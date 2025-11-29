মণিপুৰৰ থলুৱা ফুলেৰে বিশ্বৰ বজাৰ দখলৰ লক্ষ্য এগৰাকী যুৱতীৰ

ETV Bharat / state

K Chokhone who became self-reliant through the dried flower business
শুকান ফুলৰ ব্য়ৱসায়ৰে স্বাৱলম্বী মণিপুৰৰ যুৱতী কে চোখোনী (ETV Bharat Assam)
November 29, 2025

গুৱাহাটী : সেয়া আছিল ২০২১ চনৰ ক'ভিডৰ সময়ৰ কথা । যুৱতীগৰাকীৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰতেই মহিলাসকলে ফুলৰ খেতি কৰিছিল যদিও বিক্ৰীৰ বাবে নাছিল বজাৰ । চাৰিওফালে কেৱল সজাই থোৱা আছিল ভিন্নৰঙী ফুল । আগৰে পৰাই যুৱতীগৰাকীৰ ফুল সজাই থোৱাৰ চখ আছিল । সেয়েহে এইগৰাকী যুৱতীয়ে এদিনাখন শুকান ফুলৰ বুকে বনাই সামাজিক মাধ্য়মত এটা পোষ্ট দিয়ে । তাৰ পিছত তেওঁলৈ আহিল অৰ্ডাৰ । সেয়াই আছিল যুৱতীগৰাকীৰ ফুলৰ ব্য়ৱসায়ৰ আৰম্ভণি ।

১০ হাজাৰ টকাৰে ব্য়ৱসায় আৰম্ভ :

শুকান ফুলৰ ব্য়ৱসায়ৰে স্বাৱলম্বী মণিপুৰৰ যুৱতী কে চোখোনী (ETV Bharat Assam)

১০ হাজাৰ টকাৰে ব্য়ৱসায় আৰম্ভ কৰা যুৱতীগৰাকীয়ে আজি বছৰি কিমান টকাৰ ফুল বিক্ৰী কৰে সেয়া আপুনি শুনিলেও আচৰিত হ'ব । এক লাখ বা দুই লাখ টকা নহয়, তেওঁ বছৰি ১৫ লাখ টকাৰ ফুল বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নিজৰ চখেও যে সময়ত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে তাৰেই নিদৰ্শন দেখুৱাইছে মণিপুৰৰ যুৱতীগৰাকীয়ে । এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম কে চোখোনী ।

মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ মাও টাপাউ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ফুলেৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যৱসায় কৰি চৰ্চালৈ আহিছে সেনাপতি জিলাৰ মাউৰ এই ৩৩ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী । কে চোখোনী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি শুকান ফুলৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে জনাজাত হৈছে । ব্য়ৱসায় আৰম্ভৰ মাত্ৰ তিনি বছৰ পাছতেই তেওঁৰ কোম্পানীটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰি ২০২৩ চনত দেশৰ পাঁচটা শীৰ্ষ ষ্টাৰ্টআপৰ অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁৰ কোম্পানীটোৱে লাভ কৰিছিল ক্লাইমেট ইন'ভেচন বঁটা ।

o (o)

সতেজ ফুল আৰু প্লাষ্টিক ফুলৰ বিকল্প :

যুৱতীগৰাকীয়ে সতেজ ফুল আৰু প্লাষ্টিক ফুলৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ যোগান ধৰা ফুলত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নহয় । সতেজ ফুলে সৃষ্টি কৰা আৱৰ্জনাও নাথাকে । এই ফুলবোৰ ব্যৱহাৰৰ পিছত সহজে প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যায় । কোনো প্ৰদূষণৰ কাৰক নহয় । কিয়নো জৈৱিকভাৱে এই ফুলবোৰ শুকাই সংৰক্ষণ কৰা হয় । যুৱতীগৰাকীয়ে স্থানীয় ফুলবোৰ জনপ্ৰিয় কৰি তোলা বাবে মহিলাৰ সাৱলীকৰণো হৈছে । ৯০ শতাংশ ফুলেই তেওঁ মহিলা কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে । সেই ফুলবোৰ শুকুৱাই গৃহসজ্জাৰ লগতে বিভিন্ন সৌন্দৰ্যবৰ্ধক কামত ব্যৱহাৰ কৰে ।

decorated with dried flowers
শুকান ফুলেৰে সজোৱা ফ্লাৱাৰ বাস্কেট (ETV Bharat Assam)

কেতিয়া আৰু কিয় আৰম্ভ কৰিছিল এই ব্য়ৱসায় ?

এই ব্য়ৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰত আছে এটা সৰু কাহিনী । নিজে আৰম্ভ কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্য়ৱসায়ে আজি কেনেদৰে প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি চোখোনীয়ে কয়, "গৃহসজ্জা কৰাটোত মোৰ সৰুৰে পৰাই চখ আছিল । পঢ়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছিলো যদিও আমাৰ অঞ্চলত পোৱা বিভিন্ন ফুল শুকাই গৃহসজ্জাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো । সেয়া আছিল ক'ভিডৰ সময় । ২০২১ চনৰ কথা । আমাৰ অঞ্চলৰ ফুলৰ খেতিয়কসকলে ফুল বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ পোৱা নাছিল । তেতিয়াই মই শুকান ফুলৰ বুকে বনাই সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছিলো । তেতিয়া খুব ভাল সঁহাৰি পাইছিলো । তেতিয়াই এই ব্য়ৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলো । এতিয়া আৰু উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই ।"

K Chokhone who became self-reliant through the dried flower business
শুকান ফুলৰ ব্য়ৱসায়ৰে স্বাৱলম্বী মণিপুৰৰ যুৱতী কে চোখোনী (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান তেওঁৰ সৈতে ৫ গৰাকী লোকে কাম কৰি আছে । তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে প্ৰায় ২০০ খেতিয়ক জড়িত হৈ আছে । এই কৃষকসকলৰ পৰা সতেজ ফুলবোৰ সংগ্ৰহ কৰে বুলি কয় যুৱতীগৰাকীয়ে ।

কেনেদৰে বিক্ৰী কৰে এই ফুলবোৰ ?

