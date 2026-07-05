ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱৰাত আবদ্ধ ! মণিপুৰত দুই অসমীয়াক উদ্ধাৰ

ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱৰাত আবদ্ধ ! মণিপুৰত দুই অসমীয়াক উদ্ধাৰ
তিতাবৰ থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । অসম আৰক্ষীয়ে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আবদ্ধ দুই লোকক উদ্ধাৰ কৰে ।
By PTI
Published : July 5, 2026 at 2:09 PM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰৰ পৰা এইবাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱৰাৰ বাবেই মণিপুৰত অসমৰ দুজনকৈ লোকক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল । ১২ জুনৰ পৰা মণিপুৰত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ দুয়োজন লোকক অৱশেষত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে । দেওবাৰে উখৰুল জিলাৰ পৰা ঋণৰ জামিন হিচাপে আবদ্ধ হৈ থকা লোক দুজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই লোক দুজনক উদ্ধাৰ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে, "অসমৰ যোৰহাটৰ মুনিন কছাৰীয়ে তিতাবৰ থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে যোৱা ১২ জুনত যোৰহাটৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া নামৰ লোকজনে মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ খামছমত ভাতৃক এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ ওচৰত বন্ধকত থৈ আহিছিল । কাৰণ সেই অচিনাক্ত ব্যক্তিজনক তেওঁ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল ।"
Upon receiving a complaint report from Titabar-PS, Assam about a person being unlawfully kept at Khamsom, Senapati district as collateral for matters related to financial transactions, Manipur Police traced and rescued two victims belonging to Assam from Changta village under… pic.twitter.com/vtcO3ZVvH4— Manipur Police (@manipur_police) July 4, 2026
এই ঘটনাৰ বিষয়ে অসম আৰক্ষীয়ে মণিপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰে । লগে লগে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে উখৰুল জিলাৰ লুংচোন মাইফাই থানাৰ অন্তৰ্গত চাংটা গাঁৱৰ পৰা দুই ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰ হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে কেশৱ কছাৰী আৰু অজয় গগৈ বুলি চিনাক্ত হৈছে । শনিবাৰে তেওঁলোকক নিৰাপদে সেনাপতি থানালৈ অনা হৈছে বুলিও এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিছে । এই ঘটনাৰে জড়িত কোনো লোকক এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক :
হনুমান মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি পূজাৰীক আক্ৰমণ, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত আক্ৰমণকাৰী