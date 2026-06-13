অসমৰ যুৱক-যুৱতীক ভাতে মৰাৰ চেষ্টা; ভুৱা প্ৰমাণ-পত্ৰৰে কেন্দ্ৰীয় চাকৰিত বহিৰাগতৰ বৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰি

অসমৰ যুৱক-যুৱতীক ভাতে মৰাৰ চেষ্টা; ভুৱা প্ৰমাণ-পত্ৰৰে কেন্দ্ৰীয় চাকৰিত বহিৰাগতৰ বৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰি
অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে সংৰক্ষিত চাকৰিত বহিৰাগতৰ লোলুপ দৃষ্টি । অসমৰ বাসিন্দাৰ ভুৱা প্ৰমাণ-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাকৰিত মকৰল । যোৰহাট থানাত গোচৰ ৰুজু ।
By ANI
Published : June 13, 2026 at 4:36 PM IST
যোৰহাট : অসমৰ চাকৰিত বহিৰাগতৰ শেনদৃষ্টি । একাংশ বহিৰাগতই কূট-কৌশলেৰে অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত চাকৰি কুক্ষিতগত কৰাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমৰ ভূমি একাংশ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে বেদখল কৰাৰ পিছত এতিয়া অসমৰ চাকৰিৰ ওপৰতো চলিছে বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসন ।
শেহতীয়াভৈৱে অসমত জাল প্ৰমাণ-পত্ৰৰ সৈতে জড়িত এক চাঞ্চল্যকৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । যাৰ ফলত প্ৰকৃত অসমীয়া যুৱক-যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ হেৰুওৱাৰ এক গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, অসমৰ বাহিৰৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ ভুৱা নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোক অসমৰ নাগৰিক বুলি দাবী কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি নিশ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই জাল নথি-পত্ৰৰ ভিতৰত আছে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ (পিআৰচি), জাতিগত প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰু আয়ৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ ।
শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ নাওশলীয়া গাঁৱত এই কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত উত্থাপিত হৈছে । জানিব পৰা মতে, বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে স্থায়ী বাসিন্দাৰ জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ সৃষ্টি কৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে অসংখ্য ব্যক্তিয়ে এই ভুৱা নথি-পত্ৰ প্ৰৱঞ্চনাৰে দাখিল কৰি অসমৰ কোটাৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰিছিল ।
যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত এই প্ৰৱঞ্চনা ধৰা পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, এই প্ৰৱঞ্চনাৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ ফলত প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ লগতে আৰু জনসাধাৰণো স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, চিআৰপিএফ, আসম ৰাইফলছ, চিআইএছএফৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় সংগঠনত কৰ্মসংস্থাপন লাভৰ বাবে নাওশলীয়া গাঁৱৰ ভুৱা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ লগতে জাতিগত আৰু আয়ৰ জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । তদন্তৰ অধীনত থকা ব্যক্তিসকলে নাওশলীয়া গাঁৱৰ ভুৱা বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
বিতং তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে এই প্ৰাৰ্থীসকলে দাখিল কৰা জাতিগত আৰু আয়ৰ প্ৰমাণ-পত্ৰসমূহ পূৰ্বতে অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নামত প্ৰদান কৰা হৈছিল । প্ৰমাণ-পত্ৰৰ নম্বৰ আৰু আনুষংগিক তথ্যৰ পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে এই জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ।
বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সন্দেহ কৰিছে যে এই কেলেংকাৰী কেৱল যোৰহাটতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিবও পাৰে । বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰা যোগ্য অসমীয়া যুৱক-যুৱতীক বঞ্চিত কৰি অসমৰ অন্য প্ৰান্ততো এনেধৰণৰ প্ৰৱঞ্চনামূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ বৃদ্ধি হৈছে ।
ইফালে তদন্তৰ পৰা পোহৰলৈ অহা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ’ল, অসমৰ এই জাল নথি-পত্ৰ জাৰি আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত তেওঁলোকক কোনে সুবিধা কৰি দিলে । এই চক্ৰটোৰ আঁৰত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি বা সংগঠিত নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনীয়তৈ সন্দৰ্ভতো জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তদন্তকাৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নাওশলীয়া গাঁৱক কিয় বাছনি কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰি আছে । নাওশলীয়াৰ ওচৰে-পাজৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক কৰ্মৰত হৈ থকা আৰু প্ৰায়ে তেওঁলোকে তাত ভাৰাঘৰত বাস কৰাৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও পৰীক্ষা কৰি আছে । জাল বাসিন্দাৰ নথি-পত্ৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত অপৰাধীয়ে এই সংযোগক ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে ।
