মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; ১১ ঘন্টাৰ পিছতো নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই

গুৱাহাটীৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী আন স্থানৰ পৰাও ২৫ খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও বৰ্তমানলৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷

Massive fire guts Sohum Emporia
মহানগৰীৰ Sohum Emporiaত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)
Published : December 10, 2025 at 12:16 PM IST

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । মহানগৰীৰ এ বি চিস্থিত Sohum Emporiaত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । অট্টালিকাটোৰ ছটা মহলাতে চানি ধৰিছে জুয়ে । অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত কোটি-কোটি টকাৰ সামগ্ৰী । অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত বৰ্তমানলৈ কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ৷

মঙলবাৰৰ মাজনিশা প্ৰায় 12.35 বজাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । বৰ্তমানো অট্টালিকাটো কলা ধোঁৱাই চানি ধৰি আছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ পাছতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ কিন্তু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে নিশাৰ পৰা অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে যদিও বৰ্তমানলৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

মহানগৰীৰ Sohum Emporiaত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, নিশা ১২.৩৫ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীলৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছিল । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী । সেই নিশাৰ পৰাই অহৰহভাৱে জুই নুমাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ।

Massive fire guts Sohum Emporia
মহানগৰীৰ Sohum Emporiaত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে নিশা গুৱাহাটীৰ লগতে আন ঠাইৰ পৰা অহা ২৫ খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নুমাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল । পুৱাৰ ভাগত আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহিছে । তদুপৰি এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ক’ৰ পৰা হৈছে বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে, Sohum Emporiaত শ্বপিং মলৰ লগতে আছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ কেইবাটাও শাখা ।

