মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; ১১ ঘন্টাৰ পিছতো নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই

মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; ১১ ঘন্টাৰ পিছতো নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই
গুৱাহাটীৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী আন স্থানৰ পৰাও ২৫ খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও বৰ্তমানলৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷
Published : December 10, 2025 at 12:16 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । মহানগৰীৰ এ বি চিস্থিত Sohum Emporiaত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । অট্টালিকাটোৰ ছটা মহলাতে চানি ধৰিছে জুয়ে । অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত কোটি-কোটি টকাৰ সামগ্ৰী । অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত বৰ্তমানলৈ কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ৷
মঙলবাৰৰ মাজনিশা প্ৰায় 12.35 বজাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । বৰ্তমানো অট্টালিকাটো কলা ধোঁৱাই চানি ধৰি আছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ পাছতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে নিশাৰ পৰা অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে যদিও বৰ্তমানলৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, নিশা ১২.৩৫ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীলৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছিল । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী । সেই নিশাৰ পৰাই অহৰহভাৱে জুই নুমাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ।
সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে নিশা গুৱাহাটীৰ লগতে আন ঠাইৰ পৰা অহা ২৫ খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নুমাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল । পুৱাৰ ভাগত আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহিছে । তদুপৰি এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ক’ৰ পৰা হৈছে বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে, Sohum Emporiaত শ্বপিং মলৰ লগতে আছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ কেইবাটাও শাখা ।