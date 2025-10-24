কোকৰাঝাৰ ৰে'লপথত সংঘটিত বিস্ফোৰণত মাওবাদীৰ হাত : মুখ্যমন্ত্ৰী
কোকৰাঝাৰৰ ৰে'লৱে ট্ৰেকত সংঘটিত আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : October 24, 2025 at 9:21 PM IST
শিলচৰ : কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটি আৰু কোকৰাঝাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ মাজৰ শিঙিমাৰীৰ ৰে'লপথত সংঘটিত আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ । শুকুৰবাৰে শিলচৰত এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শিৰ্মাই ।
তেওঁ কয়, "ঘটনাৰে জড়িত এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ ধৃত যুৱকজনৰ মাওবাদী সংগঠনৰ লগত সংযোগ আছে ৷ এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো ঝাৰখণ্ডৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এই বিস্ফোৰণৰ উদ্দেশ্য আছিল অসমত মাওবাদীক বিস্তাৰ কৰা ৷ গতিকে ঘটনাটোক লৈ অসম আৰক্ষী আৰু ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলাই গৈছে ।"
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ১ বজাত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ আলিপুৰদুৱাৰ ডিভিজনৰ চালাকাটি আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজেৰে উজনিমুৱা আজাৰা ছুগাৰ নামৰ মালবাহী ৰে’লখন পাৰ হৈ গৈ থকাৰ সময়তে ৰে’লখনৰ চালকে তীব্ৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰাত লগে লগে ৰে’লখন ৰখাই দিয়ে । ইয়াৰ পিছত পৰিদৰ্শনৰ অন্তত ৰে’লৱে কৰ্মচাৰীয়ে ট্ৰেক আৰু শ্লিপাৰৰ ক্ষতি হোৱা দেখা পায় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত পথছোৱাত ৰে’ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে যুদ্ধগতিত মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৫.২৫ বজাৰ ভিতৰত ট্ৰেকৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত পুনৰ স্বাভাৱিক ৰে'ল চলাচল আৰম্ভ হয় । বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ ফলত এই অংশটোত ৮ খন ৰে’লৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ৩০০ কোটি টকাৰে এটা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী ব্লকৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই ছুপাৰস্পেচিয়েলিটী ব্লকত কাৰ্ডিয়াক ছাৰ্জাৰী, কাৰ্ডিঅ'লজী, নিউৰ' ছাৰ্জাৰী, নিউৰ'লজী, নেফ্ৰলজী আৰু ইউৰ'লজীৰ চিকিৎসা হ'ব বুলি আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।