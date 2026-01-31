ETV Bharat / state

দহখন মেহেঙা পাতি, কুকুৰা কাটি দহ শক্তিক পূজা-অৰ্চনাৰে আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী

দহজন দেৱতালৈ বাঁহ আৰু কলথৰুৱাৰে আসন সাজি কেঁচা চাউল, কুকুৰা, মুৰ্গীৰ কণী, সাজপানী, মাকমু (তামোল), ক্রু (নিমখ) আদি উপাচাৰ আগবঢ়োৱা হয় ।

me dam me phi festival
দহখন মেহেঙা পাতি, কুকুৰা কাটি দহ শক্তিক পূজা-অৰ্চনাৰে আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী
আমগুৰি : টাই আহোম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী । পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু দেশ-জাতিৰ মংগলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোতে মে-ডাম-মে-ফী অৰ্থাৎ উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰা হয় ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমগুৰিতো উদযাপন কৰা হৈছে পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী । আমগুৰিৰ ৰঘূতলত সদৌ টাই আহোম ছাত্র সন্থা, টাই আহোম যুৱ পৰিষদে উদযাপন কৰিছে মে-ডাম-মে-ফী অনুষ্ঠান ।

টাই আহোমসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী (ETV Bharat Assam)

মে-ডাম-মে-ফীৰ অৰ্থ

টাই পণ্ডিতে উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে ১০ জন দেৱতাক বান-ফী পৰম্পৰাৰে পূজা-পাতল কৰি বিশ্বশান্তিৰ বাবে কামনা কৰে । মে-ডাম-মে-ফীৰ অৰ্থ হ'ল- 'মে' মানে প্রার্থনা, উপাসনা বা পূজা কৰা, 'ডাম' মানে মৃতক আৰু 'ফী' মানে হ'ল দেও বা দেৱতা ।

টাই আহোমসকলৰ এই ধৰ্মীয় সামাজিক উৎসৱৰ যোগেদি উপৰিপুৰুষ সন্তুষ্ট হৈ স্বৰ্গৰ পৰাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে বুলি বিশ্বাস আছে ।

মে-ডাম-মে-ফীৰ পূজা বিধি

মে-ডাম-মে-ফী ধর্মীয় অনুষ্ঠানতে চাওফী (পূৰ্বপুৰুষসকল) আৰু 'ডাম চাও-ফী'সকলক পূজা কৰা হয় । টাই পণ্ডিতে দহখনকৈ মেহেঙা পাতি ধূপ-দীপ-নৈৱদ্য, বৰা চাউল, কুকুৰা, কুকুৰা কণী, লোকলাওকে ধৰি অন্যান্য নৈবদ্য অৰ্পণ কৰি দহজনকৈ দেৱতাক পূজা আগবঢ়ায় । এই দহজন দেৱতা হ'ল খাও খাম, আই লেংদিন, জা চিং ফা, জান-চাই-হাং, লেংদন, চিট-লাম-চাম, মুট-কাম টাই-কুম, ডাম চাও ফী, ৰা-খিন, বা-খিন।

me dam me phi festival
টাই আহোমসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী (ETV Bharat Assam)

স্বদেশ-স্বজাতিৰ মংগল কামনা

টাই এই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে উপৰিপুৰুষৰ সৈতে অশাৰীৰিক যোগসূত্র স্থাপন কৰি নিজৰ আৰু সমাজৰ তথা দেশৰ মংগলৰ বাবে জন-মিং বা আশীৰ্বাদ বিচৰা হয় ।

মে-ডাম-মে-ফীৰ ইতিহাস

ত্রয়োদশ শতিকাত দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বৃহৎ টাই জাতিৰ এটা ঠাল টাই আহোমসকল চাওলুং চ্যুকাফাৰ নেতৃত্বত পাটকাই পাৰ হৈ সৌমাৰপীঠত ভৰি দি পিতৃ পূজা অথবা মে-ডাম-মে-ফী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিল । মে-ডাম-মে-ফী হ'ল উপৰিপুৰুষ মৃতক দেৱতাসকলৰ উদ্দেশ্যে কৰা এক তর্পণ অনুষ্ঠান । মে মানে তর্পণ কৰা, ডাম মানে মৃতকৰ আত্মা আৰু ফী মানে হ'ল মৃতকৰ পৰমাত্মা । এই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে উপৰিপুৰুষৰ সৈতে অশাৰীৰিক যোগসূত্র স্থাপন কৰি নিজৰ আৰু সমাজৰ, দেশৰ মংগলৰ বাবে আশীৰ্বাদ (জন-মিং) কামনা কৰা হয় ।

