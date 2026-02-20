ETV Bharat / state

দাওদাওকৈ জ্বলি উঠিল নেইষ্ট : জ্বলি ছাৰখাৰ ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ ভঁৰাল

গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চৌহদত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই যোৰহাটত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

যোৰহাটৰ উত্তৰ-পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট : দেশৰ আগশাৰীৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম যোৰহাটস্থিত উত্তৰ-পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত(NEIST) ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । জানিব পৰা মতে পুৱতি নিশা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী ভৰ্তি কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড । কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই তোলে বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চৌহদৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলটো । ফলত চৌদিশে আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ।

এই ভয়াৱহ বিস্ফোৰণ আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালত মজুত থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী আৰু বিভিন্ন গৱেষণা সামগ্ৰী ধ্বংস হয় । ৰাসায়নিক সামগ্ৰী জ্বলি যোৱাৰ বাবেই প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ হয় বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো সৰ্তকতা জাৰি কৰিব লগা হয় । যোৰহাট, মৰিয়নী, টিয়ক, তিতাবৰ, দেৰগাঁও আদিৰ পৰা অহা কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে । পুৱাৰ ভাগত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে জুই নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

যোৰহাটৰ উত্তৰ-পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড আৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত কিমান ক্ষতি হ'ল বা কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল ? এতিয়ালকৈ এই বিষয়ে কৰ্তৃপক্ষই কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই । অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "নিশা প্ৰায় ১ মান বজাত এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ । এই জুই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু গৱেষণা সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰখা কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালত লাগিছে । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা বিস্ফোৰণ বহু দূৰলৈকে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল ।"

যোৰহাটস্থিত উত্তৰ-পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

ইফালে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰত আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ স্থানলৈ সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াক লৈও ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো জানিব পৰা মতে যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানৰ একাংশ বিষয়ববীয়া ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল । যিহেতু পূৰ্বেও প্ৰতিষ্ঠানটোত এনে ধৰণৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।

যোৰহাটৰ উত্তৰ-পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

আনহাতে জৰুৰীকালীন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে যোৰহাট, তিতাবৰ, মৰিয়নী, দেৰগাঁও আদিৰ পৰা অহা বহু কেইখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে অশেষ কষ্টৰ ফলত পুৱাৰ ভাগত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ কয়, "কিন্তু এই জুই সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী পৰি থকা স্থানত হঠাতে পুনৰ জুইৰ সূত্ৰপাত হয় ।" এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই যদিও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন জোৱান সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি জনাইছে কৰ্মচাৰীজনে ।

