উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ: মন্ত্ৰী অতুল বৰাক লৈ ক্ষোভ সীমান্তবাসীৰ

নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ কবলৰ পৰা অসমৰ ভূমি, বনজ সম্পদ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদ উৰিয়ামঘাটবাসী ৰাইজৰ ।

উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 3:35 PM IST

4 Min Read
সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটৰ মাজমজিয়াত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ স্মাৰক-পত্ৰ । নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ উপদ্ৰৱক লৈ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উৰিয়ামঘাটবাসী ৰাইজে ৰূপায়ণ কৰে বিশাল গণ হুংকাৰ ।

সীমান্তৰ ৰাইজে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ 'অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰক', 'সীমান্তবাসীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰক', 'অসমৰ ভূমি অক্ষত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক' বুলি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বিগত সপ্তাহৰ বুধবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ বনানিকৰণস্থলীত নগা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল সন্ত্ৰাস । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট সোণাৰীবিল অঞ্চলত বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছপুলি নগা দুৰ্বৃত্তই কাটি পেলাইছিল ।

ইয়াৰ বিপৰীতে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল অসম প্ৰশাসনৰ লগতে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে । ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । আছুকে ধৰি সীমান্তবাসী ৰাইজে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । মঙলবাৰেও উৰিয়ামঘাটত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো অসম চৰকাৰে নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ উপদ্ৰৱক লৈ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ উৰিয়ামঘাট সীমান্তৰ ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে উৰিয়ামঘাটত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিক্ষোভ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে উৰিয়ামঘাট বাছ আস্থানৰ সমীপত শতাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

প্ৰতিবাদত সীমান্তৰ পৰা অসম চৰকাৰক সকীয়নি ৰাইজৰ । অসম চৰকাৰে ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি কাটি পেলাইছিল নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতো অসম চৰকাৰ আৰু সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সৰৱ সীমান্তবাসী ৰাইজ আৰু দল-সংগঠন ।

উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)

কেইবাটাও স্থানীয় দল-সংগঠনে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে । ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে উৰিয়ামঘাট সীমান্তত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত নোহোৱাক লৈ সৰৱ সীমান্তবাসী ৰাইজ, জাতীয় দল-সংগঠন । আছুকে ধৰি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

সীমান্তবাসীয়ে স্মাৰক-পত্ৰত উল্লেখ কৰা দাবীসমূহ হৈছে :

  1. অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  2. গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এ, বি আৰু চি তিনিওটা ছেক্টৰৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  3. অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুষ্কৃতিকাৰীৰ আগ্রাসন ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  4. সীমান্তবাসী জনসাধাৰণৰ ওপৰত নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চলোৱা সন্ত্রাস শীঘ্রে বোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  5. অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ (চি আৰ পি এফ) পক্ষপাতমূলক কার্য ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  6. সীমান্তৰ মুখ্য স্থান উৰিয়ামঘাটত থকা চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ কেম্পটো স্থানান্তৰিত কৰি উৰিয়ামঘাট চি ছেক্টৰ এলেকাৰ অন্তর্গত চিলনীজান সোণাৰিবিলত স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  7. সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত এ, বি আৰু চি ছেক্টৰৰ প্ৰয়োজনীয় স্থানে স্থানে অসম বেটেলিয়ন বাহিনীৰ শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক
  8. গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এ, বি আৰু চি তিনিওটা ছেক্টৰত স্থায়ী সীমান্ত দণ্ডাধীশ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক

প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা সংগঠনৰ নেতাসকলে কয়, "আমাৰ যি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত আছে তাৰ সীমান্তৰ সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে । চৰকাৰৰ যি দুৰ্বল ভূমিকা বা প্ৰশাসনৰ ভূমিকাৰ বাবেই নগা লোকসকলে ইয়াত বাৰে বাৰে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে । আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আজি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যি সীমা সমস্যা আছে সেইবোৰ স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰক । অন্যথা কিন্তু নগা লোকসকলে আমাৰ অসমৰ মাটিত আগ্ৰাসন কৰিব, ইতিমধ্যে কৰিছেই । আৰু কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব । আমাৰ প্ৰশাসন যিমান দিনলৈকে নিৰুদ্বেগ হৈ থাকিব সিমান দিনলৈকে নগা লোকসকলে সুবিধা লৈ থাকিব ।"

NAGA AGGRESSION AT URIAMGHAT
URIAMGHAT EVICTION
উৰিয়ামঘাটত প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
URIAMGHAT PROTEST

