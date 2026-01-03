খৰালিও খহনীয়াৰ দুঃস্বপ্ন নৈপৰীয়াৰ: নীৰৱ জনপ্ৰতিনিধি

খৰালিও খহনীয়াৰ দুঃস্বপ্ন নৈপৰীয়াৰ: নীৰৱ জনপ্ৰতিনিধি
পুনৰ বাৰিষা তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকা ২নং পদুমণিৰ নৈপৰীয়াৰ ।
Published : January 3, 2026 at 3:45 PM IST
সৰুপথাৰ : বাৰিষালৈ বহুদিন থাকিলেও সৰুপথাৰ সমজিলাত ধনশিৰি নৈৰ খহনীয়াক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া । খৰালিতেই বাৰিষাৰ চিন্তাত মগ্ন হৈছে এইসকল লোক । কাৰণ বাৰিষাৰ আগমন মানেই খহনীয়াৰ আতংক । চৰকাৰে নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই আঁচনিয়ে আজিও ঢুকি পোৱা নাই ধনশিৰিৰ নৈপৰীয়াক ।
আকৌ বানপানীয়ে সৃষ্টি কৰিব তাণ্ডৱ । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ পশ্চিম সৰুপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ২নং পদুমণিৰ ৰঙাগড়া ঘাটত ধনশিৰি নৈয়ে বাৰিষা কালত তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । যাৰ ফলত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বহু ভূমি খহনীয়াই বিনষ্ট কৰিছে । বহু কৃষিভূমিও বিনষ্ট হৈছে খহনীয়াৰ ফলত । ইপিনে, এই খহনীয়াই পুনৰ বাৰিষা কালত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকাক লৈ চিন্তিত ২নং পদুমণিৰ নৈপৰীয়া ।
স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰীলৈয়ো গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই । বাৰম্বাৰ আবেদন জনাইছে । ইয়াৰ পিছতো যদি গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে বহু ভূমি খহনীয়াত বিনষ্ট হোৱাৰ লগতে পুনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ক্ষতিসাধন হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি গৌতম চেত্ৰীয়ে কয়, "২০২৩ বৰ্ষতেই স্থানীয় বিধায়কক স্মাৰক পত্ৰ দিছিলো গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা । কিয়নো ধনশিৰি নৈৰ খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । জনপ্ৰতিনিধিৰ যেন কোনেও এই বিষয়ত গুৰুত্ব নাই । বিভাগীয় মন্ত্ৰলৈয়ো ই-মেইলযোগে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও কোনো সহাঁৰি নাপালো । বৰ্তমান ঘাটৰ ওচৰতেই ১৪/১৫ ঘৰ মানুহ আছে । বহু পৰিয়াল খহনীয়াৰ ফলত ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলগীয়া হ'ল ।"
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় মহিলা এগৰাকীয়ে কয়, "১০ বিঘা মান মাটি নদীয়ে নিলে । আমি খেতিয়ক মানুহ, দুখীয়া মানুহ। থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱাৰ দৰেই । খহনীয়াই ঘৰলৈকে পালে । এতিয়া অন্য স্থানত ঘৰ বনাইছো । পুনৰ বাৰিষা আহিলে খহনীয়া হ'ব । ক'ত থাকিল আমি ? চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে পাৰ বান্ধিব লাগে ।"