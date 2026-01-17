আহমেদাবাদৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইনত উজলিল মুখাশিল্প
গুৰু দুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰ বিষয়ে শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এন আই ডিৰ ২৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ।
মাজুলী :মাজুলীৰ মুখাশিল্পৰ আছে এক সুকীয়া ঐতিহ্য় । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভাওনা সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে পৰিচিত আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা এই শিল্পক ডঃ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দৰে শিল্পীয়ে বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ কৰাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এইবাৰ এই মুখাশিল্প উজলি উঠিল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইনত ।
২০২৬ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ আহিছে এই সু-খবৰ । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম অংগ মুখাশিল্পই চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশৰ অন্যতম আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান আহমেদাবাদৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইন অৰ্থাৎ এন আই ডিত ।
নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইনত মুখাশিল্পৰ এক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । এই কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী চামগুৰি সত্ৰৰ বিশিষ্ট মুখাশিল্পী খগেন গোস্বামী আৰু তেওঁৰ সহযোগী প্ৰণৱ বৰা ।
বেংগালুৰু আৰু গান্ধীনগৰ এন আই ডিৰ ২৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আগ্ৰহেৰে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৰু দুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰ বিষয়ে শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখাশিল্পী খগেন গোস্বামীয়ে কয়, "এয়া এক ভাললগা অনুভৱ । ইয়ালৈ আহি খুব ভাল পৰিৱেশ পাইছো । আমাৰ নতুন অভিজ্ঞতা । গুৰুজনাৰ এই অনুপম সৃষ্টিৰাজি এনেদৰে আগুৱাই লৈ যাবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছো । এন আই ডিৰ প্ৰায় ২৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে মুখাশিল্প শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছে । তেওঁলোকে নতুন ডিজাইন কৰিছে যিটো এটা ভাল লগা খবৰ । গুৰু ডঃ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ অনুপ্ৰেৰণাত এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"