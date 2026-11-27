মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন : ২২ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা
মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ, ৯ ডিচেম্বৰত খচৰা ভোটাৰ তালিকা, ২২ ডিচেম্বৰত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব...
Published : November 27, 2026 at 8:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পাব খচৰা ভোটাৰ তালিকা আৰু চূড়ান্ত তালিকা ৷ এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ৷ বৰ্তমানলৈকে পৰিষদখনৰ নিৰ্বাচনৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই ৷
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ২০২৬ৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা আৰু বৰ্তমান বলৱৎ হৈ থকা বিধানসভাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সমষ্টি অনুসৰি পৃথক কৰি খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আনহাতে, আগন্তুক মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে শুকুৰবাৰে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত আৰু প্ৰকাশৰ বাবে এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।
সেই অনুসৰি, পৰিষদখনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত আৰু প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এই ভোটাৰ তালিকাৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তি তাৰিখ হ’ব ১ জানুৱাৰী, ২০২৬ ।
অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৯ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাব খচৰা ভোটাৰ তালিকা আৰু ২২ ডিচেম্বৰত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাব ৷
২৩ নৱেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশযোগে মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (নিৰ্বাচন) বিধি, ২০২১ৰ ১৬ নং নিয়মৰ উপ-নিয়ম (২)ৰ অধীনত দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা হ্ৰাস কৰিছে।
উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনত গঠন কৰা মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ২৫জন সদস্য আছে । ইয়াৰে ২২জন সদস্যক পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচিত আৰু ৩জন সদস্যক ৰাজ্যপালে মনোনীত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত : চাহমেল, গুৱা-পাণ বিতৰণৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা