চপৰা-চপৰে খহাইছে গৰা, জিঅ’ বেগেও ৰখাব পৰা নাই সোৱণশিৰিৰ খহনীয়া
লখিমপুৰত সোৱণশিৰিৰ খহনীয়াই ঐতিহাসিক ঘূণাসুঁতিলৈ নমাইছে সংকট । এনএইচপিচিয়ে জিঅ’ বেগ সংস্থাপন কৰিছিল যদিও উটুৱাই নিলে নদীয়ে ।
Published : May 26, 2026 at 2:33 PM IST
লখিমপুৰ: সকলো শেষ... নৈৰ বুকুত বিলীন হৈ গ'ল খেতিৰ মাটি, ঘৰৰ ভেটি, ধান খেতি সকলো । কি কৰিব, ক’লৈ যাব লখিমপুৰৰ ঐতিহাসিক তথা অনগ্ৰসৰ ঘূনাসুঁতিবাসী ৷ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ঘাইকৈ কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । কিন্তু লখিমপুৰ জিলাৰ ঘূণাসুঁতিত হোৱা প্ৰৱল গৰাখহনীয়াৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে গাঁওবাসী ৷
সোৱণশিৰিৰ বানে ঘূনাসুতিত বছৰি উপদ্রৱ চলাই আহিছে ৷ পিছে বানতকৈয়ো গৰাখহনীয়াই চৰম দুৰ্যোগ নমাই আনিছে ঘূণাসুঁতিলৈ । খহনীয়াই সমুলি নিঃশেষ কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী শষ্যক্ষেত্র । খহনীয়াই অঘৰী কৰিছে বহু পৰিয়ালক ।
সোৱণশিৰিত পানী বাঢ়িলেও অথবা কমিলেও অব্যাহত থাকে খহনীয়া । এসময়ৰ নদন-বদন ঘৰ একোখনৰ গৰাকী বহু পৰিয়াল খহনীয়াৰ কবলত পৰি এতিয়া বাটৰ ভিকহুত পৰিণত হৈছে । দশকৰ পাছত দশক ধৰি চলি আছে সোৱণশিৰিৰ খহনীয়া । বছৰি খহনীয়াৰ কবলত পৰি অঘৰী হোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা বাঢ়িব ধৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ ঘূণাসুঁতি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কলিয়নী, বালিভেটা আৰু নাহৰণী আৰু ১নং বামুনিজান গাঁও এলেকাত খহনীয়া সৃষ্টি হৈছে । ৰাইজৰ বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ২০০২ চনৰ পৰাই এই অঞ্চলসমূহত গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰা ই অব্যাহত আছে । ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰি নোহোৱা হৈ পৰিছে ঘূণাসুঁতিৰ কলীয়নি গাঁওখন । অঘৰী হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ কোনো প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্রহণ নকৰিলে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই অভিযোগ তৰিছে গাঁওবাসীয়ে ৷
গাঁৱৰ এজন লোকে জনোৱা মতে, শেহতীয়াকৈ এনএইচপিচিয়ে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে জিঅ’ বেগ স্থাপন কৰিছিল । পিছে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে দিয়া জিঅ’ বেগসমূহ নদীৰ বুকুত জাহ যায় ।
খহনীয়া অঞ্চলৰ আন এজন লোকে কয়, ‘‘ঘৰ-দুৱাৰ, খেতি-বাতি সকলো খহনীয়াত জাহ গ’ল । ঘৰ পুনৰ আন এঠাইত সাজিলো । তাতো পুনৰ খহনীয়া আৰম্ভ হৈ ঘৰৰ কাষ পাইছেহি । আকৌ ঘৰখন ভাঙিব লাগিব । এনএইচপিচিয়ে স্থাপন কৰি দিয়া জিঅ’ বেগসমূহো নদীৰ পানীয়ে খহাই লৈ গৈছে । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা এটা কৰক ।’’
আন এজন লোকে কয়, ‘‘বৃহৎ অঞ্চলটোৰ তিনি-চাৰিশ বিঘা মাটি খহনীয়াত জাহ গৈছে । চৰকাৰে কিবা এটা কৰিলে ভাল হয় ।’’
গাঁৱৰে এজন যুৱকে কয়, ‘‘পানী যেতিয়াই বাঢ়ে, তেতিয়াই খহনীয়া আৰম্ভ হয় । এতিয়া আহু ধানৰ খেতি খহনীয়াই লৈ গ’ল । ইফালে ৰাজ্যত হৈছে মূল্যবৃদ্ধি, নৈ-পৰীয়া ৰাইজে কেনেকৈ বয়-বস্তু কিনি খাব ?’’ এনএইচপিচিয়ে ভালকৈ জিঅ’ বেগ সংস্থাপন নকৰাৰ বাবেই নদীখনে বেগসমূহ খহাই লৈ গৈছে বুলিও যুৱকজনে কয় ।
এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘নদীৰ খহনীয়াই ঘৰ-বাৰী, খেতিৰ মাটি লৈ গৈছে । আমি কেনেকৈ চলিছো চৰকাৰে চাব লাগিছিল । নদীয়ে বহুত কষ্ট দিছে আমাক । চৰকাৰেও আমাক চোৱা নাই । এনএইচপিচিয়েও কামটো ভালকৈ নকৰিলে । এতিয়া নদীখন আকৌ আহি বাৰীতে লাগি আছে । চৰকাৰে অকণমান চালে ভাল হয় ।’’
উল্লেখ্য যে, সোৱণশিৰিৰ খহনীয়া বৰ্তমানৰ দৰে অব্যাহত থাকিলে আৰু চৰকাৰে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্রহণ নকৰিলে লখিমপুৰৰ মানচিত্র সলনি হৈ পৰিবলৈ সৰহ সময় নালাগিব । এই ভয়-শংকাৰ মাজতে এতিয়া সময় কটাবলগাত পৰিছে নৈপৰীয়া গাঁওবাসীয়ে ৷