খহনীয়াই কাঢ়ি নিলে ভেটি-মাটি, কানসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ

খহনীয়াই কাঢ়ি নিলে ভেটি-মাটি, কানসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ
জনীয়াৰ বাংলিপাৰা গাঁৱত বেঁকী নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । খহনীয়াৰ কৱলত বহু পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি ।
Published : July 19, 2026 at 11:22 AM IST
বৰপেটা: বৰপেটা জিলাৰ জনীয়াৰ বাংলিপাৰা গাঁৱত বৰ্তমানো বেঁকী নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া অব্যাহত আছে । দিনে দিনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা এই খহনীয়াই বাংলিপাৰা, বানিয়াৰাপাৰা আৰু ডাউকমাৰি অঞ্চললৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
নদীৰ প্ৰবল সোঁতৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি, বাসগৃহ আৰু বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি নদীগৰ্ভত জাহ গৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, জনীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে তিনি লাখ টকা আবণ্টন দিছিল যদিও জিলা প্ৰশাসনে আজিলৈকে সেই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা নাই । সময়মতে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতেই বৰ্ষাৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে খহনীয়াই অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
আনহাতে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত বৰ্তমানৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আশ্বাস দিছিল বুলি স্থানীয় লোকসকলে উল্লেখ কৰে । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত অঞ্চলটোৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো উদ্যোগ দেখা নোপোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগো উত্থাপন কৰে ।
ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ কৱলত পৰি এখন চৰকাৰী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে নদীগৰ্ভত বিলীন হৈছে । ফলত অঞ্চলটোৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰাৰ লগতে নিত্যদিনীয়া জীৱন-যাত্ৰাতো ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে কয়,"আৰু দেৰী কৰিলে অধিক সংখ্যক পৰিয়াল গৃহহীন হোৱাৰ লগতে বৃহৎ এলেকা নদীগৰ্ভত বিলীন হোৱাৰ আশংকা আছে । সেয়েহে অতি শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ ।"