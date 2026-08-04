বিদ্যুৎবিহীন চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ দুৰ্ভোগ: গৰেমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অচল চিকিৎসা সেৱা

বিদ্যুৎবিহীন চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ দুৰ্ভোগ: গৰেমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অচল চিকিৎসা সেৱা
গৰেমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ৯ দিনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন হৈ থকাৰ ফলত চিকিৎসা সেৱা প্ৰায় অচল হৈ পৰিছে । ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ।
Published : August 4, 2026 at 4:56 PM IST
জনীয়া : ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত উন্নয়নৰ বহু দাবীৰ মাজতে বৰপেটা জিলাৰ গৰেমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ আৰু উদ্বেগজনক ছবি । বিগত ৯ দিনে চিকিৎসালয়খনত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ থকাৰ ফলত চিকিৎসা সেৱা প্ৰায় অচল হৈ পৰিছে । ফলত ৰোগীৰ মাজতহাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আনহাতে, বিদ্যুতৰ অভাৱত লেব'ৰেটৰী, কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰসূতি কক্ষ বন্ধ হৈ থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
এয়া হৈছে বৰপেটা জিলাৰ গৰেমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য । ৰাজ্যত স্বাস্থ্য সেৱা শক্তিশালী কৰাৰ কথা চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে সদায় দাবী কৰি আহিছে যদিও বাস্তৱ ছবিখনে সেই দাবী সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ নিজস্ব ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিগত ৯ দিন ধৰি বিকল হৈ থকাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ । বিদ্যুৎ নথকাৰ ফলত এই অসহ্য গৰমত চিকিৎসকসকলে চেম্বাৰত ৰোগী পৰীক্ষা কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে । ফেন থাকিলেও বিদ্যুৎ নথকাৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে হাতেৰে বতাহ দি চিকিৎসকক সহায় কৰা দৃশ্যই স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ কৰুণ বাস্তৱতাক উন্মোচন কৰিছে ।
আনহাতে, ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ আত্মীয়ই কাগজেৰে বতাহ লৈ কোনোমতে গৰম সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে চিকিৎসালয়খনলৈ প্ৰতিদিনে ২০০ৰ পৰা ২৫০ গৰাকী ৰোগী চিকিৎসাৰ বাবে আহে । কিন্তু বিদ্যুৎ নথকাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বহু জৰুৰী স্বাস্থ্য সেৱা । লেব'ৰেটৰীৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে । ইফালে কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰাৰ ফলত নথিপত্ৰ আৰু অন্যান্য প্ৰশাসনিক কাম-কাজো ব্যাহত হৈছে ।
আটাইতকৈ গুৰুতৰ বিষয়টো হৈছে প্ৰসূতি কক্ষ বন্ধ হৈ থকাটো । ইয়াৰ ফলত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ চিকিৎসা সেৱা সংকটত পৰিছে । আনহাতে, ভেকচিনসমূহ নষ্ট হোৱাৰ আশংকাত নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, সমগ্ৰ বিষয়টো স্থানীয় বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উপ-সঞ্চালকক অৱগত কৰা হৈছিল । কিন্তু ইমান দিনে সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো কার্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "আজি মোটামোটি ৮-৯ দিন হ'ল হস্পিটেলখনৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ জ্বলি গৈছে । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই । জইণ্ট ডিৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আমি ৰাইজ হিচাপে কথাখিনি জনালোঁ । তথাপিও আজিলৈকে কাণসাৰ দিয়া নাই ।"
ইফালে, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ ৰাকিব বিন হুছেইনে সমস্যাটোৰ সত্যতা স্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, "ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ নিজস্ব সম্পত্তি হোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় বাজেটৰ অভাৱত তৎকালীনভাৱে মেৰামতি বা সলনি কৰাটো সম্ভৱ হোৱা নাই ।"
এখন চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যদি এসপ্তাহতকৈও অধিক সময় ধৰি বিদ্যুৎ নাথাকে, তেন্তে সাধাৰণ ৰোগীয়ে জৰুৰী চিকিৎসা সেৱা কেনেদৰে লাভ কৰিব ? গৰেমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এই দুৰৱস্থাই ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত ছবিখন পুনৰ এবাৰ উন্মোচন কৰিছে । এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়া এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰে, সেয়াই হ’ব লক্ষণীয় ।