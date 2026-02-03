ETV Bharat / state

লুইতৰ খহনীয়াই নিশ্চিহ্ন কৰিছে এখন গাঁও: বিধায়কক প্ৰত্য়ুত্তৰ দিবলৈ সাজু নৈপৰীয়া ৰাইজ

প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, কমিউনিটি চেণ্টাৰ, সোণাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, ডাকঘৰ, মছজিদ সকলো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ।

Massive erosion of Brahmaputra in Barpeta
বাঘবৰৰ সোণাবাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া (ETV Bharat Assam)
জনীয়া: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই নিশ্চিহ্ন কৰিছে সোণাবাৰী গাঁও । উছন হৈছে দুখনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি চেণ্টাৰ,পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, সোণাবাৰী বজাৰ । ইয়াৰ পিছতো স্থানীয় বিধায়কৰ কাণসাৰ নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ উন্নয়নৰ নমুনা দেখিলে আপোনাৰো চকু কঁপালত উঠিব ।

সোণাবাৰী গাঁৱত এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও জহি-খহি যোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগতে চাৰিচকীয়া বহনৰ চলাচল । সেয়েহে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । বৰপেটা জিলাৰ ২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ বাঘবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণাবাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন কৰিছে যদিও খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিধায়কে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই নিশ্চিহ্ন কৰিছে এখন গাঁও (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে খহনীয়াই উছন কৰিছে গাঁওখনৰ ৬৫৯ নং সোণাবাৰী এল পি স্কুল, ১৬৬৬ নং বালাগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এটা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, কমিউনিটি চেণ্টাৰ, সোণাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, ডাকঘৰ, মছজিদ আৰু সোণাবাৰী আঞ্চলিক বজাৰ । বাৰিষাৰ সময়ত বাঘবৰৰ বিধায়ক আহমেদে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে ঘৰে ঘৰে গৈ বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি কোনোমতে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা লৈছিল যদিও সেয়া এপাচি শাকত এটা জালুকৰ দৰে হৈ পৰিছে ।

Massive erosion of Brahmaputra in Barpeta
বাঘবৰৰ সোণাবাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি বিধায়ক আহমেদে প্ৰায় চাৰি বছৰ পূৰ্বে সোণাবাৰীলৈ যোৱা পথটো পকী কৰিছিল যদিও অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে । ভুক্তভোগী ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰাস্তাৰ কামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা বাবেই চাৰি বছৰতেই জহি-খহি গৈছে । বৰ্তমানলৈকে ৰাস্তাটোত কোনো মেৰামতিৰ কাম নকৰা বাবেই যাব নোৱাৰে কোনো এখন জৰুৰীকালীন বাহন । লগতে কোনো চাৰিচকীয়া বাহন চলাচল কৰিব নোৱৰা বাবেই দোকানীসকলে বৰপেটাৰোডৰ পৰা দোকানৰ সামগ্ৰী আনিব পৰা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "ইয়াত এখন সম্পূৰ্ণ গাঁও আছিল । সোণাবাৰী এল পি স্কুল, ১৬৬৬ নং বালাগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এটা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, কমিউনিটি চেণ্টাৰ, সোণাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, ডাকঘৰ, মছজিদ আৰু সোণাবাৰী আঞ্চলিক বজাৰ আছিল । এই সকলোবোৰ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ পিছতো বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে আমাৰ খবৰ লবলৈ আহৰি পোৱা নাই ।"

Massive erosion of Brahmaputra in Barpeta
বাঘবৰৰ সোণাবাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক । বিগত ১৫ বছৰে বিধায়কগৰাকীয়ে সোণাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খবৰ নোলোৱাত এইবাৰ ৬৪ নং বালিকুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধিকাংশ লোকে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে । খৰালিৰ সময়ত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম নকৰিলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিধায়কক উচিত প্ৰত্য়ুত্তৰ দিব বুলি ক্ষুব্ধ ৰাইজে সকীয়াই দিছে ।

