ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ: চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি বাঁহেৰে মহাবাহুৰ গতি সলোৱাৰ চেষ্টা ৰাইজৰ
ভকত চাপৰিত অব্যাহত খহনীয়া । ইতিমধ্য়ে নদীত জাহ গৈছে ৪ খন গাঁও ।
Published : November 29, 2025 at 4:40 PM IST
মাজুলী : সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী আজি সংকটৰ গৰাহত । মাজুলীৰ অনন্য ৰূপ উপভোগ কৰিবলৈ নদীদ্বীপটোলৈ বছৰি আগমন ঘটে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ । এই নদীদ্বীপটো এতিয়া খহনীয়াৰ কবলত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে । খহনীয়াৰ ফলত প্ৰতি বছৰে বহুলোক গৃহহীন হোৱাৰ লগতে হেৰুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ।
চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিলেও সুৰক্ষিত নহয় শালমৰা, ভকত চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চল । মাজুলীৰ শালমৰা, ভকত চাপৰিত আজিৰ তাৰিখতো খহনীয়া অব্যাহত । ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে যদিও ইয়াৰ ভূ-খণ্ডৰ এক চপৰা মাটি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই । সেয়েহে এইবাৰ অঞ্চলটোৰ ১৪খন গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি বাঁহেৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে ।
১০ হাজাৰ বাঁহেৰে গতিপথ সলাবলৈ চেষ্টা :
চৰকাৰলৈ বাট নাচাই ভকত চাপৰিৰ ৰাইজ ওলাই আহিল ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভেটিবলৈ । নদীৰ গতিপথ সলাবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ । ঘৰে ঘৰে পইচা তুলি ১০ হাজাৰ বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলাবলৈ আহিল ৰাইজ । ভকত চাপৰিত অব্যাহত আছে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ । মূল ভূ-খণ্ডৰ পৰা ২ কিলোমিটাৰ দূৰত ৰাইজে বাঁহ লৈ নদী ভেটিবলৈ ওলাই আহিল । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলাবলৈ সকলোৱে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাঁহৰ খুটা পুতি বেৰ দি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ :
অঞ্চলটোৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশেষ কোনো ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ড আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "১৮ খন গাঁও আজি সংকটত পৰিছে । ১০ বছৰ আগত আমি ৬-৭ ঘণ্টা খোজকাঢ়ি গ'লেও মূল নৈখন নাপাওঁ । বিগত ৬-৭ বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ নামত ভেকোভাওনা কৰিছে । ভকত চাপৰিৰ ১৮ খন গাঁৱৰ প্ৰায় ৪ খন শেষ হৈ গ'ল । ১৪ খন গাঁৱৰ ৰাইজ আদি সংকটত পৰিছে ।"
চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলাই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে এনেদৰে গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে । বছৰ বছৰ ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে কৰা কামক ভেকোভাওনা আখ্যা দিলে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কয় যে চৰকাৰে অতি সোনকালে ভকত চাপৰিৰ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰক অন্যথা এই চাপৰিৰ লগতে মাজুলীৰ অন্য প্ৰান্ততো এই খহনীয়াই প্ৰভাৱ পেলাব ।
শালমৰাতো খহনীয়া অব্যাহত :
ইফালে, মাজুলীৰ শালমৰাতো খহনীয়া অব্যাহত আছে । ৰাইজে এই খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিল নদী পূজন । দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ হতুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ভোগ অৰ্পণ কৰি এই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছিল শালমৰাবাসী ।
বিধায়ক-সাংসদৰ নাই গুৰুত্ব :
ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, বৰ্তমান ভকত চাপৰি অঞ্চলত তীব্ৰ খহনীয়া অব্যাহত থকাৰ পাছতো স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি আছে ৷ খহনীয়া সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি বাৰম্বাৰ বিধায়ক-সাংসদক আবেদন জনাই আহিছে যদিও কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ৷