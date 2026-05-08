এমবিবিএছৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল: মৰিগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে লিছা দাসে

এমবিবিএছৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল: মৰিগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে লিছা দাসে
মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে গৌৰৱৰ খবৰ । এমবিবিএছ পৰীক্ষাত মৰিগাঁৱৰ লিছা দাসৰ সাফল্য । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা একাদশ স্থান লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ ।
Published : May 8, 2026 at 4:12 PM IST
গুৱাহাটী/মৰিগাঁও: যোৱা ৫ মে'ত ঘোষণা হয় এমবিবিএছৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্ছিটী অব হেল্থ ছায়েন্সৰ (Srimanta Sankardev University of Health Science, SSUHC) অধীনত ২০২৬ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ ১,১১২ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে ভিতৰত ৯৮৮ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হয় । উত্তীৰ্ণৰ শতকৰা হাৰ হৈছে ৮৮.৮৪ শতাংশ ।
এইবাৰ এমবিবিএছ পৰীক্ষাত শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী উণ্মেষা শৰ্মা । আনহাতে, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰ মুকেশ শৰ্মাই । একেদৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী নীহাৰিকা শৰ্মাই ।
ইফালে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে । তেওঁলোক হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ সম্ভৱ মিশ্ৰ, অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়ৰ দীক্ষা থাপা আৰু অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়ৰ শাশ্বতী বৰাই ।
শীৰ্ষ ১৫ স্থান
এইবাৰৰ এমবিবিএছ পৰীক্ষাত শীৰ্ষ ১৫টা স্থান দখল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল হৈছে ক্ৰমে-
- প্ৰথম : উণ্মেষা শৰ্মা, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- দ্বিতীয় : মুকেশ শৰ্মা, অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়
- তৃতীয় : নীহাৰিকা শৰ্মা, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- চতুৰ্থ :
১. সম্ভৱ মিশ্ৰ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
২. দীক্ষা থাপা, অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়
৩. শাশ্বতী বৰা, অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়
- পঞ্চম : বৰ্ষা জৈন, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ
- ষষ্ঠ : ৰাজা আগৰৱাল, ডিফু মেডিকেল কলেজ
- সপ্তম : মুমিনা বেগম, ডিফু মেডিকেল কলেজ
- অষ্টম : আকাংক্ষা বৰা, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- নৱম : চেৰী জালান, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- দশম : মণীষা মালাকাৰ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- একাদশ : লিছা দাস, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- দ্বাদশ : নিশা পাৰবিন, অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়
- ত্ৰয়োদশ : আদ্ৰিজা নন্দী, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ
- চতুৰ্দশ : দেৱস্মিতা কৰ, অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়
- পঞ্চদশ : ঋত্বিক শ্যাম শইকীয়া, লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ
এমবিবিএছ পৰীক্ষাত মৰিগাঁৱৰ লিছা দাসৰ সাফল্য
ৰাজ্যৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ জীয়াৰী লিছা দাস । সদ্যঘোষিত এমবিবিএছ পৰীক্ষাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে একাদশ স্থান দখল কৰি লিছা দাসে মৰিগাঁও জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মৰিগাঁও চহৰৰ ন-ভেটি অঞ্চলৰ নিবাসী লিছা দাস হৈছে প্ৰয়াত উমানন্দ দাস আৰু অৰ্পণা কলিতাৰ সুযোগ্য কন্যা । পিতৃৰ বিয়োগৰ পাছতো অশেষ কষ্ট আৰু মাতৃৰ প্ৰেৰণাৰে তেওঁ এই সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ’বলৈ সক্ষম হৈছে ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা লিছাৰ এই সফলতাই জিলাখনত এক আনন্দৰ লহৰ তুলিছে । এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ এই কৃতিত্বই অনাগত দিনত চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত জিলাখনক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে । লিছাৰ এই অভাৱনীয় সফলতাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, শৈক্ষিক সমাজ আৰু আত্মীয়-স্বজনে অভিনন্দন জনাইছে ।
এগৰাকী স্থানীয় জীয়াৰীৰ এনে সাফল্যই আন বহু শিক্ষাৰ্থীক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি সচেতন মহলে মন্তব্য কৰিছে । ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুদক্ষ চিকিৎসক হিচাপে লিছা দাসে সমাজৰ দুখীয়া আৰু নিচলা শ্ৰেণীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দিশত আৰু অধিক সফলতা অৰ্জন কৰাটোৱে এতিয়া লিছা দাসৰ প্ৰতি সকলোৰে কামনা ।