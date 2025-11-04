উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ: মন্ত্ৰী অতুল বৰাক লৈ ক্ষোভ সীমান্তবাসীৰ

উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ: মন্ত্ৰী অতুল বৰাক লৈ ক্ষোভ সীমান্তবাসীৰ
নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদ উৰিয়ামঘাটবাসী ৰাইজৰ ।
সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটৰ মাজমজিয়াত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ স্মাৰক-পত্ৰ । নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ উপদ্ৰৱক লৈ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উৰিয়ামঘাটবাসী ৰাইজে ৰূপায়ণ কৰে বিশাল গণ হুংকাৰ ।
সীমান্তৰ ৰাইজে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ 'অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰক', 'সীমান্তবাসীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰক', 'অসমৰ ভূমি অক্ষত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক' বুলি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
উল্লেখ্য যে বিগত সপ্তাহৰ বুধবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ বনানিকৰণস্থলীত নগা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল সন্ত্ৰাস । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট সোণাৰীবিল অঞ্চলত বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছপুলি নগা দুৰ্বৃত্তই কাটি পেলাইছিল ।
ইয়াৰ বিপৰীতে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল অসম প্ৰশাসনৰ লগতে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে । ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । আছুকে ধৰি সীমান্তবাসী ৰাইজে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । মঙলবাৰেও উৰিয়ামঘাটত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
ইফালে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো অসম চৰকাৰে নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ উপদ্ৰৱক লৈ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ উৰিয়ামঘাট সীমান্তৰ ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে উৰিয়ামঘাটত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিক্ষোভ ।
মঙলবাৰে উৰিয়ামঘাট বাছ আস্থানৰ সমীপত শতাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
প্ৰতিবাদত সীমান্তৰ পৰা অসম চৰকাৰক সকীয়নি ৰাইজৰ । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতো অসম চৰকাৰ আৰু সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সৰৱ সীমান্তবাসী ৰাইজ আৰু দল-সংগঠন ।
কেইবাটাও স্থানীয় দল-সংগঠনে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে । ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে উৰিয়ামঘাট সীমান্তত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত নোহোৱাক লৈ সৰৱ সীমান্তবাসী ৰাইজ, জাতীয় দল-সংগঠন । আছুকে ধৰি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
সীমান্তবাসীয়ে স্মাৰক-পত্ৰত উল্লেখ কৰা দাবীসমূহ হৈছে :
- অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এ, বি আৰু চি তিনিওটা ছেক্টৰৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ আগ্রাসন ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- সীমান্তবাসী জনসাধাৰণৰ ওপৰত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চলোৱা সন্ত্রাস শীঘ্রে বোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ (চি আৰ পি এফ) পক্ষপাতমূলক কার্য ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- সীমান্তৰ মুখ্য স্থান উৰিয়ামঘাটত থকা চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ কেম্পটো স্থানান্তৰিত কৰি উৰিয়ামঘাট চি ছেক্টৰ এলেকাৰ অন্তর্গত চিলনীজান সোণাৰিবিলত স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত এ, বি আৰু চি ছেক্টৰৰ প্ৰয়োজনীয় স্থানে স্থানে অসম বেটেলিয়ন বাহিনীৰ শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
- গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এ, বি আৰু চি তিনিওটা ছেক্টৰত স্থায়ী সীমান্ত দণ্ডাধীশ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা সংগঠনৰ নেতাসকলে কয়, "আমাৰ যি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত আছে তাৰ সীমান্তৰ সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে । চৰকাৰৰ যি দুৰ্বল ভূমিকা বা প্ৰশাসনৰ ভূমিকাৰ বাবেই নগা লোকসকলে ইয়াত বাৰে বাৰে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে । আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আজি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যি সীমা সমস্যা আছে সেইবোৰ স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰক । অন্যথা কিন্তু নগা লোকসকলে আমাৰ অসমৰ মাটিত আগ্ৰাসন কৰিব, ইতিমধ্যে কৰিছেই । আৰু কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব । আমাৰ প্ৰশাসন যিমান দিনলৈকে নিৰুদ্বেগ হৈ থাকিব সিমান দিনলৈকে নগা লোকসকলে সুবিধা লৈ থাকিব ।"