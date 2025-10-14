নিজৰ সমষ্টিতে থাকি লাভ কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা, কিন্তু কেনেকৈ ?
ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ দৰিদ্ৰ ৰোগীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা । বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাও লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ।
Published : October 14, 2025 at 7:54 PM IST
নগাঁও: অৰ্থৰ অভাৱত বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসা লাভৰ পৰা বঞ্চিত, বিশেষকৈ ১৮ বছৰৰ তলৰ দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । শুশ্ৰূষা সেঁতু নামৰ এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰি বিশেষকৈ ১৮ বছৰ তলৰ ৰোগীয়ে প্ৰয়োজনত লাভ কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাও ।
এই চিকিৎসা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিবলৈ ৰোগীয়ে প্ৰথমে সমষ্টিভিত্তিত আয়োজিত মেগা স্বাস্থ্য শিবিৰত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছত প্ৰথমে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ নিৰ্দিষ্ট বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।
স্বাস্থ্য শিবিৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী বহিঃৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰোগীগৰাকীক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ অৰ্থাৎ ৰোগীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব ।
মঙলবাৰে নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত আয়োজিত স্বাস্থ্য মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই তথ্য জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।
নগাঁৱত মেগা স্বাস্থ্য মেলা:
সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত মেগা স্বাস্থ্য মেলাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত নগাঁও বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে মেগা স্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয় । নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাস্থ্য মেলাত নগাঁৱৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ কেইবাগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ।
নগাঁৱৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ কেবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে । দিনজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য মেলাত তিনি সহস্ৰাধিক ৰোগীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰি চিকিৎসা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।