জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ : ন্যায়িক আয়োগত অন্তিম দিনা বিভিন্নজনে দাখিল কৰিলে শপতনামা

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ : ন্যায়িক আয়োগত অন্তিম দিনা বিভিন্নজনে দাখিল কৰিলে শপতনামা
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত এজনীয়া ন্যায়িক আয়োগৰ শপতনামা গ্ৰহণৰ অন্তিম দিনটোত বিভিন্নজনে দাখিল কৰিলে শপতনামা ।
গুৱাহাটী : ছিংগাপুৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত এজনীয়া ন্যায়িক আয়োগৰ শপতনামা গ্ৰহণৰ আজি অন্তিম দিন । ৩ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই শপতনামা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া শুকুৰবাৰে সম্পন্ন হয় । ১৯ দিনত ৩৯ গৰাকী লোক তথা সংগঠনে শপতনামা দাখিল কৰে । চানমাৰিৰ খাদী গ্রামোদ্যোগ বিভাগৰ চৌহদত ন্যায়িক আয়োগৰ সন্মুখত অন্তিম দিনটোত কেইবাগৰাকী লোকে শপতনামা দাখিল কৰে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্র শইকীয়াৰ ন্যায়িক আয়োগত অন্তিম দিনটোত অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া, শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ অসীম হাজৰিকা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা ধীৰেণ সিংহ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীয়ে শপতনামা দাখিল কৰে ।
শপতনামা দাখিল কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই নিজৰ ধৰণে কেনেকৈ তদন্ত নিব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰি আছে । অসমৰ মানুহৰ আগত তেওঁ হত্যাকাণ্ড বুলি ক'লে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে । তেওঁ নিজেই কয় মই ন্যায় দিয়াম, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁৰ দলৰ সভাপতিয়ে কয় আমি কেনেকৈ ন্যায় দিম আইনেহে দিব । তেওঁলোকে ৰৌ-বৰালিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে । গোটেই কথাবোৰ অসমৰ মানুহে দেখি আছে । সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে । জুবিন দাৰ প্ৰতি সঁচাকৈ যদি আন্তৰিকতা আছে, সঁচাকৈ যদি ন্যায় দিব বিচাৰে আপুনি নিজেই হাজিৰ হৈ আপোনাৰ ক'বলগীয়াখিনি কমিচন বা এছ আই টিৰ আগত দাখিল কৰিব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে, ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ এজনীয়া আয়োগে ৩ নৱেম্বৰৰ পৰা শপতনামা গ্ৰহণ কৰিছিল । চানমাৰিৰ খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বিভাগৰ চৌহদত থকা কাৰ্যালয়তো দেওবাৰক বাদ দি পুৱা ১০.৩০বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল শপতনামা ।
