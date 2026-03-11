বিবাহৰ পিছতো ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত জিলিকিছে এইগৰাকী অনিস্মৃতা বৰুৱা

ETV Bharat / state

বিবাহৰ পিছতো ৰাজ্যিক-ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক জিনিছে অনিস্মৃতা বৰুৱাই, লৈছে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী । আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীত ভৰ্তি হ'ব খোজা নাৰীক দিছে প্ৰশিক্ষণ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 12:56 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট : যোৰহাটৰ টীয়কৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলাৰ সফল কাহিনী । মহিলাগৰাকীৰ নাম অনিস্মৃতা বৰুৱা । ঘৰ তেওঁৰ টীয়ক দিহিঙীয়া কলিতা গাঁৱত । দুটাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ পাছতো বৰ্তমান এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এথলীটছ হোৱাৰ লগতে পেছাদাৰী সমৰকলা, যোগাসনৰ শিক্ষক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।

সৰুৰে পৰা ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউতি থকা অনিস্মৃতাই বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছত স্নাতক ডিগ্ৰী, বিউটিচিয়ানত আই টি আই, সমৰকলাত ব্লেক বেল্ট, যোগাসনত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীধাৰী এইগৰাকী মহিলাই সদ্য অনুষ্ঠিত মাষ্টাৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দৌৰ বিভাগত ষষ্ঠ স্থান দখল কৰি দেশ তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

তদুপৰি বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰি নিজকে আদৰ্শ নাৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন সকলো কৰ্মৰাজি নিষ্ঠাৰে সম্পন্ন কৰি পুৱা-গধূলি টীয়ক হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত অনুশীলনত ব্যস্ত থকা এইগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে বহু উদীয়মান যুৱতী, মহিলাৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।

ভাৰতীয় সেনা আৰু আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা শিক্ষাৰ্থীকো উক্ত খেলপথাৰতে প্ৰশিক্ষণৰ দিহা কৰিছে । তেওঁৰ মতে, সকলো নাৰীৰে একো একোটা নিজৰ বিশেষত্ব থাকে আৰু সেই বিশেষত্বক লৈ আগুৱাই যাব লাগে । শৰীৰ প্ৰথম তাৰ পাছতহে সকলো । সেয়ে শাৰীৰিক অনুশীলনৰ যোগেদি নিজৰ মন-মগজু অধিক সক্ৰিয় কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰে আগুৱাই যাবলৈ সকলো নাৰীকে আহ্বান জনাইছে এইগৰাকী আদৰ্শৱান মহিলাই ।

নাৰীক শিখৰলৈ লৈ যোৱাই উদ্দেশ্য

অনিস্মৃতা বৰুৱাই কয়, "মোৰ আশা, স্বাস্থ্য ভালে থাকিলে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰো । বিশেষকৈ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত এগৰাকী নাৰী সদায় দুৰ্বল হৈ যায় আৰু স্বাস্থ্য বেয়া হয় । সেয়েহে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ কৰ্মৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ক । যেনে যোগ কৰক, দৌৰক, খোজকাঢ়ক ৷ স্বাস্থ্য সচেতনতা ৰক্ষা কৰা কাম এটা কৰক । এয়াই মোৰ আহ্বান ।"

লগতে তেওঁ কয়, "মই পেছাগত মাৰ্চিয়েল আৰ্ট আৰু যোগ শিক্ষক । ছোৱালী দিনত বহুতো খেলা-ধূলা কৰিছিলোঁ । কিন্তু সোনকালে বিয়াত বহাৰ বাবে মোৰ সপোনবোৰ আধৰুৱা হ'ল । বিয়াৰ পিছত পুনৰ মই ২০২০ চনত খেলৰ পৃথিৱীখনলৈ আহো । বিবাহৰ পিছত ডিগ্ৰী, আই টি আইত বিউটিচিয়ান, যোগত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ আৰু আধৰুৱা হৈ থকা কাৰাটেত ব্লেক বেল্ট পালোঁ । তাৰ পিছতেই এথলেটিকছ জইন কৰিলোঁ ।"

নিজৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "৩০ বছৰ হোৱাৰ পিছত মাষ্টাৰ এথলেটিকছলৈ গ'লো । প্ৰথম জিলাত খেলিলো, তাৰ পিছত অসম ভিত্তিত খেলি বহুবাৰ সোণৰ পদক পালোঁ । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলি তিনি-চাৰিবাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিলোঁ । আনহাতে, সদ্য মাষ্টাৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দৌৰ বিভাগত ছয় নং স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । লগতে মই ঘৰুৱা কাম কৰি পুৱা ৫ বজাত পাঁচ কিলোমিটাৰ দৌৰো । এই খেলপথাৰত লগ পোৱা যুৱতী আৰু বিবাহিত মহিলাক বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ । কাৰণ নাৰীসকল আগুৱাই যাওক ।"

