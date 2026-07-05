ETV Bharat / state

ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱৰাত আবদ্ধ ! মণিপুৰত দুই অসমীয়াক উদ্ধাৰ

তিতাবৰ থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । অসম আৰক্ষীয়ে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আবদ্ধ দুই লোকক উদ্ধাৰ কৰে ।

Manipur Police
মণিপুৰত দুই অসমীয়াক উদ্ধাৰ (IANS)
author img

By PTI

Published : July 5, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইম্ফল (মণিপুৰ) : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰৰ পৰা এইবাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱৰাৰ বাবেই মণিপুৰত অসমৰ দুজনকৈ লোকক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল । ১২ জুনৰ পৰা মণিপুৰত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ দুয়োজন লোকক অৱশেষত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে । দেওবাৰে উখৰুল জিলাৰ পৰা ঋণৰ জামিন হিচাপে আবদ্ধ হৈ থকা লোক দুজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই লোক দুজনক উদ্ধাৰ কৰে ।

আৰক্ষীয়ে বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে, "অসমৰ যোৰহাটৰ মুনিন কছাৰীয়ে তিতাবৰ থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে যোৱা ১২ জুনত যোৰহাটৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া নামৰ লোকজনে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ খামছমত ভাতৃক এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ ওচৰত বন্ধকত থৈ আহিছিল । কাৰণ সেই অচিনাক্ত ব্যক্তিজনক তেওঁ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল ।"

এই ঘটনাৰ বিষয়ে অসম আৰক্ষীয়ে মণিপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰে । লগে লগে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে উখৰুল জিলাৰ লুংচোন মাইফাই থানাৰ অন্তৰ্গত চাংটা গাঁৱৰ পৰা দুই ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰে ।

উদ্ধাৰ হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে কেশৱ কছাৰী আৰু অজয় ​​গগৈ বুলি চিনাক্ত হৈছে । শনিবাৰে তেওঁলোকক নিৰাপদে সেনাপতি থানালৈ অনা হৈছে বুলিও এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিছে । এই ঘটনাৰে জড়িত কোনো লোকক এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।

লগতে পঢ়ক :

হনুমান মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি পূজাৰীক আক্ৰমণ, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত আক্ৰমণকাৰী

TAGGED:

মণিপুৰ আৰক্ষী
আবদ্ধ অসমীয়াক উদ্ধাৰ
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
MANIPUR POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.