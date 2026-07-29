ETV Bharat / state

খহনীয়াই নিঃশেষ কৰিব নেকি পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ?

লেকু নদীৰ খহনীয়াৰ কৱলত পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ ।

Massive river bank erosion by the Leku river severely threatens Poba Reserve forest in Jonai
খহনীয়াই নিঃশেষ কৰিব নেকি পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ সংৰক্ষিত 'পবা' বনাঞ্চলৰ লেকু বীটৰ সমীপত লেকু নদীৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ অলপতে জোনাইত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছতে জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত থকা সংক্ষিত পবা বনাঞ্চলৰ লেকু বীটৰ কাষৰ খৰস্ৰোতা লেকু নদীৰ খহনীয়াই এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে নদীখনৰ খহনীয়াত পবা বনাঞ্চলৰ বহু মূল্যৱান গছ-গছনি জাহ যোৱাৰ লগতে পবাৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ বহু মূল্যবান গছ-গছনিও তীব্ৰ খহনীয়াত লেকু নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ৷

খহনীয়াই নিঃশেষ কৰিব নেকি পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক ? (ETV Bharat Assam)

লেকু নদীৰ খহনীয়া এনেদৰে অব্যাহত থাকিলে অচিৰেই পবা বনাঞ্চলৰ লেকু বীটৰ মূল্যৱান গছ-গছনি নিঃশেষ হোৱাৰ পথত ৷ সমান্তৰালকৈ বন্যপ্ৰাণী আৰু ইয়াৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰতো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকাই দেখা দিছে ৷

ইফালে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাৰ দৰে লেকু নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ দুষ্ট চক্ৰই খহনীয়াত পৰি থকা মূল্যবান গছ কাটি চোৰাং কাঠৰ বেহা চলাই থকা দেখা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবাবছৰ ধৰি লেকু নদীৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে । এই খহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে যদিও আজিকোপতি চৰকাৰ কিম্বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লেকু নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ৷

সেয়ে সময় থাকোঁতেই ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ বাচি থকা জোনাইৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভৰাল সংৰক্ষিত পবা বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত লেকু নদীৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে স্থায়ী প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰমী, কবি, লেখক তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই ৷

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"প্ৰত্যেক বছৰে লেকু নদীৰ গৰা খহি খহি নাৰ্ছাৰীসমূহো প্ৰায় নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । পবাৰ প্ৰায় আধাকিলোমিটাৰ মানলৈ গৰা খহি গৈছে । গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, অতি সোনকালে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰক । অন্যথা আমাৰ পবাৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে ৪ হাজাৰ কোটি লাগিবই : দাবী অখিল গগৈৰ

ভঁৰালৰ গজালি ওলোৱা ধান ৰ'দত মেলি চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই

TAGGED:

EROSION IN JONAI
নদীৰ খহনীয়া
পবা বনাঞ্চল
ইটিভি ভাৰত অসম
POBA RESERVE FOREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.