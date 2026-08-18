তাঁতশালত বোৱা জাতীয় সংগীতৰ বৰ্ণবস্ত্ৰ লৈ আজমলৰ কাষত পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া
তাঁতশালত বোৱা পাঁচখনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ সংৰক্ষণৰ বাবে সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আজমলক সাক্ষাৎ হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ ৷
Published : August 18, 2026 at 1:54 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ‘‘মই কোনো সহায় বা সাহাৰ্য বিচাৰি বদৰুদ্দিন আজমলক লগ কৰা নাই ৷ এক ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবে তেওঁক বহুদিনৰ পৰাই লগ কৰিব বিচাৰি আছিলো ৷ তেওঁ যিহেতু ব্যস্ত থাকে, সেয়ে সেইদিনা সময় সুবিধা মিলি গ’ল আৰু তেওঁক লগ কৰিলো ৷’’ বদৰুদ্দিন আজমলক সাক্ষাৎ কৰাক লৈ হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত এইদৰে মন্তব্য কৰে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই ৷
হেমপ্ৰভা চুতীয়াই আৰু কয়, ‘‘আজমল ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰা পাছত চৰ্চা হোৱাটো স্বাভাৱিক । মোৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মই সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিছো, আজমলৰ লগতো আলোচনা কৰিছো । বহুবাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰক আবেদন কৰাৰ পাছতো সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ হোৱা নাই । সেই কথা বদৰুদ্দিন আজমলক অৱগত কৰিছো । কিন্তু মই সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা নাই ।’’
ইফালে উজনিৰ বানত ককবকাই থকা লোকক সাহায্য দিয়া এআইইউডিএফৰ সভাপতি তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হৈ আছে । শিৱসাগৰত বানাক্ৰান্ত মহিলাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ চৰণ চুই আৰ্থিক সাহায্য লোৱা বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে ।
শাসক দলৰ নেতা-মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলে আজমলক তীব্ৰ সমালোচনাও কৰিছে । কিন্তু তেনে সময়তে দেওবাৰে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই নিজৰ তাঁতশালত বোৱা জাতীয় সংগীতৰ এখন বৰ্ণ বস্ত্ৰ বদৰুদ্দিন আজমলক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰদান কৰে ৷
তাঁতশালত পাঁচখনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ বৈ উলিওৱা ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়াই ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ পৰা অসম গৌৰৱ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছে । এইগৰাকী হেমপ্ৰভা চুতীয়া হঠাৎ আজমলৰ ওচৰলৈ যোৱাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ।
ইফালে তাঁতশালত বোৱা পাঁচখনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ সংৰক্ষণৰ বাবে সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দীৰ্ঘদিন ধৰি আবেদন কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই হেমপ্ৰভা চুতীয়াক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিও প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰিলে । সম্ভৱতঃ তাৰ বাবেই হেমপ্ৰভা চুতীয়াই দেওবাৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক সাক্ষাৎ কৰে ।
পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই বদৰুদ্দিন আজমলক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আবেদন কৰা নাই যদিও সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰসংগত আলোচনা কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই কয়, "ব্যক্তি বিষয়ক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলক সাক্ষাৎ কৰিছো । নিজে তাঁতশালত বোৱা জাতীয় সংগীত লিখা এখন পত্ৰ তেওঁক দিছো । তেওঁৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ আবেদন কৰা নাই ।"
উল্লেখযোগ্য যে, শিপিনীগৰাকীয়ে গুৰু দুজনাৰ ৫ খনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ তাঁতশালত বৰ্ণবস্ত্ৰ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে । 'গুণমালা', 'নামঘোষা', 'শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা' তাঁতশালত অসমীয়া, ইংৰাজী, সংস্কৃত ভাষাত বৈ উলিয়াই অসাধাৰণ সৃষ্টিৰ পৰিচয় দিয়া পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া এতিয়া নিজৰ সৃষ্টি সংৰক্ষণক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে শিপিনীগৰাকীয়ে বৰ্তমান ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত বৈ থকা 'নামঘোষা'ৰ কাম আধাতে বন্ধ কৰি দিছে ।
তাঁতশালত বৰ্ণবস্ত্ৰৰ ৰূপত শিপিনীগৰাকীয়ে বৈ উলিওৱা ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ বাবে এটা বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানদণ্ডৰ সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰে কিয়, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, তাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ।