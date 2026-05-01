পুৰুষৰ সমানে মহিলাই ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে কংগ্ৰেছে : ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ ৷ মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৷
Published : May 1, 2026 at 11:30 PM IST
যোৰহাট: সংসদত মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে বিজেপি কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নেতৃত্বত মৰিয়নীত বিজেপিৰ মহিলা মণ্ডলে প্ৰতিবাদী ৰেলী বাহিৰ কৰে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয়, "১৭ এপ্ৰিলত নাৰী শক্তি বন্দনা(সংশোধন) অধিনিয়মখন সংসদত উত্থান কৰা হৈছিল ৷ যিখন অধিনিয়ম দেশৰ হিতৰ বাবে আছিল, মহিলা সবলীকৰণ, মহিলা শক্তি আৰু পুৰুষ সমানে মহিলাক এটা উপযুক্ত সন্মান প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যেৰে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷"
বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়, "এই বিধেয়কখন কংগ্ৰেছ লগতে অন্য বিৰোধী দলসমূহে বিৰোধিতা কৰিলে । এই কাৰ্যক আমি ধিক্কাৰ জনাইছো । এই বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱা হ'লে বিধানসভা, লোকসভাত ৩৩ শতাংশ মহিলা থাকিলহেঁতেন । আজি বিভিন্ন ৰাজ্যত মহিলা বাবে আসন আছে মাত্ৰ ১৩ শতাংশৰ পৰা ৭ শতাংশলৈকে । মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়কখন বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ লগতে অন্যান্য দলসমূহক ৰাইজে শাস্তি প্ৰদান কৰিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলসমূহে মহিলাৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই ৷ তেওঁলোকে মহিলাই ৰাজনৈতিক অধিক পোৱাটো নিবিচাৰে ৷ সংবিধানত মহিলাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে ৷ তেনেস্থলত ৰাজনীতিত দেশৰ নাৰী শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে মোদী চৰকাৰে লোৱা প্ৰচেষ্টাক বিফল কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীদলসমূহে ৷"
বিজেপিৰ বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে মহিলা সবলীকৰণৰ কথা কয় ৷ কিন্তু সংসদত মহিলা আসন সংৰক্ষণ বিধেয়ক বিৰোধিতা কৰাত কংগ্ৰেছৰ আচল স্বৰূপ প্ৰকাশ পাইছে ৷ পুৰুষৰ সমানে মহিলাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদানৰ কথা কয় থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্য নিন্দনীয় ৷"