মে-ডাম-মে-ফীৰ উৎস

মে-ডাম-মে-ফী উৎসৱৰ মূল উৎস প্রাচীন চীনৰ কনফুচিয়াছ ধৰ্মৰ পূৰ্বপুৰুষৰ উপাসনাতত্ত্ব । পিছলৈ টাই জাতিৰ ডাম-ফী পৰম্পৰা হিচাপে পৰিগণিত হয় । বর্তমান সময়ত ৩১ জানুৱাৰীত মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন কৰা হয় যদিও অতীতত লাক-নি টাই মাহ ডুন হা (মার্চ-এপ্রিল) ত উদযাপন কৰা হৈছিল । মে-ডাম-মে-ফী টাই আহোম ভাষাৰ শব্দ । টাই লোকসকলে এই পৰম্পৰাক ফী-ডাম বোলে ।

me dam me phi festival
টাই আহোমসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ ঘৰতে পূর্বপুৰুষক উপাসনা কৰা অনুষ্ঠানক ডাম-ফী আৰু সামাজিকভাৱে পালন কৰা উৎসৱক মে-ডাম-মে-ফী বুলি জনা যায় । আহোমৰ ছশ বছৰীয়া ৰাজত্বৰ এক গৌৰৱোজ্বল অধ্যায় অসম বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ হৈ আছে । যুদ্ধৰে নহয় মিত্ৰতাৰে সাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰা আহোমসকলৰ এক অন্যতম পন্থা আছিল ।

বুৰঞ্জীৰ জলঙাইদি

টাই জাতিৰ দেও বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে খুনলুঙ-খুনলাই, স্বৰ্ণৰাজ্য ম্যুঙফীৰ পৰা সোণৰ জখলাৰে ম্যুঙকাঙলৈ নামি অহাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ফা-নু-ৰূ লেঙডন আৰু লাওখ্ৰীৰ পৰামৰ্শ মতে জাছিংফাই খুন-লঙ, খুন-লাইক মৰ্ত্যত গৈ পূজা-পাতল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি পূজা-পাতল কৰিলেহে দেশ আৰু জাতিৰ মংগল হ'ব বুলি কৈছিল । জাছিংফাৰ পৰামৰ্শ মানি চাওল্যুং চ্যুকাফাই ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতি লেঙডনলৈ দুটা বগা ঘোঁৰা উছৰ্গা কৰি ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে ওম-ফা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিল । স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহৰ লগতে গৌৰীনাথ সিংহয়ো 'ওম-ফা' পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিল । আহোমৰ পুৰোহিত শ্ৰেণী দেওধাই, মহন আৰু বাইলুঙে এই 'ওম-ফা' পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ।

আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাস আৰু মে-ডাম-মে-ফী

সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া গৌতম দিহিঙ্গীয়াই মে-ডাম-মে-ফী সন্দৰ্ভত কয়, "আহোমৰ ছশ বছৰীয়া ৰাজত্বকালৰ এক বর্ণিল সময়ছোৱাত ৰাজকীয়ভাবে স্বৰ্গদেউসকলে মে-ডাম-মে-ফী পালন কৰিছিল । আহোম বুৰঞ্জীত উল্লিখিত চাওল্যুং চ্যু-কা-ফা, চাওফা, ছুহুংম্যুং অথবা দিহিঙ্গীয়া ৰজা, গড়গঞা ৰজা (ছু-ক্লেন্-ম্যুং), ছু-ছেং-ফা (প্রতাপ সিংহ), চক্রধ্বজ সিংহ, ল'ৰাৰজা অথবা চুলিকফা, গদাধৰ সিংহ, প্রমত্তসিংহ, লক্ষ্মীসিংহ, গৌৰীনাথ সিংহ, চন্দ্রকান্ত সিংহ আদি স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজত্বকালত মে-ডাম-মে-ফী ৰাজকীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছিল বুলি বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "স্বৰ্গদেউ চ্যুকাফাৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই অনুষ্ঠিত কৰি অহা এই মে-ডাম-মে-ফী সন্দৰ্ভত বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে এনেদৰে-

দিন চিপ্ ছঙ চাম্ চাও ফা (ছু-হুম) ম চে হুঙ মে-ডাম-জাও ।

চাও ফা ছু-ছেঙক মে-ডাম-মে-ফী জাও চাম হাউ নক ফী নাম তি লাউ ।"

me dam me phi festival
টাই আহোমসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী (ETV Bharat Assam)

দহজন দেৱতাৰ পূজা

মে-ডাম-মে-ফীত প্রথম উপৰিপুৰুষ লেংডনক মাজত লৈ মুঠ দহজন (ইয়াৰে দুজন অপদেৱতা) দেৱ-দেৱীক পূজা-অর্চনা কৰা হয় । লেংডন হ'ল আহোমসকলৰ আদি পুৰুষ বা পূর্বপুৰুষ । তেওঁ চাং বংশৰ সম্রাট আছিল আৰু প্রাচীন চীন দেশৰ শাসক আছিল । লেংডনৰ সম্পূৰ্ণ নাম 'চাই ৰে ফা চাং জম ঙি ৰিং লেংডন' । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম সম্রাট চেং নুঙ । চেং নুঙৰ পুত্ৰৰ নাম হাং-টি আৰু এই হাং-টিয়ে পিছলৈ মৌঙ ফীৰ শাসনভাৰ লাভ কৰি লেংডন নামেৰে পৰিচিত হয় ।