এই তথাকথিত কেলেংকাৰিৰ উন্মোচনৰ লগে লগে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । এনে প্ৰৱঞ্চনামূলক কাম-কাজে কেৱল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অখণ্ডতাক ভেঙুচালি কৰাই নহয়, অসমীয়া যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰাপ্য যথাযথ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগকো অপব্যৱহাৰ কৰাৰ যুক্তি দাঙি ধৰি বহুতে ইয়াৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে পুংখানুপুংখ তদন্ত আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত পংকজ বৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এএনআইক কয়, "আচলতে আমি কিছুমান চিআৰপিএফ ইউনিট, শিলচৰত থকা অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধান কাৰ্যালয় আৰু এনটিপিচি দাদ্ৰীৰ এটা চিআইএছএফ ইউনিটৰ পৰা পিআৰচিৰ (স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ) পৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত অনুৰোধ লাভ কৰিছিলোঁ । নৱনিযুক্ত একাংশ লোকে দাখিল কৰা অন্যান্য প্ৰমাণ-পত্ৰৰ সন্দৰ্ভত লাভ কৰা নথি-পত্ৰ অনুসৰি, এই নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলে নিজকে যোৰহাট জিলাৰ বাসিন্দা বুলি দাবী কৰিছিল । সেই অনুসৰি নথি-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষণৰ বাবে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আমি নথি-পত্ৰবোৰ জাল বুলি জানিব পাৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰমাণ-পত্ৰৰ নম্বৰ পৰীক্ষা কৰি আমি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ যে সেই নম্বৰবোৰ আচলতে আন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা প্ৰকৃত আয়ৰ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ সৈতে মিল আছিল । তাৰে কিছুমান যোৰহাট জিলাৰ আৰু আন কোনোবা আকৌ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ । অৱশ্যে নিযুক্তি কৰ্তৃপক্ষৰ আগত দাখিল কৰা প্ৰমাণ-পত্ৰ উক্ত প্ৰমাণ-পত্ৰৰ নম্বৰৰ সৈতে জড়িত মূল নথি-পত্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল ।"
বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিশদ বিৱৰণ দি বৰাই কয়, "বিষয়টোৰ অধিক বিশ্লেষণৰ পিছত দেখা গ'ল যে এই ব্যক্তিসকলে সৃষ্টি কৰা নথি-পত্ৰৰ সৈতে মিল থকা কোনো আবেদন উক্ত প্ৰমাণ-পত্ৰৰ নম্বৰৰ অধীনত কেতিয়াও লাভ কৰা নাই বা তাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণো কৰা হোৱা নাছিল । এই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হওঁ যে প্ৰমাণ-পত্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাল আৰু ইয়াক জালিয়াতিৰে সৃষ্টি কৰা হৈছিল । আপাতঃ দৃষ্টিত চৰকাৰী সেৱাত নিযুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বা সম্ভৱতঃ অন্য অবৈধ উদ্দেশ্যৰ বাবে এই ব্যক্তিসকল তেওঁলোকৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা স্থানসমূহৰ নহয় বুলি তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । গতিকে তেওঁলোকে দাখিল কৰা নথি-পত্ৰসমূহ স্পষ্টভাৱে ভুৱা ।"
"সেই অনুসৰি আমি সঠিকভাৱে এইটো নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোক মূলতঃ ক'ৰ পৰা আহিছে । অৱশ্যে নিযুক্তি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পোৱা কিছুমান সমৰ্থনযোগ্য নথি-পত্ৰই ইংগিত দিয়ে যে এই ব্যক্তিসকলে অসমৰ বাসিন্দা বুলি দাবী কৰিলেও তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাইস্কুল (মধ্যামিক) আৰু অন্যান্য প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এইটোও সম্ভৱ যে তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশ বা আন কোনো ৰাজ্যৰ বাসিন্দা আৰু অসমৰ পৰা জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ লাভ কৰিছিল আৰু সেই ক্ৰমত নিজকে অসমৰ ভুৱা স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ।" এই পৰ্যায়ত তেওঁলোক প্ৰকৃততে ক'ৰ বাসিন্দা সেই সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দিষ্ট বক্তব্য দিয়াটো আমাৰ বাবে কঠিন হ’ব ।" তেওঁ লগতে কয় ।
আন এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্তই লগতে কয়, "আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ যে নাওশেলীয়া গাঁও আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সংস্থাপনকে ধৰি কেইবাটাও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰত অৱস্থিত । এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো কৰ্মীয়ে অঞ্চলটোত বাস কৰে । তেওঁলোক হয় চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰত থাকে বা গাঁওখনত ভাৰাঘৰত থাকে । ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো ক'ব পাৰি যে জাল প্ৰমাণ-পত্ৰত নাওশেলীয়া গাঁৱৰ নাম বাৰে বাৰে কিয় দেখা গৈছে । এইবোৰ তথ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ২০২৬ চনৰ ২৭ মে'ত এফআইআৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ । যোৰহাট সদৰ থানাত এই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।"
"তদন্তকাৰী বিষয়াই ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আমি তদন্তত সহায়ক হোৱাকৈ অতিৰিক্ত তথ্যও আগবঢ়াইছোঁ । বৰ্তমান অঞ্চলটোত সংগঠিত অপৰাধমূলক নেটৱৰ্ক বা নিযুক্তি ৰেকেট চলি আছে নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰা আৰু এনে জাল নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত আৰু ব্যৱহাৰত কোনে সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল তাৰ ওপৰত তদন্তত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।" সামৰণিত তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাত বিএনএছৰ ৩(৫), ৩১৮(২), ৩১৯(২), ৩৩৬,৩৩৬(২), ৩৩৮,৩৪০,৬১(২) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । দোষীক চিনাক্তকৰণ, প্ৰৱঞ্চনামূলক নিযুক্তি বাতিল, ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধৰ বাবে তাৎক্ষণিক আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।