ভাস্কৰ্য শিল্পৰ অন্যতম নিদৰ্শন, যদুমণি গগৈৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিল জুবিন গাৰ্গৰ অনন্য ৰূপ
ডিব্ৰুগড়ৰ শিল্পী যদুমণি গগৈয়ে ৩ মাহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তি । যাক লৈ সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা ।
Published : January 4, 2026 at 4:30 PM IST
ডিব্ৰুগড়: যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰ'ব জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই কেৱল অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অনুৰাগীসকল । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপিত কৰিছে সকলোৱে ।
ইয়াৰ মাজতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ বিভিন্নজনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বহুজনে জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তিক কেন্দ্ৰ কৰি বহু বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে ।
এনে বিতৰ্কৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ বকপৰা নিৱাসী অসমৰ আগশাৰীৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী যদুমণি গগৈৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে জুবিন গাৰ্গৰ এটা পূৰ্ণাংগ মূৰ্তি ।
প্ৰায় ৩ মাহ ধৰি একেৰাহে কৰা অশেষ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত যদুমণি গগৈয়ে জীৱন্ত ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ এই পূৰ্ণাংগ ভাস্কৰ্য । প্ৰায় ৭.৫০ ফুট উচ্চতাৰ এই মূৰ্তিটোৱে ইতিমধ্যে অসমৰ শিল্পী সমাজৰ লগতে অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । নিপুণ ভাস্কৰ্য কৰ্ম, মুখাবয়বৰ সঠিক উপস্থাপন আৰু জীৱন্ত ৰূপায়ণৰে আবক্ষ মূৰ্তি অতি আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে বুলি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, নিজৰ সৃষ্টিকৰ্মৰে জগত জিনিবলৈ প্ৰতিদিনে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী হ'ল ডিব্ৰুগড় বকপৰাৰ যদুমণি গগৈ । ২০০০ চনৰ পৰা নিজৰ গৃহতে আৰম্ভ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সাধনা ।
জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভাৰ পৰা ৰাজীৱ শদিয়ালৈকে, ৰাম-লক্ষ্মণৰ পৰা বিভিন্ন যোদ্ধাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ যদুমণি গগৈ । তেওঁ সম্পূৰ্ণ ফাইবাৰ গ্লাছ আৰু কিছু দ্ৰব্য মিশ্ৰণ কৰি নিৰ্মাণ কৰে প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ । জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তিও ফাইবাৰ গ্লাছ আৰু কিছু দ্ৰব্য মিশ্ৰণ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে ।
বহু চেষ্টাৰ অন্তত সফলতা
নিপুণ ভাস্কৰ্য কৰ্মৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক জীৱন্ত ৰূপ দিয়া ভাস্কৰ্য শিল্পী যদুমণি গগৈয়ে কয়, "৩ মাহ ধৰি জুবিন দাৰ মূৰ্তিটোৰ কাম আমি কৰি আহিছিলোঁ । আমি বহু কষ্ট কৰাৰ পাছতো মুখখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ । কিন্তু দেহৰ বাকী অংশ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ হাঁহি থকা এটা ভংগিমা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও সফল হ'ব পৰা নাছিলোঁ । পাছত আকৌ নতুন ভংগিমাৰে নতুন এটা মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । তাত আমি যথেষ্ট সফল হৈছোঁ বুলি মানুহে কৈছে । আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী কৰি আহিছোঁ । নতুন বছৰটোত যাতে তেওঁ ন্যায় লাভ কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত বহু শিল্পীয়ে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে । কিন্তু কম সংখ্যক শিল্পী সফল হৈছে । আনকি তেওঁৰ মুখাবয়বক লৈ বহু বিতৰ্কও হৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে যদুমণি গগৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ আবক্ষ মূৰ্তিটোৱে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে । বহুতে তেওঁৰ এই কামৰ প্ৰশংসা কৰিছে । আনকি বিভিন্নজনে তেওঁৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে যোগাযোগো কৰিছে ।
