জোনাইত বানৰ তাণ্ডৱ, পানীৰ তলত বহুকেইখন গাঁও
হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱা বাহিৰ চিলে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে জোনাইৰ শান্তিপুৰ, মালভোগ আদি কেবাখনো গাঁৱত ৷
Published : June 21, 2026 at 8:49 PM IST
জোনাই: আহাৰমহীয়া বানৰ কৱলত পৰিছে ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ৷ জোনাই সমষ্টিৰো বহুকেইখন গাঁও বানৰ কবলত পৰা দেখা গৈছে ৷ বাহিৰ চিলে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ আৰু বাট-পথ ৷ জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ৷
হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱা বাহিৰ চিলে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে জোনাইৰ শান্তিপুৰ, মালভোগ আদি কেবাখনো গাঁৱত ৷ বাহিৰ চিলে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ সকলো বুৰাই পেলোৱাত ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি৷ চাৰিওপিনে পানী বাঢ়ি অহাত নাৱৰ সহায়ত সুৰক্ষিত স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে ৰাইজে ৷
পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ৰখাৰ লগতে খাদ্যৰ অভাৱ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে৷ বিশেষকৈ বাহিৰ চিলে নদীৰ পানীয়ে খেতিপথাৰসমূহ বুৰাই পেলোাৱত চিন্তিত হৈ পৰিছে খেতিয়কসকলক ৷ পানী সোনকালে নুশুকালে সকলো ধান নষ্ট হোৱাৰ আশংকা খেতিয়ক ৰাইজৰ ৷ আনহাতে পানী শুকালেও কঠীয়াৰ অভাৱত কেনেকৈ পুনৰ খেতি কৰিব তাক লৈও চিন্তিত বানাক্ৰান্ত ৰাইজ৷ সেয়েহে, জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনক কঠীয়া যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
ইফালে অসম-অৰুণাচলত অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দেপী নদীয়েও সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাত জোনাইৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলত ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষিভূমি আৰু মূল্যৱান সা-সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
কেবাদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ জামুগুৰি, উলুৱনী অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈ পৰিছে । দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে জলমগ্ন কৰি পেলাইছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ পোন্ধৰখনৰো অধিক গাঁও ।
আনহাতে আজি জোনাই সম-জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে জোনাই সমষ্টিৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে । তদুপৰি বানপানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰা অঞ্চলসমূক্ষত অতি শীঘ্ৰেই পাৰ্কুপাইনৰ জৰিয়তে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, স্বাস্থ্যসেৱা, অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধাসমূহ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন