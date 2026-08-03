ETV Bharat / state

বানপীড়িত গাঁৱত মায়ঙীয়া ডেকাৰ শ্ৰমদান, ১০০ পৰিয়াললৈ সাহায্য

নাজিৰাৰ ৰজাপুল দুৱৰা গাঁৱত উপস্থিত হৈ সাহায্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে শ্ৰমদানেৰে বন্যাৰ্তক সহায় মায়ঙৰ ৫০ জনীয়া যুৱকৰ দলৰ ।

Mayong youth volunteers rebuild flood-hit homes in Nazira
নাজিৰাৰ বানপীড়িত অঞ্চলত মায়ঙৰ যুৱকৰ শ্ৰমদান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং : উজনিৰ বানপীড়িতৰ কাষত এইবাৰ যাদুনগৰীখ্যাত মায়ঙৰ পৰা ৫০ জনীয়া এটা যুৱকৰ দল উপস্থিত হৈছে । নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰজাপুল দুৱৰা গাঁৱত বানপীড়িত লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণে দলটোৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।

১০০ তকৈও অধিক পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ, ঘৰুৱা আচবাব লগত লৈ যোৱাৰ লগতে পীড়িত লোকসকলৰ ঘৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ বাসোপযোগী কৰি তুলিবলৈ স্বেচ্ছাই শ্ৰমদান কৰিছে । এই কামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিবোৰো যুৱকৰ দলটোৱে লগত লৈ গৈছে ।

Mayong youth volunteers rebuild flood-hit homes in Nazira
নাজিৰাৰ বানপীড়িত অঞ্চলত মায়ঙৰ যুৱকৰ শ্ৰমদান (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে প্ৰথমে তেওঁলোকে স্থানীয় লোকৰ সহায়ত গাঁওখনৰ আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত ১৫ টা পৰিয়াল বাচনি কৰি লৈছে । তাৰ পিছত ৩-৪ জনকৈ ভাগ হৈ হাতে হাতে দা, কোৰ আদি লৈ ঘৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিছে । ইফালে যুৱকৰ দলটোৰ এই প্ৰয়াস দেখি গাঁৱৰ ৰাইজো উৎসাহিত হৈছে । তেওঁলোকে জনোৱা মতে প্ৰকৃতাৰ্থত বানে ধোৱা প্ৰতিখন ঘৰেই আছিল ৰাইজে দেখাতকৈ, ভবাতকৈ বেছি বিধ্বস্ত ।

ঘৰবোৰৰ ভিতৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে লেতেৰা বোকা-পানী আছে । লেপ, তুলি, গাৰু, কম্বল, চিলাই মেচিন, টেবুল ফেনকে ধৰি ঘৰুৱা সকলোবোৰ সা-সামগ্ৰী বোকাত পোত গৈ আছে । চকী, টেবুল, বিচনা, আলমিৰা, চাইকেল সকলোবোৰ আধালৈকে বোকাত পোত যোৱা আছিল । কাৰোবাৰ যদি ঘৰৰ বেৰ খহিছে, কাৰোবাৰ আকৌ ভঁৰাল ভাঙিছে । কোনেও কাকো সহায় কৰিব নোৱৰা এক অৱস্থা । অকলে কৰিব পৰা কামো একোৱেই নাই । মুঠতে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, অসহনীয় পৰিস্থিতি ।

Mayong youth volunteers rebuild flood-hit homes in Nazira
নাজিৰাৰ বানপীড়িত অঞ্চলত মায়ঙৰ যুৱকৰ শ্ৰমদান (ETV Bharat)

বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰা মানুহখিনিয়ে সেয়ে মায়ঙীয়া ডেকাসকলক পাই কিবা এটা যেন সাহস ঘূৰাই পাইছে । তেওঁলোকৰ মনলৈ যেন এক উৎসাহ আৰু সজীৱতা আহিল আৰু সেয়ে দুখ-বেদনা এৰি সকলোৱে হাতে-কামে নিজেও অলপ আগ-ভাগ ল'লে ।

মায়ঙীয়া ডেকা ল'ৰাৰ দলটোৱে অলপো সময় জিৰণি নোলোৱাকৈ অতি উদ্যমেৰে আৰু যুদ্ধসদৃশ তৎপৰতাৰে প্ৰায় ১৫ ঘৰ মানুহক গোটেই দিনটো শ্ৰমদান দিলে । ঘৰখন কিছু পৰিমাণে হ'লেও বাসোপযোগী হৈ উঠাত মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট সকাহ পালে ।

এই শ্ৰমদানৰ সমান্তৰালকৈ দলটোৰ এটা অংশই ৰজাপুল দুৱৰা গাঁৱক সামৰি চৌপাশৰ ১০০ টাকৈ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ মাজত বান সাহায্য বিতৰণতো ব্যস্ত হৈছে । তেওঁলোকে খাদ্যসামগ্ৰীকে ধৰি ঘৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । তাৰ লগতে পশুধনৰ বাবে কিছু খাদ্যও যোগান ধৰিছে ।

Mayong youth volunteers rebuild flood-hit homes in Nazira
নাজিৰাৰ বানপীড়িত অঞ্চলত মায়ঙৰ যুৱকৰ সাহায্য বিতৰণ (ETV Bharat)

মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ সহঃ অধ্যাপক ডঃ উৎপল নাথ, সমাজকৰ্মী মনোজ নাথ, মায়ং পঞ্চায়তৰ সভাপতি দীপাংকৰ কলিতা, সাংবাদিক নজৰুল ইছলাম, যুৱ সমাজকৰ্মী মনিৰত্নম ডেকা, দুৰ্গেশ্বৰ‌ নাথ (কহিনুৰ), ৰূপম নাথ, দুলেন নাথ, বিপুল ডেকা আদিকে ধৰি বৃহত্তৰ মায়ং অঞ্চলৰ ৫০ জনকৈ উদীয়মান যুৱকে সমূহীয়া উদ্যোগত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ডঃ উৎপল নাথৰ পৰা জানিব পৰা মতে উজনিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে লোৱা এই উদ্যোগ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বৃহত্তৰ মায়ং অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে দলটিক সকলো প্ৰকাৰে সহায়-সহযোগ আগবঢ়াইছে ।

নাজিৰাৰ ৰজাপুল দুৱৰা গাঁৱৰ বানবিধ্বস্ত ঘৰবোৰত মায়ঙীয়া ডেকাসকলে স্বেচ্ছাই শ্ৰমদান কৰি থকাৰ খবৰ পাই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ময়ুৰ বৰগোহাঁই, প্ৰাক্তন বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া চন্দনা বৰুৱাইও পৃথকে পৃথকে গৈ সেই গাঁৱত উপস্থিত হয় আৰু মায়ঙীয়া ডেকা দলটিৰ এনে উদ্যোগক প্ৰশংসা কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত এজেৱাইচিপি, বিতৰণ সৌৰ লাইট-শিক্ষা সঁজুলি

TAGGED:

MAYONG YOUTH VOLUNTEERS
অসমৰ বান
মায়ং
বানাক্ৰান্ত
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.