এই লেংডনে তেওঁৰ দুই নাতি- খুন-লুং আৰু খুন-লাইক মুং ৰি মুং ৰামলৈ শাসন কৰিবলৈ পঠোৱাৰ সময়ত য়াচিংফাই (সাহিত্যিক) উপদেশ দিছিল-

"তোমালোকৰ ককা, লেংডনে

মুং ৰি মুং ৰামলৈ শাসন কৰিবলৈ পঠাইছে ।

যেতিয়া 'ফিন হা' মাহ আহিব

পৱিত্ৰ চিনকৰা ফুলবোৰ ফুলিব

তেতিয়া তোমালোকে সেইটো মাহত

দিন এটা ঠিক কৰি তেওঁ আৰু অন্যান্য পূর্বপুৰুষসকলৰ নামত

জীৱ-জন্তু আৰু আন ভাল ভাল বস্তু উছৰ্গা কৰি উপাসনা কৰিবা ।

তেতিয়া লেংডন আৰু অন্যান্য আঠ হাজাৰ

দেউ লগত নামনিলৈ নামি আহি

তোমালোকক আর্শীবাদ কৰিব ।"

অর্থাৎ য়াচিংফাই উপৰিপুৰুষক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বাধা-বিঘিনি, অপায়-অমংগল নাইকিয়া কৰিবলৈ মে-ডাম-মে-ফী, ক্ষ্যেক ফুৰালুং আৰু ৰিক খ্বন পালন কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল ।

me dam me phi festival
টাই আহোমসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী (ETV Bharat Assam)

পূজা কৰা দেৱতাসকল

আহোমসকলৰ অন্যতম ধর্মীয় পৰম্পৰাগত উৎসৱ মে-ডাম-মে-ফীত প্রথম উপৰিপুৰুষ লেংডনক মাজত লৈ মুঠ দহজন দেৱ-দেৱীক ভক্তি ভাবেৰে পূজা-অর্চনা কৰা হয় । এই দেৱতাসকল হ'ল-

  1. খাও খাম
  2. আই লেঙ দিন
  3. ফা নুৰু লেংদন
  4. খুন খাও লাংকুৰি
  5. জান-চাই-হুং
  6. চিৎ-লাম্-চাম
  7. মুত, কুম্ তাই কুম
  8. জাছিংফা
  9. ৰা-খিন
  10. বা-খিন

কি কি আগবঢ়োৱা হয় দেৱতাৰ নামত

এই দহজন দেৱতালৈ বাঁহ আৰু কলথৰুৱাৰে আসন সাজি কেঁচা চাউল, কুকুৰা, মুৰ্গীৰ কণী, সাজপানী, মাকমু (তামোল), ক্রু (নিমখ), কুই (কল), অই (চেনি), নুম চে (গাখীৰ), নাম অই (গুৰ), নাম খুম (দৈ), খাই নুকপেট (হাঁহৰ কণী), চিংকৰা (এবিধ পবিত্র ফুল), চুপ টাও (মুখ ধুবলৈ পানীৰ পাত্র), মাইহাং (বাঁহৰ পাঙ) আদি প্রয়োজন হয় ।

