আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ, প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ
আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : November 20, 2026 at 7:08 PM IST
তিনিচুকীয়া : প্ৰস্তাৱিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডেৰ শতাধিক লোকে ৷ বৃহৎ নদীবান্ধ বিৰোধী গণমঞ্চৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু সচেতন নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰে।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নদীবান্ধ বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বিৰোধী নহয়, বৰঞ্চ পৰিৱেশ, জনজীৱন আৰু ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পৰা বৃহৎ নদীবান্ধৰহে বিৰোধী বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷ বৃহৎ নদীবান্ধৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সৰু নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
বৃহৎ নদীবান্ধ বিৰোধী গণমঞ্চৰ মুখপাত্ৰ ৰাণা চাংমাইয়ে কয়,"অসমবাসীৰ জীৱন আৰু নিৰাপত্তাক বিপদাপন্ন কৰি কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজ গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় । বৃহৎ নদী বান্ধত যদি কোনো ধৰণৰ বিসংগতি বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভয়াৱহ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ জীৱন-সম্পত্তি, সংস্কৃতি আৰু পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ সেয়ে বিষয়সমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৷ আগন্তুক দিনত শদিয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনসজাগতা আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব ৷"
ইফালে, দিবাং বান্ধ অসম-অৰুণাচল নামনি অঞ্চলৰ যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সভাপতি বাগিম পাটিনে কয়,"দিবাং নদীবান্ধৰ সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন কেৱল তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটতহে কৰা হৈছে । কিন্তু নামনি দিবাং উপত্যকাৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত পৰ্যাপ্ত অধ্যয়ন কৰা হোৱা নাই ।"
প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ উচ্চতাৰ প্ৰস্তাৱিত বান্ধটোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি পাটিনে কয় যে, কোনো কাৰণত বান্ধটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে ৫ৰ পৰা ৬ বিলিয়ন ঘনমিটাৰ পানীৰ প্ৰবাহে নামনি দিবাং উপত্যকাৰ লগতে অসমৰ শদিয়া অঞ্চলতো ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে । সেয়েহে প্ৰকল্পটোৰ অনুমোদন আৰু নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে নামনি অঞ্চলৰ ওপৰত ইয়াৰ সামগ্ৰিক প্ৰভাৱৰ নিৰপেক্ষ আৰু বিজ্ঞানসন্মত মূল্যায়ন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ৷
তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে যে,অগ্ৰিম ধন আৰু ১২ শতাংশ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিনিময়ত থলুৱা আদি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰক উপেক্ষা কৰা হৈছে । চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত এনে কাৰ্যকলাপ চলিবলৈ দিয়া নহ'ব ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, এনএইচপিচি প্ৰতিষ্ঠানৰ হেঁচাত একাংশ ৰাজনীতিবিদে বৃহৎ নদীবান্ধৰ সপক্ষে মত প্ৰকাশ কৰিলেও বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ অব্যাহত থাকিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
লগত পঢ়ক:অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বালিময় মৰুভূমিত সেউজীয়া অৰণ্যৰ সৃষ্টি