তেওঁ কয়, "আমি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুকান ফুলবোৰ বিক্ৰী কৰো । এই শুকান ফুলৰ সামগ্ৰী ১৮ খন ৰাজ্যলৈ যায় । তদুপৰি আমি বিভিন্ন স্থানত হোৱা প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰো । দিল্লী, মুম্বাই, বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, উত্তৰাখণ্ড, মেঘালয়, অসমৰ ডিগবৈ, কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী আদি বিভিন্ন স্থানত প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছো । এই প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰণ কৰি গ্ৰাহকৰ খুব ভাল সঁহাৰি পাইছো । কিয়নো এই ফুলবোৰ এবছৰৰ পৰা তিনি বছৰ পৰ্যন্ত ভালে থাকে । "

K Chokhone who became self-reliant through the dried flower business
শুকান ফুলৰ ব্য়ৱসায়ৰে স্বাৱলম্বী মণিপুৰৰ যুৱতী কে চোখোনী (ETV Bharat Assam)

১০ হাজাৰ টকালৈ পোৱা যায় বুকে :

চোখোনীক কিমান প্ৰজাতিৰ ফুলৰ ব্য়ৱসায় কৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়," আমাৰ তাত ২০-৩০ টা প্ৰজাতিৰ ফুল পোৱা যায় । এই ফুলবোৰ কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনি জৈৱিকভাৱে শুকুওৱা হয় । তাৰ পিছত এই ফুলবোৰেৰে বুকে, ব্ৰাইডেল বুকে , ব্ৰাইডেল ক্লীপ, ফ্লাৱাৰ বাস্কেট, হেয়াৰ বেন আদিকে ধৰি অৰ্ডাৰ অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰী বনোৱা হয় । আমি ইম্ফল বিমানবন্দৰ শুকান ফুলেৰে সজাইছিলো । তদুপৰি বিবাহ, যিকোনো ইভেণ্ট, গৃহসজ্জা আদিৰো কাম কৰো; কিন্তু আমাৰ সৰ্বাধিক চাহিদা হৈছে বুকে আৰু গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীৰ । আমাৰ ইয়াত ১০০ টকাৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকালৈ বুকে পোৱা যায় ।"

decorated with dried flowers
শুকান ফুলৰ বুকে (ETV Bharat Assam)

কিমান প্ৰকাৰৰ ফুল পোৱা যায় ?

তেওঁ কয়, "আমাৰ তাত ২০-৩০ প্ৰকাৰৰ ফুল পোৱা যায় । এই ফুলবোৰ আমাৰ মাও অঞ্চলৰ কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰি কিছু প্ৰজাতিৰ ফুল জংঘলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰো । আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ জলবায়ু ফুল, ফল আৰু শাক-পাচলিৰ বাবে উপযোগী । সেয়েহে আমাৰ অঞ্চলত উৎপাদন হোৱা কিছুসংখ্যক ফুলৰ আন ঠাইত উৎপাদন নহয় । আন ঠাইত নোহোৱা অকল আমাৰ অঞ্চলত হোৱা ফুলবোৰৰ ভিতৰত আছে চেড্ৰেলা ছীডছ (Cedrella seeds) ইডেলৱেইছ ডেইজী ( Edelweiss daisy), বাণীটেইলছ (Bunnytails) ,ষ্টেটিচ, এমবিয়ামৱ, চেলচিয়া আৰু হাবিত পোৱা কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ ফুল । "

Bridal clip decorated with dried flowers, hair bun
শুকান ফুলেৰে সজোৱা হেয়াৰ বেন (ETV Bharat Assam)

ভৱিষ্য়ৎ পৰিকল্পনা কি ?

তেওঁ কয়, "সেনাপতি জিলাৰ মাউ অঞ্চলৰ থলুৱা ফুলবোৰ বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে । শুকান ফুলৰ চাহিদা অধিক, সেয়েহে বিশ্বৰ বজাৰখনক আমাৰ থলুৱা ফুলবোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য ।"

Flower basket decorated with dried flowers
শুকান ফুলেৰে সজোৱা ফ্লাৱাৰ বাস্কেট (ETV Bharat Assam)

বছৰি কিমান টকাৰ বিক্ৰী হয় ?

এই ফুলৰ ব্য়ৱসায়ত বছৰি কিমান টকাৰ বিক্ৰী হয় সেই বিষয়ত তেওঁ লগতে কয়, "যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত ১৫ লাখ টকা উপাৰ্জন হৈছে । আমি আশা কৰিছো আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষত আমাৰ উপাৰ্জন আৰু ভাল হ'ব । আমি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছো । বিশেষকৈ পথৰ দুৰৱস্থা আৰু মণিপুৰত চলি থকা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি; কিন্তু তাৰ মাজতো আমি কাম কৰি যাব লাগিব ।"

