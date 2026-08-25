ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীক ৪৮ ঘণ্টাৰ সময়সীমা, অন্যথা 'মামা'ৰ ঘৰৰ সন্মুখত বহিব অখিল

চৰকাৰক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বানাক্ৰান্তৰ একাউণ্টত ২৫,০০০ টকা জমা দিয়াৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

Raijor Dal Mass Rally
বিধায়ক অখিল গগৈ (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : উজনি অসমৰ মহাপ্ৰলয়ত বিধ্বস্ত পৰিয়াল আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সাহায্য নিদিলে গুৱাহাটীত বৃহৎ আন্দোলনৰ হুংকাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ।

মঙলবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত মহাপ্ৰলয়ত বিধ্বস্ত পৰিয়াল আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীৰে এক বিশাল জনসভাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷

ৰাইজৰ দলৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই বিশাল জনসভাত জিলাখনৰ সহস্ৰাধিক বানাক্ৰান্তই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উক্ত সভাত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বানপীড়িত ৰাইজক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ নামত বানাক্ৰান্তক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷

তেওঁ লগতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ১৫০০০ টকাৰ তৎকালীন সাহাৰ্য বহুলোকে ৩৬ দিন পৰ্যন্ত লাভ নকৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷ বিধায়ক গগৈয়ে চৰকাৰক ৪৮ ঘণ্টাৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি ২৭ আগষ্টৰ নিশা ১২ বজা পৰ্যন্ত সকলো লোকৰ বেংক একাউণ্টত ১৫,০০০ আৰু ১০,০০০ টকাকে ধৰি সৰ্বমুঠ ২৫,০০০ টকা জমা নহ’লে ২৮ আগষ্টৰ পুৱা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সমবেত হোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

ইয়াৰ পাছতো ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে ধনৰাশি লাভ নকৰিলে ৩০ আগষ্টত গুৱাহাটীলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷ তেওঁ ক্ষতিগ্ৰস্ত একাউণ্টত ধনৰাশি নোসোমোৱা পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুকাৰ দিয়ে ৷

ইফালে বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ দলৰ নেত্ৰী জ্ঞানশ্ৰী বৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই বান পৰিস্থিতি বুজ ল’বলৈ অসমলৈ নহাত কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷

তেওঁ লগতে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা নকৰাৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাবী জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : ময়ূৰ বৰগোঁহাইৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনকৈ এজাহাৰ, অখিল গগৈয়ে ক’লে ‘মই মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে মানুহ’ !

TAGGED:

উজনি অসমৰ বান
অখিল গগৈ
জ্ঞানশ্ৰী বৰা
AKHIL GOGOI
RAIJOR DAL MASS RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.