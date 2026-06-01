তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত জ্বলিল মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা

তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত জ্বলিল মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা
তিনিচুকীয়াত সদৌ অসম মটক ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম মটক যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : June 1, 2026 at 7:24 PM IST
তিনিচুকীয়া: পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ লগতে ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱনদায়িনী ঔষধলৈ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ জনতা বিপাঙক পৰিছে ।
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে । তাৰে পৰিণতি দেখা গ'ল তিনিচুকীয়াত । ৰাজ্যৰ বজাৰত হোৱা অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল কেইবাটাও সংগঠন ।
তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম মটক ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম মটক যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । সংগঠনকেইটাই ৰাজপথত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদ্বীপ সিং পুৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক', 'পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক', 'বিজেপি হায় হায়', 'তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন বেদখলমুক্ত কৰক', 'তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসকৰ অভাৱ দূৰ কৰক', 'তিনিচুকীয়াৰ বাটপথ মেৰামতি কৰক', 'আলফা সমস্যা সমাধান কৰক' আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰা চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে শাসনভাৰ লৈছে । শপতগ্ৰহণৰ পিছতে যিদৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে সেইটো আটাইতকৈ দুখজনক কথা । কাৰণ এই চৰকাৰৰ দিনতে পেট্ৰ'লজাত সামগ্ৰী আৰু ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । তেওঁলোকে অত্যধিক কৰ লগাইছে । চৰকাৰে এই কৰ আঁতৰাই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পাৰে । আমাৰ প্ৰধান দাবী হৈছে চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক । ইয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নবোৰ বেদখলমুক্ত হ'ব লাগে বুলি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ । কিন্তু আজিলৈ সেয়া নহ'ল । সেয়ে আমি ৯ দফীয়া দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"
প্ৰতিবাদৰ অন্তত সংগঠনকেইটাই জিলা আয়ুক্তৰ হাতত স্মাৰকপত্ৰখন প্ৰদান কৰে । স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰা দাবীসমূহ হৈছে পেট্র'ল, ডিজেল তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা, বিধস্ত হৈ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাটপথসমূহ শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰা, জিলাখনৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ বেদখলমুক্ত কৰা, তিনিচুকীয়া জিলাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অতিৰিক্ত চিকিৎসক তথা উন্নতমানৰ চিকিৎসা প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰা, জিলাখনত অবাধ হাৰত বৃদ্ধি পোৱা গাঞ্জা, ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ মাদক দ্রব্যৰ প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা আদি । দাবীসমূহ মানি নল'লে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনকেইটাই ।
