ETV Bharat / state

জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ

তীব্ৰ খাদ্য সংকট আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ বন্য়াৰ্তৰ ।

Massive floods hit jonai, drinking water crisis in Dhemaji
জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 12:46 PM IST

|

Updated : June 30, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাইত অব্যাহত বান পৰিস্থিতিয়ে জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বাঢ়নী পানীৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহু গাঁও প্লাৱিত হৈছে । লগতে শতাধিক পৰিয়ালে ঘৰ-বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থান আৰু অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

বানৰ ফলত বহু ঠাইত তীব্ৰ খাদ্য সংকট আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ দেখা দিছে । কেবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী লেকু নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্লাৱিত কৰে প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰীৰ লগতে খেতি আদি ।

জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

বানপানীৰ পিছৰ ধ্বংসলীলাই ঘৰ-দুৱাৰৰ ক্ষতিসাধন, কৃষি পথাৰ নষ্ট আৰু বানাক্ৰান্তক আশ্ৰয়হীন কৰাৰ লগতে পানী শুকুৱাৰ পিছত এক ভয়ংকৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে লেকু গাঁৱত । নদীখনৰ বাঢ়নী পানীয়ে পায়েং বস্তি, কেদি চুক, লেকু জেলমকে ধৰি কেইবাটাও চুবুৰীৰ শতাধিকৰো অধিক লোকৰ ঘৰ- দুৱাৰ, খেতি পথাৰ, পশুধনৰ পানীত ক্ষতি কৰিছে ।

জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "এনে পৰিস্থিতি আমি ইয়াৰ পূৰ্বে কাহানিও দেখা পোৱা নাছিলো । বানত ঘৰ-দুৱাৰ বিধ্বস্ত হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্য়া হৈছে ইয়াত থকা প্ৰায় ২০-২২টা কুঁৱা পানীত ডুব যোৱাবাবে এতিয়া পানী খোৱাটো অনুপযোগী হোৱাত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে ৰাইজে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে । এতিয়া পানী শুকাইছে যদিও খেতিপথাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । নদীৰ খহনীয়াও অব্য়াহত আছে ।"

Massive floods hit jonai, drinking water crisis in Dhemaji
জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে গাঁৱৰ কুঁৱাত পলস পৰাত পানী খোৱাৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে । এতিয়া এটুপি বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে লেকু গাঁৱৰ বন্য়াৰ্তই । তদুপৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ শালিধানৰ কঠীয়াৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ।

Massive floods hit jonai, drinking water crisis in Dhemaji
জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে কুঁৱাত পেলালে পলস; বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

এনে দুৰ্যোগৰ সময়তে বানবিধ্বস্ত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিছে জোনাইৰ সমাজসেৱক নগেন সোনাৰ । আত্মীয়-স্বজনৰ সহযোগত তেওঁ জোনাইৰ আদি লেকু আৰু কেডি চুক অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০০টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত বিশুদ্ধ খোৱা পানী, বিস্কুট আদি বিতৰণ কৰে ।

Massive floods hit jonai
জোনাইত বন্য়াৰ্তক সাহাৰ্য প্ৰদান সমাজকৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমানেও বহু পৰিয়াল বানপানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ লগতে দৈনন্দিন জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে । খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱত বহু লোকে কঠিন সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত নগেন সোনাৰৰ এই মানৱীয় পদক্ষেপে বানবিধ্বস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ কিছু সকাহ দিছে ।

লগতে পঢ়ক:জোনাইত বাঢ়নী পানীৰ সোঁতে ভাঙিলে ৰে'লৱে দলং, ৰে'ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পানীত উটি গ'ল দুজন

ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে অমিত শ্বাহে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোক

Last Updated : June 30, 2026 at 1:31 PM IST

TAGGED:

JONAI FLOOD
বিশুদ্ধ খোৱা পানী
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম অৰুণাচল সীমান্ত
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.