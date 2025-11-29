ETV Bharat / state

ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ: চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি বাঁহেৰে মহাবাহুৰ গতি সলোৱাৰ চেষ্টা ৰাইজৰ

ভকত চাপৰিত অব্যাহত খহনীয়া । ইতিমধ্য়ে নদীত জাহ গৈছে ৪ খন গাঁও ।

Massive erosion threat haunts Majuli
মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত অব্যাহত খহনীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
মাজুলী : সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী আজি সংকটৰ গৰাহত । মাজুলীৰ অনন্য ৰূপ উপভোগ কৰিবলৈ নদীদ্বীপটোলৈ বছৰি আগমন ঘটে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ । এই নদীদ্বীপটো এতিয়া খহনীয়াৰ কবলত পৰি সংকুচিত হৈ আহিছে । খহনীয়াৰ ফলত প্ৰতি বছৰে বহুলোক গৃহহীন হোৱাৰ লগতে হেৰুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ।

চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিলেও সুৰক্ষিত নহয় শালমৰা, ভকত চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চল । মাজুলীৰ শালমৰা, ভকত চাপৰিত আজিৰ তাৰিখতো খহনীয়া অব্যাহত । ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে যদিও ইয়াৰ ভূ-খণ্ডৰ এক চপৰা মাটি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই । সেয়েহে এইবাৰ অঞ্চলটোৰ ১৪খন গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি বাঁহেৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে ।

মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত অব্যাহত খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

১০ হাজাৰ বাঁহেৰে গতিপথ সলাবলৈ চেষ্টা :

চৰকাৰলৈ বাট নাচাই ভকত চাপৰিৰ ৰাইজ ওলাই আহিল ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভেটিবলৈ । নদীৰ গতিপথ সলাবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ । ঘৰে ঘৰে পইচা তুলি ১০ হাজাৰ বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলাবলৈ আহিল ৰাইজ । ভকত চাপৰিত অব্যাহত আছে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ । মূল ভূ-খণ্ডৰ পৰা ২ কিলোমিটাৰ দূৰত ৰাইজে বাঁহ লৈ নদী ভেটিবলৈ ওলাই আহিল । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলাবলৈ সকলোৱে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাঁহৰ খুটা পুতি বেৰ দি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ :

অঞ্চলটোৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশেষ কোনো ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ড আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "১৮ খন গাঁও আজি সংকটত পৰিছে । ১০ বছৰ আগত আমি ৬-৭ ঘণ্টা খোজকাঢ়ি গ'লেও মূল নৈখন নাপাওঁ । বিগত ৬-৭ বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ নামত ভেকোভাওনা কৰিছে । ভকত চাপৰিৰ ১৮ খন গাঁৱৰ প্ৰায় ৪ খন শেষ হৈ গ'ল । ১৪ খন গাঁৱৰ ৰাইজ আদি সংকটত পৰিছে ।"

Public effort to prevent erosion in Majuli
ভকত চাপৰিত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰলৈ অপেক্ষা নকৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ সলাই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে এনেদৰে গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে । বছৰ বছৰ ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে কৰা কামক ভেকোভাওনা আখ্যা দিলে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কয় যে চৰকাৰে অতি সোনকালে ভকত চাপৰিৰ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰক অন্যথা এই চাপৰিৰ লগতে মাজুলীৰ অন্য প্ৰান্ততো এই খহনীয়াই প্ৰভাৱ পেলাব ।

শালমৰাতো খহনীয়া অব্যাহত :

ইফালে, মাজুলীৰ শালমৰাতো খহনীয়া অব্যাহত আছে । ৰাইজে এই খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিল নদী পূজন । দাক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ হতুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ভোগ অৰ্পণ কৰি এই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছিল শালমৰাবাসী ।

Public effort to prevent erosion in Majuli
লুইতক ভেটিবলৈ ৰাইজৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক-সাংসদৰ নাই গুৰুত্ব :

ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, বৰ্তমান ভকত চাপৰি অঞ্চলত তীব্ৰ খহনীয়া অব্যাহত থকাৰ পাছতো স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি আছে ৷ খহনীয়া সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি বাৰম্বাৰ বিধায়ক-সাংসদক আবেদন জনাই আহিছে যদিও কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ৷

