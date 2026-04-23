শিলচৰ হাফলং পথত ভূমিস্খলন; সাময়িকভাৱে ব্যাহত যাতায়ত সেৱা

শিলচৰ হাফলং পথত ভূমিস্খলন; সাময়িকভাৱে ব্যাহত যাতায়ত সেৱা
শিলচৰ-হাফলং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলইচুঙাত ভূমিস্খলন । পথত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ । যাৰ ফলত যাতায়ত ব্যাহত ।
Published : April 23, 2026 at 12:05 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাওত স্থানীয় লোকে শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণত বাধা আৰোপ কৰে । এই চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । কিন্তু তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাৰ অভিযোগত মঙলবাৰে পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়ে । তাৰ মাজতে শিলচৰ-হাফলং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন । বুধবাৰে দিনৰে পৰা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে জাতিংগা আৰু হাৰেংগাজাওৰ মাজত ভূমিস্খলন হয় । যাৰ ফলত দলইচুঙাত শিলচৰ-হাফলং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰে ।
দলইচুঙাত পাহাৰৰ পৰা মাটি খহি পৰাৰ ফলত পথছোৱা বন্ধ হৈ পৰে । এনে পৰিস্থিতিত পথটোত যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে । বিয়লি পথটো মেৰামতি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান-বাহন চলাচলৰ বাবে সুচল কৰি তোলা হয় যদিও বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত পুনৰ বৰষুণৰ বাবে দলইচুঙাত পাহাৰৰ পৰা মাটি খহি পৰাৰ উপৰিও প্ৰকাণ্ড গছ পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰি পুনৰ যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে । নিশা বহু বাহন আৰু যাত্ৰী পথত আবদ্ধ হৈ পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত প্ৰশাসনে পথটো মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ক'ৰিডৰৰ জাতিংগাৰ পৰা হাৰেংগাজাওলৈকে ২৫ কিলোমিটাৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । কিন্তু জাতিংগা হাৰেংগাজাওৰ মাজত দলইচুঙাত দুখন আৰঅ'বিৰ কাম বাকী থকাৰ বাবে অহা জুন মাহৰ পূৰ্বে এই পথটোৰ দুই লেনযুক্ত পথ যান-বাহন চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া সম্ভৱ নহয় বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক যোগেশ ৰাৱটে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে ।
