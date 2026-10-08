বাংলাদেশীৰ ঘাটিত পৰিণত গুৱাহাটী ! কামাখ্যা জংচনত ধৃত শিশু-মহিলাসহ ৫৭ বাংলাদেশী
গুৱাহাটীত পুনৰ বৃহৎ সংখ্যক বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক । কামাখ্যা জংচনত ধৃত ৫৭ জন বাংলাদেশী নাগৰিক ।
Published : October 8, 2026 at 10:17 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীত পুনৰ ধৰা পৰিছে বৃহৎ সংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক । মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই শিশু আৰু মহিলাসহ মুঠ ১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ৫৭ জন বাংলাদেশীক আটক কৰা হয় ।
বিগত দুদিনত আৰক্ষীয়ে দুটা পৃথকে পৃথকে চলোৱা অভিযানত মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি বাংলাদেশৰ ১৮ জন লোকক আটক কৰিছিল । বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কামাখ্যা জংচনত ৫৭ জন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে । ব্ৰহ্মপুত্র মেইলেৰে দিল্লীৰ পৰা আহিছিল দলটো । কাশ্মীৰৰ পৰা দিল্লী হৈ বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দলটো গুৱাহাটীলৈ আহি ধৰা পৰে ।
দলটোত শিশু আৰু মহিলাৰ লগতে বৃদ্ধ লোকো আছে । জানিব পৰা মতে ধৃত লোককেইজন দিল্লীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল ৰে’লযোগে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । কামাখ্যা ৰে’ল ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আৰপিএফে অভিযান চলাই তেওঁলোকক আটক কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰেও আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাই অভিযান চলাই ১৩জন বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় ২০ দিনত গুৱাহাটীত শতাধিক বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে বিয়লি গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছৰ এটা ডবাৰ পৰা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ বিশেষ দলে পাঁচজনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছিল । ধৃত লোকসকল বাংলাদেশৰ ঢাকা, বগুৰা, ৰাজবাৰী, নড়াইল আৰু জামালপুৰ জিলাৰ বাসিন্দা । ৫ অক্টোবৰত অসমত প্ৰৱেশ কৰি দলটোৱে টকৌবাৰীৰ ‘হোটেল ভিণ্টেজ’ত আশ্ৰয় লৈ আছিল, যাতে ট্ৰেইনেৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব পাৰে ।
আনহাতে বুধবাৰে চলোৱা আন এটা অভিযানত পল্টনবজাৰ অঞ্চলৰ এখন হোটেলৰ পৰা মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি ১৩ জনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকৰ আন এটা দলক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । এই দলটোৱে বিগত ১৪-১৫ বছৰ ধৰি শ্ৰীনগৰত বাস কৰি আছিল । কিন্তু শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোক অসমলৈ পলাই আহিছিল ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা জংচনত আটক হোৱা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দলটো কাশ্মীৰৰ পৰা দিল্লী হৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল বুলি তেওঁলোকে নিজে সদৰী কৰিছে । অসমৰ পৰা বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ বাবে অহা বুলি ধৃত লোকসকলে স্বীকাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত লোকসকলক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।