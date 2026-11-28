জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াৰ দাবীত উত্তাল সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰ, অভিযুক্তৰ জামিন বাতিলৰ দাবী অখিল গগৈৰ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত প্ৰকৃত ন্যায় আৰু অভিযুক্তৰ জামিন বাতিলৰ দাবীত অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত বিশাল প্ৰতিবাদ...
Published : November 28, 2026 at 6:13 PM IST
সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত প্ৰকৃত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত শনিবাৰে সোণাপুৰৰ ‘জুবিনক্ষেত্ৰ’ উত্তাল হৈ পৰে । ‘জুবিন গাৰ্গ ন্যায় সমিতি’ৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা এই বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ উপস্থিত থাকি অসম চৰকাৰৰ ভূমিকাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
প্ৰখৰ ৰ’দকো নেওচি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবাশ পুৰুষ-মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদস্থলীত এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীৰ মূল দাবী
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে হাতে হাতে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত প্লেকাৰ্ড লৈ আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে । প্লেকাৰ্ডসমূহত 'পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু', 'আমাক ন্যায় লাগিবই', 'জুবিনদাৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচী দিয়ক' আদি শ্ল'গান লিখা আছিল । ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'জুবিনদাই ন্যায় পাব লাগিবই', 'জুবিনদা অমৰ হওঁক', 'জয় জুবিন দা', 'জুবিনদা তোমাক আমাৰ অন্তৰত ৰাখিমেই' আদি ধ্বনি দিয়াৰ লগতে 'হিমন্ত বিশ্ব সাৱধান', 'বিজেপি চৰকাৰ সাৱধান' বুলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তৰ জামিন বন্ধ কৰা, ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰাসকলৰ জামিন নাকচ কৰা আৰু গোচৰটোৰ অধিক অনুসন্ধান চলাই অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় ।
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈৰ অভিযোগ
প্ৰতিবাদস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো অসম চৰকাৰে বহুত বুদ্ধি কৰি একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিব বিচাৰিছে । অহা ৩০ নৱেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই হত্যাকাৰী বুলি আখ্যা দিয়া অভিযুক্তসকলৰ চূড়ান্ত জামিনৰ শুনানিৰ দিন আছে ।"
তেওঁ লগতে শংকা প্ৰকাশ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰেই যদি অভিযুক্তসকলে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰিছে, তেন্তে ৩০ নৱেম্বৰত সেই অভিযুক্তসকলে জামিন লাভ কৰিলে সেয়া সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা হ'ব । এই প্ৰতিবাদ কোনো সাধাৰণ সমাৱেশ নহয়, বৰঞ্চ চৰকাৰে যাতে আমাৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি প্ৰকৃত ন্যায় কৰে তাৰ বাবেহে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজ ওলাই আহিছে ।"
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান তিনিটা দাবী
অখিল গগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মূলতঃ তিনিটা বিশেষ দাবীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সেইকেইটা হৈছে-
- মূল অভিযুক্তৰ জামিন বাতিল: গোচৰটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিযুক্তসকলে যাতে কোনো কাৰণতে জামিন লাভ কৰিব নোৱাৰে, সেয়া চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
- পূৰ্বৰ জামিন নাকচ:এই গোচৰত ইতিমধ্যে যি দুজন অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ জামিন তৎকালীনভাৱে নাকচ কৰি পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল’ব লাগিব ।
- অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দাখিল:সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ অধিক গভীৰ অনুসন্ধান চলাই আদালতত অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগিব ।
অহা ৩০ নৱেম্বৰৰ আদালতৰ শুনানিৰ পূৰ্বে জুবিনক্ষেত্ৰত হোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।