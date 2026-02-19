ETV Bharat / state

অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সৰ্ববৃহৎ যোগদান

যুৱ নেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে যোগদান কৰে বিজেপি দলত ৷

ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড় : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উজনিত দলীয় ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে শাসক দল বিজেপি । উজনিত বিৰোধীক অস্তিত্বহীন কৰিবলৈ এটাৰ পাছত আন এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে শাসক দলটোৱে । ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে কেইবা হাজাৰ ৰাইজে । বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দলত যোগদান কৰা লোকসকল দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ । নতুনকৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ উদ্যোগত এইসকল লোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ।‌

শতাধিক বাহন আৰু মটৰ চাইকেলেৰে আহি দুলীয়াজান সমষ্টিৰ লগতে উজনি অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰাক্তন সদস্যক ডিব্ৰুগড়লৈ আনি এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰাক্তন আছু নেতাগৰাকীয়ে ।‌

উল্লেখযোগ্য যে, দুলীয়াজানৰ সমষ্টিৰ পৰা ’২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ যুৱ নেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱা । বহু বিৰ্তক আৰু চৰ্চাৰ পাছত কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই । বিজেপিত যোগদান কৰা দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে টিকট প্ৰদান কৰাত সমস্যা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমত জনাইছিল যদিও আশা এৰা নাই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ।

বৃহস্পতিবাৰে এই বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি দলীয় নেতৃবৃন্দৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই । এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱলা লগতে আন কেইবাজনো বিধায়ক আৰু বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা ।

উজনি অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শক্তি আৰু বৃদ্ধি হ'ল :

এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "এয়া ঐতিহাসিক যোগদান কাৰ্যসূচী । মোৰ জীৱনত ৫ হাজাৰ লোকে এনেকৈ একেলগে যোগদান কৰা নাছিল । আজি ডিব্ৰুগড়ত নতুন পৰিৱেশ হ'ল । শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ উদ্যোগত এই যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছে । দুলীয়াজান , ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মাজুলী, যোৰহাট আদি জিলাৰ পৰা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সৈতে ছাত্ৰ সন্থাত কাম কৰা লগতে আন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পাঁচ হাজাৰ লোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰে । এই যোগদানৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে উজনি অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শক্তি আৰু বৃদ্ধি হ'ল । এই যোগদান কাৰ্যসূচীয়ে আমাক উৎসাহিত কৰা লগতে আমাৰ দল শক্তিশালী কৰিলে । ইয়াৰ মাজৰে বিভিন্নজনক দলৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব ।’’

বিভিন্ন সমষ্টিত এইবাৰ নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব :

সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানক লৈ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত এইবাৰ নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম । আনহাতে দুলীয়াজান সমষ্টিত নতুন প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সভাপতিগৰাকীয়ে অতি কৌশলগতভাৱে কয়, মই অসমৰ সভাপতি, অসমৰ কথা কম ।’’

প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যদি নিৰ্বাচন জিকাৰ পৰিকল্পনা সফল নহ'ব :

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহাক লৈ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "অসমলৈ আহিলে আমি সকলোকে স্বাগতম জনাওঁ । কিন্তু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যদি নিৰ্বাচন জিকাৰ পৰিকল্পনা কৰিম বুলি অসমলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছীসকলে হ'বলৈ নিদিয়ে ।’’

আনহাতে কয়, ‘‘ভূপেন বৰাই ২২ তাৰিখে বিজেপিত যোগদান কৰিব । ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ নেতৃত্বত লখিমপুৰত হ'ব বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ।’’

