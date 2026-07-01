ETV Bharat / state

চপৰা-চপৰে খহিছে বেঁকী নৈৰ গৰা, সাংসদ ৰকিবুলৰ সন্ধান বিচাৰিছে খহনীয়াগ্ৰস্তই

খহনীয়াৰ কবলত পৰি ভুক্তভোগী নৈ-পৰীয়া ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে যদিও খহনীয়াগ্ৰস্তৰ খবৰ ল’বলৈ আহৰি পোৱা নাই ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।

Massive erosion by Beki River
খাৰবাল্লীত বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া: কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী গাঁৱত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি‌ছে বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়াই ৷ যোৱা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৫ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ উচন হোৱাৰ লগতে শ শ বিঘা মৰাপাট, ধান আৰু কল খেতি বেঁকী নদীত জাহ যোৱাত সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে ৰাইজ । খৰালিও নদীখনৰ গৰাখহনীয়াত পৰি ঘৰ-বাৰী এৰিবলগীয়া হৈছিল বহুকেইটা পৰিয়ালে ৷ বৰ্তমানেও চপৰা চপৰে গৰা খহাইছে বেঁকী নদীৰ কোবাল সোঁতে ৷

খহনীয়াৰ কবলত পৰি ভুক্তভোগী নৈ পৰীয়া ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে যদিও খহনীয়াগ্ৰস্তৰ খবৰ ল’বলৈ আহৰি পোৱা নাই ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে । সেয়ে সাংসদগৰাকীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ বিজ্ঞাপন দিবলগীয়া হৈছে বুলি ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে ।

চপৰা-চপৰে খহিছে বেঁকী নৈৰ গৰা (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে জনিয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে নিশা হ’লেই অন্ধকাৰত ডুব যোৱা খাৰবাল্লী গাঁৱত বেঁকী নদীৰ মাজত পাইলিং কৰি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল যদিও সেয়াও গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে । যদি গৰাখহনীয়াই বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগী খুঁটা উভালি নিয়ে, তেন্তে খাৰবাল্লী পুনৰ নিশা হ’লে অন্ধকাৰত ডুব যাব ৷ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লিখা-পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মিব ।

Massive erosion by Beki River
খাৰবাল্লীত বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat)

কালৰূপী খহনীয়াৰ কৱলত পৰি একাংশই নিজৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে যদিও আন একাংশই মুকলি আকাশৰ তলতেই নিশা যাপন কৰিব লগীয়া হৈছে। অতি শীঘ্ৰে খাৰবাল্লীত বেঁকী নৈৰ বিধ্বংসী গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

Massive erosion by Beki River
বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat)

এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘বাৰিষাৰ উকমুকনি হওঁতেই যিদৰে গৰাখহনীয়াই তাণ্ডৱ চলিছে, ইতিমধ্যে শ শ কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত বিলীন হ’ল ৷ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰো উপক্ৰম হৈছে ৷ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আজিলৈকে ইয়ালৈ অহা নাই ৷ গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ খব ল’বলৈ আহৰি নাই ৷ সাংসদজনক কৰ’বাত দেখা পালে খাৰবাল্লীত যি গৰাখহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷’’

লগতে পঢ়ক: জোনাইত বন্যাৰ্তৰ বিননি; পানী কমিলেও কমা নাই দুখ-দুৰ্দশা

TAGGED:

কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ
বেঁকী নৈৰ গৰাখহনীয়া
খাৰবাল্লী
ইটিভি ভাৰত
MASSIVE EROSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.