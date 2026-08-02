তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া; নিশাই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়কে

তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া; নিশাই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়কে
তেজপুৰৰ তল কলিবাৰী অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । স্থানীয় বিধায়ক তথা প্ৰশাসনে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ।
Published : August 2, 2026 at 3:19 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ অবাধ হস্তক্ষেপ আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিঘ্নিত হোৱাৰ ফলত প্ৰকৃতিয়ে যেন ক্ৰমান্বয়ে অধিক ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে । শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশালৈ তেজপুৰৰ তল কলিবাৰী অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াই এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে নৈৰ পাৰৰ বৃহৎ অংশ চপৰা চপৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
খহনীয়াৰ ফলত পাৰৰ বহু গছ-গছনি নিমিষতে নদীৰ বুকুত জাহ যায় । ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দেখি নৈপৰীয়া পৰিয়ালসমূহে নিজৰ ঘৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা মতে দুপৰীয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল । বিয়লিৰ ফালে নদীৰ পানী উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আৰম্ভ হয় বিধ্বংসী খহনীয়া । এনে দৃশ্য পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে অঞ্চলবাসীয়ে ।
ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভা, শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস আৰু তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰজ্যোতি বেজবৰুৱাও সেই স্থানত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বিপজ্জনক খহনীয়া অঞ্চলৰ কাষলৈ যাতে কোনো লোক নাযায়, তাৰ বাবে সজাগতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনায় ।
জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি অঞ্চলটোত তাৎক্ষণিকভাৱে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ মোতায়েন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । নিশালৈকে আৰক্ষী, এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাসকল অঞ্চলটোত সষ্টম হৈ থাকি পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই কয়, "অতি কম সময়ৰ ভিতৰত খহনীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছে । মই আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজ সজাগ থাকক ।"
উল্লেখ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে তল কলিবাৰী নৈপৰীয়া অঞ্চলত প্ৰায় প্ৰতিবছৰেই ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে । কিন্তু এইবাৰ যি খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে সেয়া পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাছিল বুলি স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য কৰিছে । যাক লৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