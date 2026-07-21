লেকু নদীৰ তীব্র খহনীয়াই পবা বনাঞ্চললৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি

লেকু নদীৰ তীব্র খহনীয়াই পবা বনাঞ্চললৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি
বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া জনবসতিপূর্ণ গাঁও খহনীয়াৰ কবলত পৰাৰ আশংকা ।
Published : July 21, 2026 at 12:20 PM IST
জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী লেকু বীট খণ্ডৰ কাষেৰে বৈ যোৱা খৰস্রোতা লেকু নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । নদীখনৰ প্ৰবল খহনীয়াৰ ফলত জিলাখনৰ জোনাইৰ একমাত্র প্ৰস্তাৱিত বন্যপ্রাণী পবা অভয়াৰণ্যৰ লগতে ইয়াৰ কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱৰ অস্তিত্বলৈও গভীৰ সংকট নামি আহিছে ।
পৰিস্থিতি দিনে দিনে অধিক জটিল হৈ পৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । নদীখনৰ খহনীয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে পবা বনাঞ্চলৰ বহু মূল্যৱান প্রকাণ্ড গছ-গছনি নদীৰ গৰ্ভত জাহ যোৱাৰ লগতে বন বিভাগে গঢ়ি তোলা এখন নাৰ্ছাৰীও সম্পূৰ্ণৰূপে বিলীন হৈছে । ফলত অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশগত ভাৰসাম্য আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুতৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বনাঞ্চলখনৰ কাষৰীয়া মাটি ধাৰাবাহিকভাৱে খহি পৰাৰ ফলত খহনীয়া ক্ৰমাৎ বনাঞ্চলৰ ভিতৰভাগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত পৰিস্থিতিয়ে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে । এইদৰে খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে অদূৰ ভৱিষ্যতে পবা বনাঞ্চলৰ অর্ধশতাধিক মূল্যবান গছ-গছনি, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যপ্রাণী, দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ আৰু সমগ্ৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যই অপূৰণীয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে ।
তদুপৰি বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া জনবসতিপূর্ণ গাঁওসমূহো খহনীয়াৰ কৱলত পৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । উল্লেখ্য় যে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি লেকু নদীৰ খহনীয়া এক জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । বিভিন্ন সময়ত স্থানীয় ৰাইজ, প্রকৃতিপ্রেমী, সমাজকর্মী আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে কোনো ফলপ্ৰসূ আৰু স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
লেকু নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে স্থানীয় ছাত্র সংগঠন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে । সম্পাদক, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক নৱজ্য়োতি গগৈয়ে কয়, "লেকু নদীৰ অব্যাহত খহনীয়াৰ ফলত পবা বনাঞ্চলৰ অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে বহু মূল্যৱান গছ-গছনি আৰু নাৰ্ছাৰী নদীৰ গৰ্ভত জাহ যোৱাটো অতি দুর্ভাগ্যজনক । চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে এই গুৰুতৰ সমস্যাক আৰু অৱহেলা নকৰি অতি শীঘ্ৰে স্থায়ী খহনীয়া প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব লাগিব, অন্যথা অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু স্থানীয় জনজীৱনৰ ওপৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব ।"
লেকু নদীৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাৰ ভিত্তিত স্থায়ী সুৰক্ষা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ সংগঠনটোৱে চৰকাৰক দাবী জনাইছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় ৰাইজেও সময় থাকোতেই লেকু নদীৰ খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পবা বনাঞ্চলৰ লগতে ইয়াৰ কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁও অপূৰণীয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি আশংকা প্রকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:জোনাইত লেকু নদীত তীব্ৰ খহনীয়া: খহনীয়াত জাহ গৈছে 'পবা'ৰ বহু মূল্যৱান গছ-গছনি, নাৰ্চাৰী
জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: নৈত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ
দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে বৃহত্তৰ কৰৈবাৰী অঞ্চল