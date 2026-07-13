৫ হাজাৰ কিঃমিঃ চাইকেলেৰে যাত্ৰা সামৰি মৰিয়নীত উপস্থিত ৰিকি আৰু 'পা'

৫ হাজাৰ কিঃমিঃ চাইকেলেৰে যাত্ৰা সামৰি মৰিয়নীত উপস্থিত ৰিকি আৰু 'পা'
চাৰিমাহৰ পাছত পুনৰ চাইকেলেৰে মৰিয়নীত উপস্থিত হ'ল ৰিকি ফুকন নামৰ যুৱকজন ৷
Published : July 13, 2026 at 4:29 PM IST
যোৰহাট: অসমৰ পৰা ৫,০০০ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বত অৱস্থিত কেদাৰনাথলৈ চাইকেলেৰে দুঃসাহসিক যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিলে মৰিয়নীৰ ৰিকি ফুকন নামৰ যুৱকজনে ৷
সাহস আৰু অটল সংকল্পৰে চলিত বৰ্ষৰ ১০ এপ্ৰিলত অসমৰ পৰা কেদাৰনাথ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৰিকি ফুকনে ৷ লগত আছিল ৰিকিৰ মৰমৰ 'পা' নামৰ পোহনীয়া কুকুৰটো ৷
মৰিয়নীৰ ১৭ বছৰীয়া ৰিকিয়ে মৰমৰ 'পা'ক লগত লৈ চাইকেলেৰে অসমৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ৷ প্ৰায় চাৰি মাহ ধৰি চলা এই যাত্ৰাকালত কঠিন পথ, প্ৰতিকূল বতৰ আৰু অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে কেদাৰনাথত উপস্থিত হৈছিল ৰিকি আৰু 'পা' ৷ এই যাত্ৰা সামৰি সোমবাৰে পুনৰ মৰিয়নীৰ ঘৰত ৰিকি আৰু তেওঁৰ মৰমৰ 'পা' উপস্থিত হয় ৷
এই সমগ্ৰ যাত্ৰা সম্পৰ্কত ৰিকিয়ে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "১০ এপ্ৰিলত মৰিয়নীৰ পৰা এখন চাইকেলেৰে এটা তম্বু আৰু মোৰ কুকৰজনীক লগত লৈ কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ ৪৫ দিনত আমি কেদাৰনাথ পাইছিলো ৷ চাৰি মাহৰ পিছত মই অসমলৈ ঘূৰি আহিছো ৷ বহুদিনৰ পিছত ঘৰলৈ আহিছো, মনটো ভাল লাগিছে । এই যাত্ৰা পথত মই বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজেৰে গৈছিলো, সেইখিনি সময়ত ৰাইজে মোক যথেষ্ঠ সহায় কৰিছিল । এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ঠাইত মোৰ আশ্ৰয়স্থল আছিল পে'ট্ৰল পাম্প আৰু মন্দিৰসমূহ । সেই ঠাইসমুহত মই তম্বু লগাই নিশা তাতেই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলো ৷ সেই সময়ত মোৰ সাৰথি আছিল 'পা' ৷
দুঃসাহসী যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ৰিকিয়ে কয়, "অসমত কুকুৰৰ বাবে পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰ হ'ব লাগে আৰু মৰিয়নীতো তেনেকুৱা এটা কুকুৰ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰ হোৱাটো দৰকাৰ ৷ সেই উদ্দেশ্যেৰে মই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভা কৰিছিলো ৷"
লগতে পঢ়ক : শিৱসাগৰৰ বিজি-শিমলুগুৰি সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ নামত লুণ্ঠনৰ অভিযোগ