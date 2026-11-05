জুবিনদাৰ ন্যায় প্ৰাপ্তি যেতিয়ালৈকে নহ’ব, আমি চৰকাৰক এৰি নিদিম: অখিল গগৈ

জুবিনদাৰ ন্যায় প্ৰাপ্তি যেতিয়ালৈকে নহ’ব, আমি চৰকাৰক এৰি নিদিম: অখিল গগৈ
জয় জুবিন দা ধ্বনিৰে মুখৰিত সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰ । দোষীৰ কঠোৰ শাস্তি আৰু জামিন প্ৰতিৰোধৰ দাবীত জুবিন ক্ষেত্ৰত বিশাল গণ-সমাৱেশ ।
Published : November 5, 2026 at 9:06 PM IST
সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত পুনৰ জুবিনক্ষেত্ৰ উত্তাল হৈ উঠিল । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ হত্যাৰ গোচৰত জে'লত থকা অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ বিৰোধিতাৰে আইনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ দাবীৰে বৃহস্পতিবাৰে জুবিনক্ষেত্রত জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ আহ্বানত এক বিশাল গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । সভাত কেইবা শ পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সমস্বৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
অভিযুক্তসকলক কোনো পৰিস্থিতিতেই জামিন দিব নোৱাৰাৰ বাবে কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি জুবিন ক্ষেত্ৰত এই বিশাল গণ-সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয় । ‘জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতি’ৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত এই গণ-সমাবেশ আৰম্ভণিতে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
পবিত্ৰ পৰিৱেশৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হোৱা এই গণ সমাৱেশত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰি জোৰদাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে । সভাত বিধায়ক অখিল গগৈ, ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰা, কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, আকাশ দলে, মাৰ্চেল বৰুৱা, হুছেইন মহম্মদ চাহজাহান, বি. বৰুৱা কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি জ্যোতিষমান ভূঞা আৰু সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ সভানেত্ৰী ভায়েলিনা ফুকন আদিয়ে উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে ন্যায়ৰ দাবী জনায় ।
গণ-সমাৱেশতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত কৃষক নেতা তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে স্পষ্টভাৱে কয়, "জুবিনদাৰ ন্যায় প্ৰাপ্তি যেতিয়ালৈকে নহ’ব, আমি চৰকাৰক এৰি নিদিম । চৰকাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে জুবিন দাৰ হত্যাকাৰীক জেলৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগিব । যি দুজন জামিনত ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক পুনৰ জেললৈ ঘূৰাই পঠিয়াব লাগিব । লগতে জুবিনদাৰ হত্যাকাৰী দোষীসকলক আজীৱন কাৰাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ বাবে পুনৰ শক্তিশালীভাৱে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰক ।"
আনহাতে, ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গভীৰ শংকা প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমি খুব ভয় খাইছোঁ । কাইলৈ যদি কেনেবাকৈ শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সুযোগ পায়, তেন্তে কি হ’ব ? ইতিমধ্যে সন্দীপন গাৰ্গ আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত মুকলি আকাশৰ তলত ওলাই আহিছে । এনেদৰে মূল অভিযুক্তসকল ওলাই আহিলে অসমবাসীয়ে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলে নেকি বুলি ভাবিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব ।"
তেওঁ কয়, "এছ আই টি য়ে যি তদন্ত চলাইছিল সেয়া পৰ্যাপ্ত নহ’ল আৰু চাৰ্জশ্বীট অত্যন্ত দুৰ্বল আছিল । বৰ্তমান ৰাইজ, পৰিয়াল আৰু চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছে, গতিকে কোনো পৰিস্থিতিতেই যাতে দোষীয়ে জামিন পাই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰতম আইনী পদক্ষেপ ল’বই লাগিব ।"