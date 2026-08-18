ETV Bharat / state

সোঁতৰ বিপৰীতে...! ধেমাজিৰ এইজাক তৰুণ-তৰুণীৰ হাতত আছে কলম-বহীৰ লগতে কেঁচী আৰু ক্ষুৰ

ক্ষৌৰকৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ উদ্য়োগত গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা এজাক তৰুণ-তৰুণীৰ জীৱনমুখী যাত্ৰা ৷

Many young people have chosen barber to become self-reliant
ক্ষৌৰকৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 4:18 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : চিকিৎসক-অভিযন্তা বা আন কাম কৰিয়েই যে জীৱন-জীৱিকা চলাব পাৰি এনে নহয় ৷ পুৰণি সেই মানসিকতা বা ধাৰণাৰ বিপৰীতে আজিৰ প্ৰজন্ম কিছু বিপৰীত দিশত ধাৱমান হৈছে ৷ অসমৰ কিছু যুৱক-যুৱতীয়ে ক্ষৌৰকৰ্ম বা চুলি কটা কামকো এক সন্মানীয় আৰু লাভজনক ব্যৱসায় হিচাপে লৈ সুন্দৰকৈ জীৱন-জীৱিকা চলাবলৈ মন মেলিছে ৷

বৰ্তমান সময়ত সৌন্দৰ্য চৰ্চা আৰু গ্ৰুমিং (grooming) আধুনিক সমাজৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জনৰ সুযোগ বহুত বাঢ়ি গৈছে । কেৱল চুলি কটা নহয়, আধুনিক হেয়াৰ ষ্টাইল, ফেচিয়েল, ডাঢ়ি ট্ৰিমিং আৰু বিয়া-সবাহৰ মেকআপ আদি কাম শিকিলে উপাৰ্জনো ভাল হয় ।

ক্ষৌৰকৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ (ETV Bharat Assam)

এনে লক্ষ্যই আগত ৰাখি এজন বা দুজন নহয়, একেলগে দুশজন গ্ৰামাঞ্চলৰ নিৱনুৱা যুৱকে এনেধৰণৰ বিশেষ বৃত্তিত প্ৰৱেশ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিছে ৷ সেই দুশগৰাকী যুৱকৰ পাছত এইবাৰ আকৌ আন দুশগৰাকী উদ্যমী যুৱক আগবাঢ়ি আহিছে । সততে আগবাঢ়িব নোখোজাজনেও এইবাৰ কেশসজ্জাকাৰ হিচাবে আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখা গৈছে ৷

হাতত কলম-বহীৰ লগতে এইবাৰ হাতত কেঁচী-ক্ষুৰ লৈ প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ অহা এদল গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱকে নিজকে সাজু কৰিছে । মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰিষদীয় এলেকাৰ অধীনৰ ইচ্ছুক যুৱকক ক্ষৌৰকৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে গোগামুখৰ পাটকাই ইন্সটিটিউটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’বলগীয়া এখন চেলুন মঙলবাৰে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ।

ইতিমধ্যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে দুশগৰাকী যুৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিছে ৷

এইবাৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষৰ ৪০ টা সমষ্টিৰ পৰা ২০০ গৰাকী যুৱকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাৰদৰ্শী যুৱকক প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা বিশদিনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ৷ বৰ্তমান সময়ত বজাৰত গ্ৰাহকৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ প্ৰথম ত্ৰিশজনীয়া দলক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে ৷

ইফালে জীৱন-জীৱিকাৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰিষদে বিভিন্ন শিতানত প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে । এই যুৱকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আৰু অধিক উন্নত প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰাৰ উদ্যোগ ল’ব মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ৷

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘আগন্তুক দিনত ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদান কৰাৰো পৰিকল্পনা সাজু কৰিছে ৷’’

মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই অতিশয় গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছো ৷ এই কামৰ বাবে বহুতো ল’ৰা-ছোৱালী ওলাই আহিছে ৷ সেয়ে আমিও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা এই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : হুইল চেয়াৰত বহিয়েই ৰচনা কৰা শতাধিক কবিতা, গীত উটুৱাই নিলে বলিয়া বানে
Last Updated : August 18, 2026 at 4:27 PM IST

TAGGED:

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
কেশকাৰৰ বৃত্তি
সৌন্দৰ্য চৰ্চা
পাটকাই ইন্সটিটিউট
SELF RELIANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.