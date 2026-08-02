ETV Bharat / state

তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া; নিশাই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়কে

তেজপুৰৰ তল কলিবাৰী অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । স্থানীয় বিধায়ক তথা প্ৰশাসনে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ।

Tezpur erosion
তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ অবাধ হস্তক্ষেপ আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিঘ্নিত হোৱাৰ ফলত প্ৰকৃতিয়ে যেন ক্ৰমান্বয়ে অধিক ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে । শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশালৈ তেজপুৰৰ তল কলিবাৰী অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াই এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে নৈৰ পাৰৰ বৃহৎ অংশ চপৰা চপৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

খহনীয়াৰ ফলত পাৰৰ বহু গছ-গছনি নিমিষতে নদীৰ বুকুত জাহ যায় । ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দেখি নৈপৰীয়া পৰিয়ালসমূহে নিজৰ ঘৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা মতে দুপৰীয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল । বিয়লিৰ ফালে নদীৰ পানী উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আৰম্ভ হয় বিধ্বংসী খহনীয়া । এনে দৃশ্য পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে অঞ্চলবাসীয়ে ।

তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া (Etv Bharat)

ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভা, শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস আৰু তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰজ্যোতি বেজবৰুৱাও সেই স্থানত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বিপজ্জনক খহনীয়া অঞ্চলৰ কাষলৈ যাতে কোনো লোক নাযায়, তাৰ বাবে সজাগতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনায় ।

জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি অঞ্চলটোত তাৎক্ষণিকভাৱে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ মোতায়েন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । নিশালৈকে আৰক্ষী, এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাসকল অঞ্চলটোত সষ্টম হৈ থাকি পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই কয়, "অতি কম সময়ৰ ভিতৰত খহনীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছে । মই আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজ সজাগ থাকক ।"

উল্লেখ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে তল কলিবাৰী নৈপৰীয়া অঞ্চলত প্ৰায় প্ৰতিবছৰেই ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে । কিন্তু এইবাৰ যি খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে সেয়া পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাছিল বুলি স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য কৰিছে । যাক লৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :

আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ

TAGGED:

TEZPUR EROSION
খহনীয়া
পৃথ্বিৰাজ ৰাভা
তেজপুৰ
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.