক ৰোগীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰি চিকিৎসা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