  • খাও খাম : জলৰ অধিপতিক খাও খাম বুলি কোৱা হয় । মে-ডাম-মে-ফীত এইজন দেৱতাক আগলি কলপাতত প্রসাদ, দুখন থুৰিওৱা তামোল, ১ যোৰ আগগুৰি কটা তামোল-পাণ, হাঁহৰ কণী এটা, লাও দুই ঠোলা, মিঠাতেলৰ চাকি আৰু ধূপ জ্বলাই সেৱা আগবঢ়োৱা হয় ।
  • আই-লেঙ-দান : পৃথিৱীৰ অধিপতি অথবা বসুমতীক মাইহাং বা মেহেঙা পাতি তিনিভাগ প্রসাদ, তিনিখন থুৰিওৱা তামোল, তিনিটা কুকুৰা কণী, তিনি ঠোলা লাও, এক ঠোলা পানী, দুখন মিঠাতেলৰ চাকি আৰু ধূপ জ্বলাই নৈবদ্য আগবঢ়োৱা হয় । মেহেঙাৰ তলত মাটিত কলপাত পাৰি প্ৰসাদ এভাগ, এখন থুৰিওৱা তামোল, এটা কুকুৰা কণী, লাও এক ঠোলা আগবঢ়াব লাগে ।
  • ফানুৰু লেংডন : স্বৰ্গৰ অধিপতি বুলি কোৱা হয় । পূজাত মাইহাঙত তিনিভাগ প্রসাদ, দুটা কুকুৰা কণী, তিনিখন থুৰিওৱা তামোল, তিনি ঠোলা লাও, এক ঠোলা পানী, দুখন চাকি জ্বলাব লাগে । আনহাতে, মেহেঙাৰ তলত এভাগ প্রসাদ, এযোৰ তামোল-পাণ, এক ঠোলা লাও, এটা কুকুৰা কণী আগবঢ়াব লাগে ।
  • খুন খাও লাংকুৰি : ত্রৈলোক্যৰ সৰ্বাধিকৰ্তাৰ কাৰণে মেহেঙাত তিনিভাগ প্রসাদ, তিনিটা কুকুৰা কণী, তিনিখন থুৰিওৱা তামোল, তিনি ঠোলা লাও, তিনি ঠোলা পানী, তিনিখন চাকি জ্বলোৱা হয় । মেহেঙাৰ তলত কলপাতত প্রসাদ এভাগ, এটা কুকুৰা কণী, তামেল-পাণ আগবঢ়োৱা হয় ।
  • জান-চাই হুং : ত্রৈলোক্যৰ সৰ্বাধিকর্তা বা আদিগুৰু হিচাপে পৰিচিত । পূজাৰ স্থলীত ফানুৰু লেংডনৰ দৰে সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় ।

তেনেদৰে সপ্তলোকৰ অধিপতিক চিত-লাম-চাম, চন্দ্র-সূৰ্যৰ অধিপতিক মুত্-কুম-ডাই-কুম, বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱীক জাছিংফা, ৰা-খিন আৰু বা-খিনক বিপদ-বিঘিনি নাশিনী (অপদেৱতা) হিচাপে পূজা-অর্চনা কৰা হয় ।

me dam me phi festival
টাই আহোমসকলৰ আজি পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফী (ETV Bharat Assam)

টাই আহোমৰ পৱিত্ৰ উৎসৱ মে-ডাম-মে-ফী

আজি হৈছে টাই আহোমসকলৰ পৱিত্র মে-ডাম-মে-ফী । এই মে-ডাম-মে-ফী তিনিজন মু'লঙ পুৰোহিতে মেহেঙাত উপৰিপুৰুষলৈ পূজাৰ সামগ্ৰী উপাচাৰ সজাই দেৱ-দেৱীৰ নামত উছৰ্গা কৰে । পুৰোহিতে মাঙ্গলিক প্রার্থনা আৰম্ভ কৰি এটা পাত্ৰত দৈ গাখীৰ, এঁৱা গাখীৰ, ঘিউ, মৌ আৰু চেনি এই পঞ্চদ্রব্যৰে অমৃত প্রস্তুত কৰি এটা অষ্ট ধাতুৰ মুদ্রা ডুবাই ৰাখে ।

আনহাতে, অন্য এটা পাত্রত পানী, ব্লক-ছেং-ফা আৰু দুৱৰি বন মিলাই শান্তিয়নী প্রস্তুত কৰে । মু'লঙসকলে মন্ত্রপাঠ কৰি এই পৱিত্র পানী পূজাৰ স্থানত আৰু মেহেঙাত ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি সকলোৱে অমৃত পান কৰে । সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত টাই আহোম ধর্মাৱলম্বী লোকসকলে উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰিবৰ বাবে প্রত্যেক বছৰে পবিত্র মে-ডাম-মে-ফী উদযাপন কৰি আহিছে ।

প্ৰথম মে-ডাম-মে-ফী অনুষ্ঠান

বিশেষকৈ উজনি অসমত ঐতিহাসিক গড়গাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰেংঘৰৰ বাকৰিত ১৯৭২ চনত মে-ডাম-মে-ফীৰ আৰম্ভ হৈছিল । ১২২৮ খ্রীঃতে স্বৰ্গদেউ চ্যুকাফাই অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছৰে পৰা ৬০০ বছৰীয়া ৰাজত্বকালত স্বৰ্গদেউসকলে উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰি আছিল । তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে টাই আহোম লোকসকলে নিজৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি ধৰি ৰাখি বহুলভাবে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা লাভ কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আহিছে ।

আহোমৰ সাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰা আৰু যুদ্ধৰে নহয় সন্ধিৰে যি একতাৰ এনাজৰীডাল বান্ধি ৰখাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি গৈছে, সেয়া বিৰল । আমি উপৰিপুৰুষক তেতিয়াহে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম, যেতিয়ালৈকে আমাৰ দ'ল-দেৱালয়, মৈদাম-পুখুৰী তথা ঐতিহাসিক সমলসমূহ প্রকৃতার্থত সংৰক্ষিত হ'ব ।

