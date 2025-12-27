ETV Bharat / state

পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰে আহোম যুগৰ ইতিহাস সামৰি ঠিয় হৈ আছে বৰবৰুৱা মৈদাম

ৰজাঘৰৰ পৰা উপেক্ষিত হ'লেও আহোম ৰাজ শাসনৰ মেটমৰা ইতিহাসৰ সম্ভাৰ লৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ চেঁচাত থকা বৰবৰুৱা মৈদামে ।

পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰে আহোম যুগৰ ইতিহাস সামৰি ঠিয় হৈ আছে বৰবৰুৱা মৈদাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 27, 2025 at 3:07 PM IST

6 Min Read
ডিব্ৰুগড়: প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে অসম চহকী হোৱাৰ দৰে আহোম ৰাজ শাসনৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু সমলসমূহক লৈ আজিও অসম চহকী । ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজ শাসনৰ ইতিহাস বিজড়িত চৰাইদেউ মৈদামে ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে যদিও আজিও এইখন‌ অসমত বিভিন্ন কাৰণত উপেক্ষিত হৈ আছে আহোম ৰাজ শাসনৰ বহু ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ ।

পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব পৰা বহুত কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি-খহি গৈছে ।‌ উজনি অসমৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা বৰবৰুৱা মৈদাম আজিও ৰৈ আছে পৰ্যটকৰ বাবে । কিন্তু পৰ্যটকৰ বাবে ইয়াক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ আজিও সক্ষম নহ'ল চৰকাৰ তথা পুৰাতত্ব বিভাগ । ৰজাঘৰৰ পৰা উপেক্ষিত হ'লেও আহোম ৰাজ শাসনৰ মেটমৰা ইতিহাসৰ সম্ভাৰ লৈ আছে বৰবৰুৱা মৈদামে ।

অৱহেলিত বৰবৰুৱা মৈদাম সম্পৰ্কত ডঃ চাজমিনা আখটাৰৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ চেঁচাত থকা এই মৈদাম বৰবৰুৱা মৈদাম হিচাপে চিহ্নিত কৰি কেৱল এখন পকী দেৱাল নিৰ্মাণ কৰিয়েই সামৰিলে দায়িত্ব । চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগে বৰবৰুৱা মৈদাম হিচাপে চিহ্নিত কৰা মৈদাম ক্ষেত্ৰত দুটা ওখ আৰু ডাঙৰ মৈদাম থকাৰ সমান্তৰালভাৱে সৰু সৰু বহু মৈদাম আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায় । ডাঙৰ দুটা মৈদাম আলন দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাৰ বুলি জানিব পৰা যায় যদিও সৰু সৰু মৈদামসমূহ কাৰ সেই কথা অজ্ঞাত ।

ডিব্ৰুগড়ৰ চেঁচাৰ ৩৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে এই মৈদাম:

আপুনি যদি ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেঁচা নদীৰ দলং পাৰ হৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সোঁফালে দেখা পাব দুটা প্ৰকাণ্ড মৈদাম । দুটা ডাঙৰ মৈদামৰ কাষত সৰু সৰু বহু মৈদাম আজিও আছে । কিছুসংখ্যক মৈদাম খহাই স্থানীয় একাংশ লোকে খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

সৰু সৰু মৈদামৰ লগতে দুটা ডাঙৰ মৈদামৰ ইয়াৰ আকাৰ, গঠন, বিন্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুমান কৰিব পাৰি যে এই মৈদামসমূহ আহোম প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইতিহাসৰ পম খেদি বৃহৎ মৈদাম দুটাক বৰবৰুৱা মৈদাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । এটা আলন বা বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু আনটো ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা (ৰাজকুমাৰ)ৰ সমাধিস্থল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

কেৱল দেৱাল এখন দিয়েই সামৰিছে দায়িত্ব (ETV Bharat Assam)

বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা:

আহোম যুগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্বিক আৰু ঐতিহাসিক চিহ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈ অহা বৰবৰুৱা মৈদাম হিচাপে পৰিচিত এই মৈদামৰ প্ৰকৃত তথ্য উদঘাটন কৰি পৰ্যটকৰ বাবে নতুন বাট মুকলি কৰা বাবে পুৰাতত্ব বিভাগে কোনো ধৰণৰ চেষ্টা নকৰিলে ।

