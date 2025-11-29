মণিপুৰৰ থলুৱা ফুলেৰে বিশ্বৰ বজাৰ দখলৰ লক্ষ্য এগৰাকী যুৱতীৰ
ক'ভিডৰ সময়ত এদিন শুকান ফুলৰ বুকে বনাই সামাজিক মাধ্য়মত দিছিল এটা পোষ্ট । এতিয়া তেওঁ বছৰি কিমান টকাৰ ফুল বিক্ৰী কৰে জানেনে ?
Published : November 29, 2025 at 7:33 PM IST
গুৱাহাটী : সেয়া আছিল ২০২১ চনৰ ক'ভিডৰ সময়ৰ কথা । যুৱতীগৰাকীৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰতেই মহিলাসকলে ফুলৰ খেতি কৰিছিল যদিও বিক্ৰীৰ বাবে নাছিল বজাৰ । চাৰিওফালে কেৱল সজাই থোৱা আছিল ভিন্নৰঙী ফুল । আগৰে পৰাই যুৱতীগৰাকীৰ ফুল সজাই থোৱাৰ চখ আছিল । সেয়েহে এইগৰাকী যুৱতীয়ে এদিনাখন শুকান ফুলৰ বুকে বনাই সামাজিক মাধ্য়মত এটা পোষ্ট দিয়ে । তাৰ পিছত তেওঁলৈ আহিল অৰ্ডাৰ । সেয়াই আছিল যুৱতীগৰাকীৰ ফুলৰ ব্য়ৱসায়ৰ আৰম্ভণি ।
১০ হাজাৰ টকাৰে ব্য়ৱসায় আৰম্ভ :
১০ হাজাৰ টকাৰে ব্য়ৱসায় আৰম্ভ কৰা যুৱতীগৰাকীয়ে আজি বছৰি কিমান টকাৰ ফুল বিক্ৰী কৰে সেয়া আপুনি শুনিলেও আচৰিত হ'ব । এক লাখ বা দুই লাখ টকা নহয়, তেওঁ বছৰি ১৫ লাখ টকাৰ ফুল বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নিজৰ চখেও যে সময়ত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে তাৰেই নিদৰ্শন দেখুৱাইছে মণিপুৰৰ যুৱতীগৰাকীয়ে । এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম কে চোখোনী ।
মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ মাও টাপাউ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ফুলেৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যৱসায় কৰি চৰ্চালৈ আহিছে সেনাপতি জিলাৰ মাউৰ এই ৩৩ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী । কে চোখোনী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি শুকান ফুলৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে জনাজাত হৈছে । ব্য়ৱসায় আৰম্ভৰ মাত্ৰ তিনি বছৰ পাছতেই তেওঁৰ কোম্পানীটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰি ২০২৩ চনত দেশৰ পাঁচটা শীৰ্ষ ষ্টাৰ্টআপৰ অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁৰ কোম্পানীটোৱে লাভ কৰিছিল ক্লাইমেট ইন'ভেচন বঁটা ।
সতেজ ফুল আৰু প্লাষ্টিক ফুলৰ বিকল্প :
যুৱতীগৰাকীয়ে সতেজ ফুল আৰু প্লাষ্টিক ফুলৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ যোগান ধৰা ফুলত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নহয় । সতেজ ফুলে সৃষ্টি কৰা আৱৰ্জনাও নাথাকে । এই ফুলবোৰ ব্যৱহাৰৰ পিছত সহজে প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যায় । কোনো প্ৰদূষণৰ কাৰক নহয় । কিয়নো জৈৱিকভাৱে এই ফুলবোৰ শুকাই সংৰক্ষণ কৰা হয় । যুৱতীগৰাকীয়ে স্থানীয় ফুলবোৰ জনপ্ৰিয় কৰি তোলা বাবে মহিলাৰ সাৱলীকৰণো হৈছে । ৯০ শতাংশ ফুলেই তেওঁ মহিলা কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে । সেই ফুলবোৰ শুকুৱাই গৃহসজ্জাৰ লগতে বিভিন্ন সৌন্দৰ্যবৰ্ধক কামত ব্যৱহাৰ কৰে ।
কেতিয়া আৰু কিয় আৰম্ভ কৰিছিল এই ব্য়ৱসায় ?
এই ব্য়ৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আঁৰত আছে এটা সৰু কাহিনী । নিজে আৰম্ভ কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্য়ৱসায়ে আজি কেনেদৰে প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি চোখোনীয়ে কয়, "গৃহসজ্জা কৰাটোত মোৰ সৰুৰে পৰাই চখ আছিল । পঢ়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছিলো যদিও আমাৰ অঞ্চলত পোৱা বিভিন্ন ফুল শুকাই গৃহসজ্জাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো । সেয়া আছিল ক'ভিডৰ সময় । ২০২১ চনৰ কথা । আমাৰ অঞ্চলৰ ফুলৰ খেতিয়কসকলে ফুল বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰ পোৱা নাছিল । তেতিয়াই মই শুকান ফুলৰ বুকে বনাই সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছিলো । তেতিয়া খুব ভাল সঁহাৰি পাইছিলো । তেতিয়াই এই ব্য়ৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলো । এতিয়া আৰু উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই ।"
বৰ্তমান তেওঁৰ সৈতে ৫ গৰাকী লোকে কাম কৰি আছে । তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে প্ৰায় ২০০ খেতিয়ক জড়িত হৈ আছে । এই কৃষকসকলৰ পৰা সতেজ ফুলবোৰ সংগ্ৰহ কৰে বুলি কয় যুৱতীগৰাকীয়ে ।
কেনেদৰে বিক্ৰী কৰে এই ফুলবোৰ ?
তেওঁ কয়, "আমি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুকান ফুলবোৰ বিক্ৰী কৰো । এই শুকান ফুলৰ সামগ্ৰী ১৮ খন ৰাজ্যলৈ যায় । তদুপৰি আমি বিভিন্ন স্থানত হোৱা প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰো । দিল্লী, মুম্বাই, বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, উত্তৰাখণ্ড, মেঘালয়, অসমৰ ডিগবৈ, কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী আদি বিভিন্ন স্থানত প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছো । এই প্ৰদৰ্শনীবোৰত অংশগ্ৰণ কৰি গ্ৰাহকৰ খুব ভাল সঁহাৰি পাইছো । কিয়নো এই ফুলবোৰ এবছৰৰ পৰা তিনি বছৰ পৰ্যন্ত ভালে থাকে । "
১০ হাজাৰ টকালৈ পোৱা যায় বুকে :
চোখোনীক কিমান প্ৰজাতিৰ ফুলৰ ব্য়ৱসায় কৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়," আমাৰ তাত ২০-৩০ টা প্ৰজাতিৰ ফুল পোৱা যায় । এই ফুলবোৰ কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনি জৈৱিকভাৱে শুকুওৱা হয় । তাৰ পিছত এই ফুলবোৰেৰে বুকে, ব্ৰাইডেল বুকে , ব্ৰাইডেল ক্লীপ, ফ্লাৱাৰ বাস্কেট, হেয়াৰ বেন আদিকে ধৰি অৰ্ডাৰ অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰী বনোৱা হয় । আমি ইম্ফল বিমানবন্দৰ শুকান ফুলেৰে সজাইছিলো । তদুপৰি বিবাহ, যিকোনো ইভেণ্ট, গৃহসজ্জা আদিৰো কাম কৰো; কিন্তু আমাৰ সৰ্বাধিক চাহিদা হৈছে বুকে আৰু গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীৰ । আমাৰ ইয়াত ১০০ টকাৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকালৈ বুকে পোৱা যায় ।"
কিমান প্ৰকাৰৰ ফুল পোৱা যায় ?
তেওঁ কয়, "আমাৰ তাত ২০-৩০ প্ৰকাৰৰ ফুল পোৱা যায় । এই ফুলবোৰ আমাৰ মাও অঞ্চলৰ কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰি কিছু প্ৰজাতিৰ ফুল জংঘলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰো । আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ জলবায়ু ফুল, ফল আৰু শাক-পাচলিৰ বাবে উপযোগী । সেয়েহে আমাৰ অঞ্চলত উৎপাদন হোৱা কিছুসংখ্যক ফুলৰ আন ঠাইত উৎপাদন নহয় । আন ঠাইত নোহোৱা অকল আমাৰ অঞ্চলত হোৱা ফুলবোৰৰ ভিতৰত আছে চেড্ৰেলা ছীডছ (Cedrella seeds) ইডেলৱেইছ ডেইজী ( Edelweiss daisy), বাণীটেইলছ (Bunnytails) ,ষ্টেটিচ, এমবিয়ামৱ, চেলচিয়া আৰু হাবিত পোৱা কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ ফুল । "
ভৱিষ্য়ৎ পৰিকল্পনা কি ?
তেওঁ কয়, "সেনাপতি জিলাৰ মাউ অঞ্চলৰ থলুৱা ফুলবোৰ বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে । শুকান ফুলৰ চাহিদা অধিক, সেয়েহে বিশ্বৰ বজাৰখনক আমাৰ থলুৱা ফুলবোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য ।"
বছৰি কিমান টকাৰ বিক্ৰী হয় ?
এই ফুলৰ ব্য়ৱসায়ত বছৰি কিমান টকাৰ বিক্ৰী হয় সেই বিষয়ত তেওঁ লগতে কয়, "যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত ১৫ লাখ টকা উপাৰ্জন হৈছে । আমি আশা কৰিছো আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষত আমাৰ উপাৰ্জন আৰু ভাল হ'ব । আমি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছো । বিশেষকৈ পথৰ দুৰৱস্থা আৰু মণিপুৰত চলি থকা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি; কিন্তু তাৰ মাজতো আমি কাম কৰি যাব লাগিব ।"