মৈদামসমূহৰ বিষয়ে খোৱাং মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডঃ চাজমিনা আখটাৰে কয়, "ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহ যেনেদৰে পৰিচিত হ'ব লাগিছিল তেনেদৰে হোৱা নাই । আমি নিজাকৈ অধ্যয়ন আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি জানিব পাৰিছো যে চেঁচাৰ এই মৈদামকেইটা বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাৰ । আহোম ৰাজ শাসনৰ ল'ৰা ৰজা আৰু গদাধৰ সিংহৰ দিনলৈ তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিছিল । তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা বহু পথ আজিও আছে যদিও পথৰ নামসমূহ কিছু সলনি হৈছে ।"

বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাৰ মৈদাম (ETV Bharat Assam)

শক্তিশালী আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে মৈদামকেইটা ডাঙৰ:

আকাৰ, গঠন, বিন্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুমান কৰিব পাৰি যে এই মৈদামসমূহ আহোম প্ৰশাসনৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ মৈদাম । অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"ৰজাসকলক মৈদাম চৰাইদেউত দিয়া হৈছিল । আৰু শক্তিশালী বৰবৰুৱা কেইজনৰ মৈদাম বৰ্তমানৰ চেঁচাত দিয়া হৈছিল । কাষত বৰবৰুৱা নামৰ ঠাইখন আছে । ডাঙৰ মৈদামকেইটা দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি কোনোবা শক্তিশালী বৰবৰুৱাৰ মৈদাম হ'ব বুলি । ৰাজ শাসনৰ নিয়ম অনুসৰি যিমান শক্তিশালী আৰু পাৰদৰ্শী হয় তেওঁৰ মৈদাম সেইমতেই ডাঙৰ হয় । সেয়ে বহু ইতিহাসবিদে এই বৰবৰুৱা মৈদাম বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে ।"

সৈনিকসকলক সৰু সৰুকৈ দিয়া হৈছিল মৈদাম:

চেঁচাৰ এই ডাঙৰ মৈদামকেইটা বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা মৈদাম বুলি ইতিহাসে কয় যদিও ইয়াৰ কাষতে সৰু সৰু বহু মৈদাম আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেইসমূহ কাৰ সেই সম্পৰ্কে অধ্যাপিকা ডঃ চাজমিনা আখটাৰে কয়, "আলন বা বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাই ১৬৮২ চনত ইটাখুলি ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । মোগলক মানস নদীলৈকে খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেয়ে অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকৰ লগত থকা কিছু সৈনিকক ইয়াত মৈদাম দিয়া হৈছিল । যিসমূহ সৰু-সৰু ।"

৩৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে এই মৈদাম (ETV Bharat Assam)

কেৱল দেৱাল এখন দিয়েই সামৰিছে দায়িত্ব:

অসমৰ ইতিহাসৰ উল্লেখযোগ্য ইটাখুলি ৰণত মূল ভূমিকা পালন কৰা বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাৰ মৈদাম সংৰক্ষণ কৰাই নহয়, সৌন্দৰ্য বৰ্দ্ধন কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন আছিল যদিও আজিও উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল । এই সম্পৰ্কে খোৱাং মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই মৈদামকেইটা সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ যদিও কেৱল ৱাল এখন মাৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে । ইতিহাসক লৈ আমি সদায় আৱেগিক, গতিকে এই মৈদামসমূহ সংৰক্ষণ কৰিলে বহু ভাল হ'ব ।"

বৰবৰুৱা মৈদামত প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আটক ধুনীয়া কৰিব লাগিব:

৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই মৈদাম ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্দ্ধন কৰিলে পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছিল । কিন্তু পুৰাতত্ব বিভাগে কিয় সেই কাম কৰা নাই সেইটো হে আশ্চৰ্যকৰ কথা ।

অৱহেলিত মৈদাম (ETV Bharat Assam)

অধ্যাপিকা ডঃ আখটাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, "বহু পৰ্যটক আছে যিয়ে নাজানে ডিব্ৰুগড়ত যে ইমান সুন্দৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আছে । সেয়ে পৰ্যটকে তথ্য জানিব পৰাকৈ তথ্য উদঘাটন আৰু উপস্থাপন কৰি ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব । পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আটক ধুনীয়া কৰিব লাগিব । মৈদামৰ বিষয়ে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । নতুন প্ৰজন্ম বা পৰ্যটকে মৈদামসমূহৰ বিষয়ে যাতে জানিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু পুৰাতত্ব বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"

